Bella Hadid, Lyme Hastalığıyla Mücadele Ederken İçini Döktü

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dünya çapında tanınan model Bella Hadid, uzun süredir Lyme hastalığıyla mücadele ediyor. Ünlü model, sosyal medya hesabından tedavi sürecinde çektirdiği fotoğrafları yayınlayarak takipçilerine içine döktü.

"YANIMDAN HİÇ AYRILMADIĞI İÇİN ANNEME MİNNETTARIM"

Uzun ve yoğun bir tedavi süreci geçiren Bella Hadid, 59,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından en özel fotoğraflarını yayınlayarak iyi olduğunu söyledi. Zorlu süreçte yaşadıklarından bahseden model, paylaşımına şu notu düştü: "Acı çeken küçük ben, kendinden vazgeçmediğim için yetişkin benle gurur duyardı. Tüm tıbbi kayıtlarımı tuttuğu, yanımda olduğu, yanımdan hiç ayrılmadığı, koruduğu, desteklediği ama en önemlisi tüm bunlar boyunca bana inandığı için anneme minnettarım."

"ÇALIŞIRKEN DAHA DA KÖTÜLEŞMEK BENİ ETKİLEDİ"

"Bu durumda yaşamak, kendimi, ailemi ve beni destekleyen insanları gururlandırmaya çalışırken zamanla ve çalıştıkça daha da kötüleşmek, beni gerçekten açıklayamayacağım şekilde etkiledi. Etrafımdaki en büyük nimetler, imtiyazlar, fırsatlar, sevgiyle bu kadar üzgün ve hasta olmak muhtemelen şimdiye kadarki en kafa karıştırıcı şeydi."

"BEN İYİYİM"

"Hepinize ifade etmek istediğim bir şey var: 1: Ben iyiyim ve endişelenmenize gerek yok. 2: Dünya için hiçbir şeyi değiştirmezdim. Tüm bunları tekrar yaşamak zorunda kalsaydım, buraya gelmek için, şu anda içinde bulunduğum bu ana, hepinizle birlikte, sonunda sağlıklı olmak için, hepsini tekrar yapardım. Beni bugün olduğum kişi yaptı."

"ELİMDEN GELEN EN POZİTİF FOTOĞRAFLARI SEÇMEYE ÇALIŞTIM"

"Evren en acı ve güzel şekilde işliyor ama şunu söylemeliyim ki mücadele edersen düzelir. Söz veriyorum. Bir adım uzaklaş, güçlü ol, yoluna inan, doğrularına yürü ve bulutlar temizlenmeye başlar. Hayata bakış açım için o kadar şükrediyorum ki, bu 100'den fazla günlük Lyme, kronik hastalık, koenfeksiyon tedavisi, neredeyse 15 yıllık görünmez acı, her şeye değdi ki, yapabiliyorsam, dolu bir bardaktan sevgi yaymak ve olmak için bir ömür geçireceğim. İlk defa gerçekten kendim olabiliyorum. Elimden gelen en pozitif resimleri seçmeye çalıştım çünkü bu deneyim ne kadar acı olsa da, sonuç yeni arkadaşlar, yeni vizyonlar ve yeni bir beyinle dolu hayatımın en aydınlatıcı deneyimi oldu."

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, enfekte kenenin insanları ısırması ile ortaya çıkan bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Lyme hastalığı genellikle kızarıklık, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk ile kendisini belli eder.