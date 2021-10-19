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Bergüzar Korel, her gün çektiği makyajsız fotoğraflarını paylaşarak kadınların sesi oldu - Son Dakika

Bergüzar Korel, her gün çektiği makyajsız fotoğraflarını paylaşarak kadınların sesi oldu

19.10.2021 11:44

3. bebeğini kucağına almaya hazırlanan başarılı oyuncu Bergüzar Korel, Instagram'da yaratılan 'Güzel kadın' algısına dikkat çekmek için her gün çektiği makyajsız pozlarını paylaştı. Uyanır uyanmaz çektiği kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncu, "Her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence" ifadelerini kullandı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren 2 çocuk annesi Bergüzar Korel, şimdilerde 3. kez hamilelik heyecanı yaşıyor. İki erkek çocuk annesi olan Korel, bu defa kız bebek annesi olacak. Sosyal medyada oluşturulan güzellik algısına dikkat çekmek isteyen oyuncu, peş peşe makyajsız pozlarını paylaştı.

"HER ŞEYİN DÜZENLİ OLDUĞU FOTOĞRAFLAR HER ZAMAN GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Korel, şu sözlerle kadınlara seslendi: Instagram'ın büyülü dünyasına hoş geldiniz canım kadınlar. Hepimiz buranın gerçek dünyadan ne kadar uzak olduğundan dert yanıyoruz ama buradan da uzak kalamıyoruz. Ben de iç açıcı fotoğraflar, güzel kadınlar, dekorasyon ya da anne çocuk sayfaları gördüğümde dalıyorum o dünyaya. Hepimiz güzel, sağlıklı, iyi görünmek istiyoruz. Ama bunun yanında burada gerçek de olabilir her şey. Bilinçaltımıza kazınan o temiz, beyaz, steril, her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence. Ben oyuncuyum ve mesleğim gereği popülerim. İşimin getirdiği bir takım zorunluluklara hep kafa tuttum. En çok da her daim imrenilen ve güzel görünme zorunluluğuna. Bu fotoğraflar, şanslıysam ve güneş doğduktan sonra uyanmışsam yataktan doğrulur doğrulmaz çektiğim kareler."

"HİÇ BİRİMİZ BİRBİRİMİZDEN FARKLI DEĞİLİZ"

"Şiş yüzüm, lekelerim, dağınık saçlarım... Bazen gün boyu bu halde dolaştım evde. Bazen koltuktan kalkamadım. Bazen özendim makyaj yaptım. Bazen çok beğendim kendimi bazen aynaya bakamadım. Demem o ki; şu an bu satırları okuyan ve bunlara takılan arkadaşım bil ki hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz. Ufak bir hatırlatma yapmak istedim."

İşte Bergüzar Korel'in pozları...

Bergüzar Korel, her gün çektiği makyajsız pozlarını paylaşarak kadınlara seslendi
Bergüzar Korel, her gün çektiği makyajsız pozlarını paylaşarak kadınlara seslendi
Bergüzar Korel, her gün çektiği makyajsız pozlarını paylaşarak kadınlara seslendi
Bergüzar Korel, her gün çektiği makyajsız pozlarını paylaşarak kadınlara seslendi
Bergüzar Korel, her gün çektiği makyajsız pozlarını paylaşarak kadınlara seslendi
Bergüzar Korel, her gün çektiği makyajsız pozlarını paylaşarak kadınlara seslendi
Bergüzar Korel, her gün çektiği makyajsız fotoğraflarını paylaşarak kadınların sesi oldu

Bergüzar Korel, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bergüzar Korel, her gün çektiği makyajsız fotoğraflarını paylaşarak kadınların sesi oldu - Son Dakika Magazin


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