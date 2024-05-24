Celine Dion, Stiff Person Sendromu ile mücadelesini belgeselde anlattı - Son Dakika
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Celine Dion, Stiff Person Sendromu ile mücadelesini belgeselde anlattı

Celine Dion, Stiff Person Sendromu ile mücadelesini belgeselde anlattı

56 yaşındaki Celine Dion, yayınlanacak olan belgeseli 'I Am: Celine Dion' için fragman yayınladı. Fragmanda Stiff Person Sendromu ile mücadelesini anlatan Dion, gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Belgesel, sendromun nadir görülen bir nörolojik bozukluk olduğunu ve tedavisinin olmadığını göstermeyi amaçlıyor.

24.05.2024 15:39
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56 yaşındaki Celine Dion, 25 Haziran'da yayınlanacak olan belgeseli "I Am: Celine Dion" için fragman yayınladı. Fragmanda kadının Stiff Person Sendromu ile mücadelesi hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

Stiff Person Sendromu, sinir sistemini etkileyip ağrılı spazmlara neden olabiliyor. Fragmanda, Celine gözyaşları içinde durumu hakkında konuşuyor ve şovlarına sürünerek de olsa devam edeceğine söz veriyor. "Çok nadir görülen bir nörolojik bozukluk teşhisi kondu ve bunu daha önce söylemeye hazır değildim," diyor. "Ama şimdi hazırım."

Celine, ilaç aldığı sahneler sırasında bir 911 çağrısının sesi duyuluyor. Sağlığı nedeniyle gösterilerini iptal etmek zorunda kaldığını söylerken duygusallaşıyor. "Bir gösteriyi iptal etmek zor," diyor. "Her gün çok çalışıyorum ama kabul etmeliyim ki bu bir mücadele. İnsanları, sahneyi çok özlüyorum."

"Koşamazsam, yürürüm. Yürüyemezsem, sürünürüm. Ama durmayacağım," diye ekliyor.

TEŞHİS

Celine, bu hastalıktan muzdarip olduğunu ilk kez 2022'de, birkaç konser tarihini iptal etmek zorunda kaldığında açıkladı. Hayranlarına, nadir görülen bir otoimmün hastalıktan muzdarip olduğunu söyleyerek sahneden uzaklaştı.

Celine, Stiff Person Sendromu gününde, merhum eşi René Angélil'den olan üç oğlu René-Charles, Nelson ve Eddy ile birlikte bir Instagram fotoğrafı paylaştı. "Bu otoimmün bozukluğu aşmaya çalışmak hayatımın en zor deneyimlerinden biri oldu ama bir gün sahneye geri dönmeye kararlıyım," diye yazdı.

"Çocuklarım, ailem, ekibim ve sizlerin sevgisi ve desteği için derin minnettarım! SPS'den etkilenen herkese cesaret ve destek göndermek istiyorum. Bunu yapabileceğinizi bilmenizi istiyorum! Bunu yapabiliriz! Sevgiler Celine xx…" diye ekledi.

Belgesel, sendromla mücadelesini ve kamuoyunun pek bilmediği bu hastalığı göstermenin bir yolu. Şu anda bilinen bir tedavisi yok ve Celine sahneye geri dönmeyi umut ediyor.

Celine Dion, yeni belgeseli 'I Am: Celine Dion' fragmanında Stiff Person Sendromu ile mücadelesini gözyaşları içinde anlattı
Celine Dion, yeni belgeseli 'I Am: Celine Dion' fragmanında Stiff Person Sendromu ile mücadelesini gözyaşları içinde anlattı
Celine Dion, yeni belgeseli 'I Am: Celine Dion' fragmanında Stiff Person Sendromu ile mücadelesini gözyaşları içinde anlattı
Celine Dion, yeni belgeseli 'I Am: Celine Dion' fragmanında Stiff Person Sendromu ile mücadelesini gözyaşları içinde anlattı

Celine Dion, Belgesel, Müzik, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Celine Dion, Stiff Person Sendromu ile mücadelesini belgeselde anlattı - Son Dakika

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