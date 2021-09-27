Üye Girişi
Ebru Erke: Köy kahvaltısı uydurma bir şehir kavramı - Son Dakika

Ebru Erke: Köy kahvaltısı uydurma bir şehir kavramı

27.09.2021 09:59
Ebru Erke: Köy kahvaltısı uydurma bir şehir kavramı, System.String[]

Gıda mühendisisiniz.

Gıda mühendisisiniz. Bir gurme için avantaj mı, dezavantaj mı?

Avantaj, çünkü herhangi işlenmiş bir gıda ürünüyle alakalı kül yutma ihtimalim pek yok. Mesela bir ürünün lezzeti iyi olsa bile üretiminde kullanılan şeyleri bildiğim için kendim de yemem, çevreme de yedirtmem. Mesela aflatoksin oranı yüksek olma ihtimali olduğu için üniversite yıllarından beri kuru incir yemem.

Ebru Erke: Köy kahvaltısı uydurma bir şehir kavramı

Sri Lanka'da tarçın ormanlarında hasada katılan Ebru Erke, daha sonra tarçın akademisinde üretim de yapmış.

Gastronomi yolculuğunda aile kültürü mü daha önemlidir, sonradan edinilen çevre mi?

Her zaman aile. Hele de her an, herkesin birbirinin gözünü oymaya hazır olduğu bizim sektörde... Çok garip gelebilir ama profesyonel gastronomi çevresinde herkesle ilişkim belli mesafede. Arkadaşım çok var ama dostum yok bizim sektörden.

"Kahvaltı" adında bir kitabınız var. Köy kahvaltısı gerçek mi, sonradan uydurulmuş bir şehir kavramı mı?

Tabii ki uydurma bir şehir kavramı. Hiçbir köyde öyle içinde 30 çeşit malzeme olan serpme kahvaltı göremezsiniz. Bununla birlikte köyde yapılan kahvaltılarda çeşit azdır ama yağında, peynirinde, balında lezzet özlüdür...

İki kuşakla birlikte büyümüşsünüz. El lezzetiniz annenizden mi, anne-annenizden mi?

Ruhu şad olsun canım anneannemden ve teyzemden. Anneannem, "Çayın yanına börek açıvereyim" der, ortadan kaybolur, 1 saat sonra tel tel el açması börekleri önümüze koyardı. Balkabaklı böreğinin tadı hala damağımda. Teyzem de ortada hiçbir şey yokken yarım saatte ziyafet sofrası yaratabilecek beceridedir.

Eğitimini alıp su someliyesi oldunuz. Suyu en lezzetli şehir Bursa mı, Sakarya mı?

Uludağ kaynak sularını damak tadı olarak çok severim. Bir de son zamanlarda Malatya kaynak suları ilgimi çekiyor.

MEHMET YAŞİN ÇEKSİN PENELOPE CRUZ OYNASIN

Farklı ülkeleri gezerek bir çay belgeseli hazırladınız. Çay kültürü en gelişmiş ülke Çin mi, İngiltere mi?

İngiltere modernize çay kültürünü geliştirmiş ve dünyaya yaymış. Ama en köklü çay kültürüne Çin sahip tabii.

Baharat belgeseliniz de var. Biberci misiniz, naneci mi?

Kesinlikle biber. Her türlüsü. Etlisi, küçüğü, büyüğü, yeşili, kırmızısı, kurusu, tozu... Tek başına bir kültür. Buna dünyadaki en güzel örneklerden biri Urfa'dır.

Ayaküstü beslenme akımına karşı slow food (yavaş yemek) taraftarısınız. Türkiye'nin slow food başkenti, projelerin yoğunlaştığı İzmir mi, İstanbul mu?

Açık ara İzmir. İzmir mutfağı ve halkın beslenme alışkanlıkları, zaten doğal akışında slow food'a uygun. E bir de taze malzeme çeşitliliği avantajları var.

Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik mi?

Gençlere hayat dersi veren, sürprizlerle dolu film olurdu. Bazen macera, bazen romantik. Ama hep beklenmedik son. (Gülüyor)

Peki kim çekerdi filmi: Gurmelerden Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?

Mehmet Abi çeksin. Ama Penelope Cruz oynasın! (Gülüyor) Sonuçta hayal kurmuyor muyuz?

Ebru Erke: Köy kahvaltısı uydurma bir şehir kavramı

HAYAT BİLGİSİ

Zaman makinesi icat etsem asla kendim binmezdim

İyi ürünün peşinde... Mantık mı, içgüdü mü?

İçgüdü, tecrübe ve damak tadı... Üçü bir arada.

Zaman makinesi icat ettiniz... Geçmişe mi giderdiniz, geleceğe mi?

İcat etsem bile asla kendim binmezdim. Her zaman olduğum andan mutluyumdur. Ne geçmişi özlerim ne gelecekte olacakları merak ederim...

Bir şeyi akşam yemekte planlamak mı, sabah kahvaltıda mı?

Sabah erkenden kalkarım genelde. O yüzden plan-program sabah... Akşam yemeği keyif demektir benim için.

Para saadet getirir mi, getirmez mi?

Bu devirde bal gibi de getiriyor maalesef. Aksini söyleyene inanmayın.

EN İYİLER

Bizi temsil edecek peynir, Konya obruğudur

Türkiye'nin en iyi peyniri: Kars gravyeri mi, Konya obruğu mu?

Elmayla armudu kıyaslamam. İkisi de bambaşka hikayeler barındırıyor. Teknik olarak da alakaları yok. Ama bizi hangisi daha çok temsil eder dersen, o zaman cevabım Konya Divle obruğu olur.

Ebru Erke: Köy kahvaltısı uydurma bir şehir kavramı

Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı?

Ben gelenekselciyim. Tercihim Kayseri. Ama onda da her markayı sevmem. Marka vermeyelim şimdi, eski usul üretenlerden alıyorum.

GÜNDELİK HALLER

Tabakta yemek kalırsa çok üzülürüm

Hangisi daha iştah açıcı: Gündoğumu mu, günbatımı mı?

Keşke tersini söyleyebilseydim ama kesinlikle günbatımı. Sabah çok iştahsızım, gün batımındaysa gereksiz iştahlı. (Gülüyor)

Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

Evdeyken, eğer çalışmıyor olduğum süreyi göz önünde bulunduracaksak kesinlikle P-T-T... Öyle severim ki televizyon karşısında yayılmayı ya da erken yatıp kitap okumayı.

Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

Oburun bana zararı olmaz. Ama geveze insana "Sus" da diyemezsin... Usulca uzaklaşırım yanından.

Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

Kırmızı etten vazgeçebilirim. Ama deniz mahsulleri kalsın hayatımda lütfen…

Mangal partisinde balıkları beğenmediniz. Tabakta mı bırakırsınız, çaktırmadan köpeğe mi verirsiniz?

Çok üzülürüm tabakta yemek kalırsa. Huyum böyle. Ama yiyemeyeceğim bir şeyse hemen köpeğe veririm. (Gülüyor) Tabii çaktırmadan!

Ebru Erke: Köy kahvaltısı uydurma bir şehir kavramı

Ebru Erke, Kars'ın Boğatepe köyünde İlhan Koçulu ile gravyerlerin önünde.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

Romantik bir yemeğe hangisi daha güzel eşlik eder: Ajda mı,Sezen mi?

Nilüfer.

Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi,yenmez mi?

Yenmez.

İstanbul'un... Kokuları mı, sesleri mi?

Sesleri.

Twitter mı, Instagram mı?

Instagram. Twitter yoruyor.

KÜÇÜK KEYİFLER

Yaş ilerledikçe daha çok doğaya döndüm

Bodrum mu, Çeşme mi?

Açık ara Ayvalık... Daha huzurlu, dengeli, her mevsim yaşayan ve hayranı olduğum bir mutfak kültürü var.

Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

Eskiden ilk üçlüydü ama yaş ilerledikçe daha çok doğaya döndüm, şu an tercihim orman-ağaç-temiz hava.

Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam- Adana mı?

Kebaptan vazgeçmeden ilk üçlüyü seçme şansım var mı?

Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

O ikisiyle yoldan moldan çıkılmaz. Gündelik hayatta zaten götürüyorum onları. Yoldan çıkacaksam künefe yiyeyim mesela, üstü de kaymaklı olsun. (Gülüyor)

Kedi mi, köpek mi?

Hayatım boyunca köpekçiydim ama kedilere bulaşmaya gör... Öyle bir enerjileri var ki. Köpeğimi yeni kaybettim sayılır. Yerine başka bir tane alamıyorum, ihanet gibi geliyor. Üç kedimle yaşıyorum şu an.

Tekir mi, sarman mı?

Evde tekirim var, müthiş zeki bir cins. Ama tercihim sarman, çünkü daha sırnaşık ve sevecen oluyorlar.

Ebru Erke: Köy kahvaltısı uydurma bir şehir kavramı

Sri Lanka, Türkiye, Konya, Çay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ebru Erke: Köy kahvaltısı uydurma bir şehir kavramı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor 10:58 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı 10:54 Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek 10:36 Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek
Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor 10:25 Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu 10:07 Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi 09:48 Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 09:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı 09:08 Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:57 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:55 Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı
10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
10:26 Fırtına sebebiyle artan balık fiyatları, cep yakıyor! Hamsi 40 liraya ulaştı
10:25 Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor
10:24 Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti
10:06 Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu
10:03 Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti
10:00 Canlı yayında korona testi pozitif çıkan sunucular, apar topar stüdyoyu terk etti
09:48 Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin, Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi
Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal keme yasağı getirdi Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal keme yasağı getirdi         
11:03
Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı         
10:56
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti         
10:25
İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi         
10:15
Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
09:59
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler         
09:11
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş         
23:11
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 11:10:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ebru Erke: Köy kahvaltısı uydurma bir şehir kavramı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement