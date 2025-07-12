Ebru Yaşar Bodrum'da yaza "Merhaba" dedi - Son Dakika
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Ebru Yaşar Bodrum'da yaza "Merhaba" dedi

Ebru Yaşar Bodrum\'da yaza "Merhaba" dedi
12.07.2025 16:16
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Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yaz konserleri kapsamında Bodrum Günay'da sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, Bodrum-Çeşme arasında mekik dokuduğunu söyledi. Üç yeni şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten sanatçı, yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında konser vermeye devam edeceğini açıkladı.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yaz konserleri kapsamında Bodrum Günay'da sahne aldı. Mekanı dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yazı dolu dolu geçireceğini belirten Yaşar, hem müzik projelerinden hem de yaz planlarından bahsetti.

Ebru Yaşar Bodrum'da yaza 'Merhaba' dedi

"BODRUM-ÇEŞME ARASINDA MEKİK DOKUYORUM"

Sahne öncesi basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Ebru Yaşar, yaz mevsimini en çok Bodrum'da yaşamayı sevdiğini söyledi. "Yaz denince akla Bodrum geliyor. Ben Bodrumcuyum açıkçası. Bodrum- Çeşme arasında mekik dokuyoruz. Ama evim burada olduğu için daha çok Bodrum'dayım. Çocuklarla birlikte geliyoruz. Ara ara Çeşme'ye de gidiyoruz. Ülkemizin diğer güzel yerlerini de gezmeye çalışıyoruz, imkân olursa yurt dışına da çıkıyoruz. İnşallah hepimiz için dinlendirici bir yaz olur." dedi.

KONSER MARATONU BAŞLADI

Yaz konserlerinin yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Yaşar, "Şu anda Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna gidiyoruz. Bu akşam Bodrum Günay sahnesindeyiz, yarın ise Van'dayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği açık hava konserinde sahne alacağım. Sanatçılar olarak şarkılarımızı dilden dile söylemek, insanlarla bir arada olmak istiyoruz. Bu yaz çok güzel geçecek gibi görünüyor." dedi.

Ebru Yaşar Bodrum'da yaza 'Merhaba' dedi

"DÜNYADA YAPILANLARI YAPIYORUM: YAZ BAŞINDA ÜÇ YENİ ŞARKI ÇIKARDIM KEYFİNİÇIKARTIYORUM"

Müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ebru Yaşar, yaz başında yayınladığı üç yeni şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu söylerken, "Keyfini çıkarıyorum. yazın başından çıkardık şarkılarımızı. Ben elimden geldiği kadar şarkı çıkarmaya çalışıyorum. Dünyada yapılan bir şeyleri severek yapıyorum. Hani bu işin ilk öncülerinden biri olduğumu söyleyebilirim. O yüzden çok mutluyum. Müziğe gönül vermiş müzisyen arkadaşlarla iş birlikleri yapmayı seviyorum. Onlara elimden gelen her desteği vermeye çalışıyorum." dedi.

Son dönemde müzik piyasasında çıkan şarkıları ve düetleri takip ediyor musunuz? sorusuna ise Yaşar, "Aslında güzel şeyler yapılıyor. Müzik her zaman var olan devam eden bir şey… Ben verilen bütün emeklere çok saygı duyuyorum. Sanatçı arkadaşlarımı çok seviyorum. Yapmış oldukları iş birliklerini çok takdirle tabiki takip ediyorum. Ben müziği çok seviyorum. Kendim için dinliyorum bir kere. Sabah kalkıyorum müzik açıyorum, dinlemek istiyorum. Bizim izleyicilerimiz güzel şeyler hak ediyor. Kendi fikrim adına konuşmak istersem kendi kitlem için her şeyin en kalitelisini ve en güzelini yapıyorum" dedi.

Ebru Yaşar Bodrum'da yaza 'Merhaba' dedi

BURSA' DA ON BİNLER İLE BULUŞMUŞTU

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa'da sahne alarak on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Ünlü sanatçı, sahne performansı ve zarafetiyle yine unutulmaz bir konsere imza atmıştı. Son şarkısı "Sanmadan Git" i söylediği anlar sosyal medyayı yıkıp geçmişti. Yaşar sahnede yaptığı konuşmada "Bütün enerjim ve sevgimle geldim. Çok şükür buluştuğumuz için, çok şanslıyım sizlerin de huzurunda olduğum için..." ifadelerini kullanmıştı.

"SANMADAN GİT" MÜZİK LİSTELERİNİ SALLAMIŞTI

Kariyeri boyunca sayısız 'hit'e imza atan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yaz sezonuna sürprizlerle damga vurmaya devam ediyor. "Affet" ve "Yıllar Sonra" adlı şarkılarıyla yazı karşılayan Yaşar, geçtiğimiz günlerde dijital müzik dünyasının parlayan iki genç ismi Sıla Şahin ve Samet Kardeşler ile yaptığı özel düetle hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Ebru Yaşar Bodrum'da yaza 'Merhaba' dedi

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Son Dakika Magazin Ebru Yaşar Bodrum'da yaza 'Merhaba' dedi - Son Dakika

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