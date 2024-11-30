''En seksi Türk kadını'' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı - Son Dakika
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''En seksi Türk kadını'' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

\'\'En seksi Türk kadını\'\' seçilen Zeynep Bastık\'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

Özel hayatı, sahne şovları ve hit şarkılarıyla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan bir ankette 'En seksi Türk kadını' seçilmişti. Bu seçim, bazı eleştirileri de beraberinde getirse de Bastık'ın cesur paylaşımları ses getirmeye devam ediyor.

30.11.2024 17:05
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Hem özel hayatı hem de sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık şimdilerde Survivor'ın eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla gündemde. Her adımı adeta olay olan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan bir ankette "En seksi Türk kadını" seçilmiş ancak bu karar birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

"BUNLAR BOŞ ŞEYLER" DEMİŞTİ

Türkiye'nin en seksi kadını seçilmesiyle ilgili bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Birileri ortaya bir şey atıyor, birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor. Ben de evde oturup izliyorum. Bana göre 'en' kavramı çok zor. Kendini seven, kendini güzel hisseden herkesi çok seviyorum. En güzel, en seksi kavramları bana garip geliyor. Bunlar boş şeyler. Seçenler kim, onu da bilmiyorum" ifadelerine yer vermişti.

PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Tartışmalar devam ederken ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bastık'ın paylaştığı fotoğraflar kısa sürede büyük beğeni topladı.

İşte ünlü şarkıcının o paylaşımları;

'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı
'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı
'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı
'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı
'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı
'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı
'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı
'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı
'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı
'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

Zeynep Bastık, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''En seksi Türk kadını'' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Full Bot:
    Jüri essek bagirtan yasli dedelerden mi oluşuyor 28 1 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    et parçası sorsan kadın mal değildir alınıp satilamaz derler ama kendi bedenlerini ticaret aracı olarak kullanıp bunun adinada sanat derler 15 0 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    Faso ucuz beyaz et reklamı boş haber :) 13 1 Yanıtla
  • Mert Karalı:
    Kendisimi seçmiş 13 1 Yanıtla
  • MEHMET DEMIREL:
    Yorum yok ?? 10 1 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Allah sizi Kahr-u Perişan eylesin. 10 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    sokakta görsem yüzüne tükürmem 9 1 Yanıtla
  • YoH null:
    Kim bu mu en iyisi kim diyor böyle öyle bisi göremedim de zaman kaybı 7 1 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Bize sormadılar. 2 0 Yanıtla
  • Ayşe Onat:
    kendini olmadık insanlara afişe etmek neden ennn...olsun ki anlamadım kime göre neye göre. Zeynep bastıkla bir alıp veremediği yok. 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: ''En seksi Türk kadını'' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı - Son Dakika
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