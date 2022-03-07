Ezgi Mola yeni imajıyla gündem oldu! Saçları kısacık oldu - Son Dakika

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Mola, imaj değiştirdi. Oyuncu, son halini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Masumlar Apartmanı'nın yanı sıra Alice müzikalinde yer alan Ezgi Mola, saçlarını kısacık kestirdi. Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Mola, yeni imajını da takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarını kestirmediğini düşünen takipçilerine seslenen oyuncu, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" dedi.

Ezgi Mola, gelen yorumların ardından kendini tiye almayı da ihmal etmedi. Yeni imajı 25 yıl önceki haline benzetilen Mola, yıllar önceki bir fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmedi.