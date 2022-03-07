Ezgi Mola yeni imajıyla gündem oldu! Saçları kısacık oldu - Son Dakika
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Ezgi Mola yeni imajıyla gündem oldu! Saçları kısacık oldu

07.03.2022 08:23

Masumlar Apartmanı'ndaki başarılı performansıyla dikkat çeken Ezgi Mola son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. İmaj değiştiren Mola saçlarını kısacık kestirdi. Ezgi Mola eski halinden de bir poz paylaşarak kendiyle dalga geçti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Mola, imaj değiştirdi. Oyuncu, son halini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Masumlar Apartmanı'nın yanı sıra Alice müzikalinde yer alan Ezgi Mola, saçlarını kısacık kestirdi. Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Mola, yeni imajını da takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarını kestirmediğini düşünen takipçilerine seslenen oyuncu, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" dedi.

Ezgi Mola, gelen yorumların ardından kendini tiye almayı da ihmal etmedi. Yeni imajı 25 yıl önceki haline benzetilen Mola, yıllar önceki bir fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmedi.

Ezgi Mola saçlarını kısacık kestirdi, yeni imajı 25 yıl önceki haline benzetildi
Ezgi Mola saçlarını kısacık kestirdi, yeni imajı 25 yıl önceki haline benzetildi
Ezgi Mola saçlarını kısacık kestirdi, yeni imajı 25 yıl önceki haline benzetildi
Ezgi Mola saçlarını kısacık kestirdi, yeni imajı 25 yıl önceki haline benzetildi
Ezgi Mola saçlarını kısacık kestirdi, yeni imajı 25 yıl önceki haline benzetildi
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Son Dakika Magazin Ezgi Mola yeni imajıyla gündem oldu! Saçları kısacık oldu - Son Dakika


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