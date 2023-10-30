Friends yıldızı Matthew Perry'nin son anlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı! Asistanı sadece 2 saat yalnız bırakmış

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi hayranlarını yıktı. Evinin jakuzisinde ölü bulunan Matthew Perry'nin son anlarına ait detaylar geldi. Asistanı ünlü oyuncuyu evinde sadece iki saatliğine yalnız bıraktığı döndüğünde jakuzide hareketsiz halde bulduğu bildirildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ölümüyle hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarsan Matthew Perry, 54 yaşındaydı. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Perry'ye otopsi yapılacak. Ünlü yıldızın son anlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı.

2 SAATLİĞİNE EVDEN ÇIKMIŞ

Perry'nin kişisel asistanının, oyuncunun Los Angeles'ta bulunan Pacific Palisades'teki evinde sadece iki saatliğine yalnız bıraktığı ve ona yeni bir telefon ile numaralı gözlük almaya gittiği öğrenildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNE DAİR ÇAĞRI ALDILAR

NTV'de yer alan habere göre, ABD basınında yer alan haberlere göre, cumartesi günü saat 16.00'da eve döndüğünde ünlü aktörü jakuzide hareketsiz bir şekilde bulan asistanı acil yardım çağırdı. 911 ekipleri 16.07'de yıldızın kalp krizi geçirdiğine dair çağrı aldı ve olay yerine vardıklarında Perry'yi jakuzisinde ölü buldu.

HİÇ HASTANEYE GÖTÜRÜLMEDİ

15 saniyelik ses kaydında, bir adamın "boğulma vakasına müdahale edeceklerini" söylediği duyuluyor. Ünlü aktörün asistanı, acil servise haber verdikten sonra Perry'nin kardeşlerinden biri ve annesi Suzanne'ı aradı. Jakuzide öldüğü anlaşılan ünlü aktör hiç hastaneye götürülmedi.

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR BULUNDU

Perry'nin evinde yapılan olay yeri incelemesinde uyuşturucu bulunmadı ancak antidepresanlar, anti-anksiyete ilaçları ve kronik akciğer hastalığı için kullanılan bir ilaca rastlandı.