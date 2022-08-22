Sevgilisinin vefatı sonrası zor günleri geride bırakan şarkıcı Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı - Son Dakika
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Sevgilisinin vefatı sonrası zor günleri geride bırakan şarkıcı Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı

22.08.2022 11:46

Geçtiğimiz sene geçirdikleri kazada sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, kötü günleri geride bırakıyor. Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımında günlük yaşantısından kareleri yayınladı.

Yıllar önce dağılan Hepsi grubunun üyesi Gülçin Ergül, İzmir- İstanbul otoyolu Susurluk mevkiinde sevgilisiyle trafik kazası geçirdi. Kazada şarkıcının sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybederken genç şarkıcı yara alarak kurtuldu. Zorlu bir süreçten geçen Ergül, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı.

"GERÇEK BİR SAVAŞÇI VE ONA BIRAKILMIŞ NOT"

Erkek arkadaşının vefatıyla psikolojik destek alan şarkıcı, zorlu süreci ailesi ve yakınlarıyla geçiriyor. Zaman zaman Instagram hesabından paylaşım yapan Gülçin Ergül, bugün de tatil pozlarını yayınladı. Peş peşe fotoğraf paylaşan şarkıcı, paylaşımına şu notu ekledi: "Aynı şeye farklı perspektiflerden bakan her bir kişi gördüğünü eşsiz şekilde yorumluyor. Peki ben mi ne görüyorum; her şeyden önce gerçek bir savaşçı, o ve onun gibilere bırakılmış harika bir not. (Bkz. 8. foto) + bitmemiş olmasına rağmen annemin üretimi bir kozalak masterpiece'i; 'Üret' diye fısıldayan, beton arasından büyüyen yeşillik gibi. (Bkz.9. foto) Beni hayata bağlayan faktörlerin başındaki 3 kedimin yanında bulunan 3 ayrı messenger sürpriz tüy. (Bkz. 10. fotoğraf) + online alışverişte yanlış eve yollanmış favori cam fincanlar (2. fotoğraf) + Bunlara güzel varlığıyla eşlik eden Roya şekerim, kuzenim ve Dalyan doğasının durmak bilmeyen devamlılığı…"

İşte Gülçin Ergül'ün paylaşımları...

Zor günleri geride bırakan Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı
Zor günleri geride bırakan Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı
Zor günleri geride bırakan Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı
Zor günleri geride bırakan Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı
Zor günleri geride bırakan Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı
Zor günleri geride bırakan Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı
Zor günleri geride bırakan Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı
Zor günleri geride bırakan Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı
Zor günleri geride bırakan Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı
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Gülçin Ergül, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisinin vefatı sonrası zor günleri geride bırakan şarkıcı Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisinin vefatı sonrası zor günleri geride bırakan şarkıcı Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı - Son Dakika
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