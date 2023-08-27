Güldür Güldür Show\'un Mesut\'u Uğur Bilgin, İrem Uslu ile evlendi

Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Uğur Bilgin geçtiğimiz aylarda nişanlandığı İrem Uslu ile evlendi. Bilgin'in eşine serenat yaptığı anlar ise düğüne damga vurdu.
Uğur Bilgin ve İrem Uslu geçtiğimiz haziran ayında nişanlanmıştı. Nişan töreni çok konuşulan çift dün dünya evine girdi.
Güzelliği ile dikkat çeken İrem Uslu, nişan töreninde olduğu gibi düğününde de sade bir gelinlik giymeyi tercih etti. Eşi Uğur Bilgin de Uslu'ya sadelikte eşlik etti.
Başarılı oyuncu Uğur Bilgin'in eşine serenat yaptığı anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.
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