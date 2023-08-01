Gülse Birsel, kendisine benzetilen kadına cevap verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gülse Birsel, kendisine benzetilen kadına cevap verdi

01.08.2023 16:03

Gülse Birsel, sosyal medyada kendisine benzetilen ve kendisine ait olduğunu iddia eden kadına cevap verdi. Birsel, dedelerinin sadrazam değil İstiklal Savaşı gazisi olduğunu ve Çeşme'nin yarısının kendisine ait olmadığını belirtti. Ayrıca, evinin bile olmadığını söyleyen Birsel, çalışıp kazanarak alabileceğini ifade etti.

Gülse Birsel, "Sadrazam torunuyum, Çeşme'nin yarısı benim" diyen kadına benzetilince ortalık karıştı. Birsel, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Dedelerim sadrazam değil İstiklal Savaşı gazisi. Çeşme'nin yarısı benim değil, evim bile yok" dedi.

BENZERLİK ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Twitter'da Sadrazam torunun olduğunu sonradan öğrenen ve Çesme'nin yarısının kendisine ait olduğunu iddia eden 43 yaşındaki Nilüfer Bozbağ çok konuşuldu. Bozbağ'ın Gülse Birsel'in "Aile Arasında'daki" Mihriban karakterine benzerliği yüzünden ünlü oyuncu Twitter'da trend yaptı.

'Sadrazam torunuyum, Çeşme benim' diyen kadına benzetilen Gülse Birsel isyan etti: Çeşme'nin yarısı benim değil, evim bile yok

"DEDELERİM SADRAZAM DEĞİL, İSTİKLAL SAVAŞI GAZİSİ"

İsmini Twitter trendlerde gören Gülse Birsel, konuyla ilgili paylaşım yaparak duruma açıklık getirdi. "Merak edenlere açıklayayım: Hanımefendinin, "Aile Arasında'daki" Mihriban karakterime benzerliği yüzünden sabahtan beri tt'de 1 numarayım! Dedelerim sadrazam değil İstiklal Savaşı gazisi. Çeşme'nin yarısı benim değil, evim bile yok. Çalışıp kazanıp alabilirim. Hanımefendiye de aynısını tavsiye ederim."

'Sadrazam torunuyum, Çeşme benim' diyen kadına benzetilen Gülse Birsel isyan etti: Çeşme'nin yarısı benim değil, evim bile yok
'Sadrazam torunuyum, Çeşme benim' diyen kadına benzetilen Gülse Birsel isyan etti: Çeşme'nin yarısı benim değil, evim bile yok
'Sadrazam torunuyum, Çeşme benim' diyen kadına benzetilen Gülse Birsel isyan etti: Çeşme'nin yarısı benim değil, evim bile yok
'Sadrazam torunuyum, Çeşme benim' diyen kadına benzetilen Gülse Birsel isyan etti: Gazi torunuyum, evim bile yok
'Sadrazam torunuyum, Çeşme benim' diyen kadına benzetilen Gülse Birsel isyan etti: Gazi torunuyum, evim bile yok
YORUMLAR
500

Gülse Birsel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülse Birsel, kendisine benzetilen kadına cevap verdi - Son Dakika


Son Dakika
15:57 Ajdar Anık'ın 80 TL'ye sahne aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu
15:53 80 TL'ye konser verdiği söylenen Ajdar Anık suskunluğunu Haberler.com'a bozdu
15:52 Kabin memuru, Hollanda seferinin ardından iltica talebinde bulundu
15:48 Kabin memuru, Amsterdam seferinin ardından Hollanda'ya iltica etti
15:39 Son Dakika! Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel baskınının zanlılarından Murat Özer tutuklandı
15:35 Son Dakika! Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel baskınının zanlılarından Murat Özer tutuklandı
15:09 Çin'deki Hayvanat Bahçesinde 'İnsan Ayı' İddialarına Yanıt: Gerçek Ayılar
15:08 Fatih'in Sirkeci ilçesinde bir börekçide fare skandalı!
15:04 Çin'deki hayvanat bahçesinde görüntülenen ayı tartışma yarattı: Gerçek mi değil mi?
15:05 Burada her gün yüzlerce kişi yemek yiyor! İstanbul'un göbeğindeki börekçide fare skandalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2023 16:11:31. #1.11#
SON DAKİKA: Gülse Birsel, kendisine benzetilen kadına cevap verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement