Megan Fox, bekar kadınlara erkeklere enerji harcamamaları konusunda tavsiyelerde bulundu

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Megan Fox, Machine Gun Kelly ile nişanının sona erdiğini doğruladıktan bir ay sonra bekar kadınlara pratik tavsiyelerde bulundu.

37 yaşındaki Transformers yıldızı, Cumartesi günü Revolve Festival'de E! News'ün The Rundown programının sunucusu Erin Lim Rhodes ile yaptığı bir röportajda bayanlara erkeklere enerji harcamamalarını önerdi.

"En iyi tavsiye veren kişi ben olmayabilirim çünkü benim tavsiyem, bir yetenek öğrenin veya bir hobi geliştirin ve enerjinizi erkeklere harcamayın," dedi. Üç çocuk annesi şöyle devam etti: " Erkekler sadece enerjinizi tüketecekler.Kendinize yatırım yapın."

Megan, röportajın klibini Instagram'ına yeniden paylaşarak "İlişki uzmanından hayat tavsiyesi" yazdı, bu da 33 yaşındaki MGK'nın,"VAZGEÇ" yorumunu yapmasına neden oldu. Yeni bekar arkadaşı 43 yaşındaki Kim Kardashian da, "Hayır, hayır," yazarak katıldı.

Röportajın başka bir bölümünde, Fox, üç ideal Coachella baş sanatçısının kim olacağı sorulduğunda MGK'ya selam çaktı.

"Açıkçası, Machine Gun Kelly demem gerekiyor," dedi.

"Modern çağda değilim, o yüzden Guns N' Roses ya da, biliyorsunuz, görmek istediğim Weezer. Weezer gerçekten harika."

Megan, geçmişte Kelly'yi "ikiz alevim" olarak nitelendirmişti. Instagram'ına aynada poz verirken çekilmiş birkaç fotoğraf paylaştı ve gönderisine "ikiz alevler" yazarak artık kendi ikiz alevi olduğunu ima etti.

Bu yorumlar, çiftin nişanlarının sona erdiğini paylaştığından neredeyse bir ay sonra geldi, ancak ilişkilerinin güncel durumu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Ayrıca, Megan ve MGK'nın ilişkileri üzerinde çalışırken şu anda ayrı yaşadıkları ortaya çıktı.

Megan, katıldığı Alex Cooper'ın Call Her Daddy podcast'inde ilişkilerinin durumu hakkında net bir şey söylemeyi reddetti, ancak bir noktada nişanlarının sona erdiğini doğruladı.

Fox, 2020'de rockçıyla çıkmaya başladı ve 2022'de nişanlandı. Ancak bir yıl sonra, önce ayrılık spekülasyonları başladı.

Alex Cooper, "Herkesin sizin ilişkiniz hakkında bir fikri var. Nişanlandınız, sonra iptal edildi, sonra sizinle MGK arasında ne olduğunu bilmiyoruz. İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?" diye sordu.

Megan şöyle yanıtladı: "Bu ilişkiden öğrendiğim şey, bunun kamuya açık olmadığı. Şimdilik ilişkinin durumu hakkında yorum yapmam gerektiğini düşünmüyorum.

"Söyleyebileceğim şey, ona 'ikiz ruhum' dediğim ve ne olursa olsun ona her zaman bir bağım olacağı. Kapasitenin ne olacağını kesin olarak söyleyemem ama bir şekilde ona bağlı kalacağım.

"Bundan ötesini açıklamaya niyetim yok. Ama dediğiniz şeyler, yaşanan gerçek olaylar ve insanların bunları kafa karıştırıcı ya da ilginç bulup 'Ne oluyor?' demelerini anlayabiliyorum."

Son yorumu, Kelly'den nişanını bitirdiği spekülasyonlarını doğruladı.

Yakın zamanda bir kaynak, Entertainment Tonight'a Megan ve MGK'nın kendilerine biraz zaman ayırdıklarını söyledi.

"Megan ve MGK'nın ilişkisi inişli çıkışlı. Şu anda biraz ara verdiler, ama her şey hızla değişebilir," diye belirtti.

"Hala bir çift olarak birlikte olmaya çalışıyorlar. MGK, Megan'ı çok seviyor, bu yüzden onu mutlu etmek için elinden geleni yapıyor," diyen kaynak, MGKilişkilerine olan bağlılığını göstermek için kısmen yaptırdığı blackout dövmesi hakkında da ek bilgiler verdi.

Megan ve MGK, 2020'de Midnight In The Switchgrass setinde tanıştı ve aynı yıl çıkmaya başladı.

Birbirlerine olan aşklarını hiçbir zaman kamuoyu önünde gizlemediler.

2022'de nişanlandılar ve nişanlarını Instagram'da duyururken Megan, kutlama için MGK ile 'birbirlerinin kanını içtiklerini' söyledi.