İrlandalı şarkıcı Sinéad O'Connor binlerce hayranı tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Binlerce kişi, Sinéad O'Connor'ın İrlanda'daki cenazesine katıldı. Kalabalık, güneş doğmadan önce toplanmaya başladı;

Sabah saatlerinde, binlerce kişi, İrlandalı şarkıcının ev olarak adlandırdığı County Wicklow kenti Bray'in deniz kıyısında cenaze geçidine katılmak için toplandı. Çiçekler, mumlar, dövizler, taşıyan hayranları göz yaşlarına boğuldu.

47 yaşındaki Gemma Byrne ve üç arkadaşı, "Ne söyleyebilirim? Teşekkürler Sinéad" yazılı bir pankart tuttu. "Onunla büyüdük. Hissettiklerimizi söyleme cesareti olmayanlar için söyledi. Bu yüzden de zorlukları çekti."

Arkadaşı Christine Joyce, 54 yaşındaydı ve O'Connor'ın unutulmaz müzik yaptığını, din adamlarının cinsel istismarını ve menopoz gibi sağlık sorunlarını vurguladığını söyledi. "Bir kadın olarak yaşlanmanın nasıl olduğu hakkında bana yol gösterdi. Gerçekten duygusal hissediyorum. Onu radyoda Molly Malone şarkısı söylerken duydum . Çok basit bir şarkı ve gözlerim yaşla doldu."

O'Connor'ın ailesi, özel bir cenaze töreninin ardından geçeceği deniz kenarındaki meydana son kez şarkıcıyı selamlamaları için insanları davet etti.56 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının ölüm nedeni belirsizliğini koruyor.

O'Connor, 1990 hiti "Nothing Compares 2 U"dan sonra üne ve yıldızlığa hiç tam olarak uyum sağlamadı. Zihinsel sağlık sorunları ve dalgalı bir özel yaşam dönemi geçirdi, ancak Dublin'in güneyindeki Bray'de, 15 yıl boyunca ev olarak gördüğü bu yeri sorunlarından kaçmak için bir sığınak olarak kullandı.

O'Connor, Ocak 2017 yılında oğlunun intiharından sonra ciddi ruhsal problemler yaşadı.