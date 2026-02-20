İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı

20.02.2026 00:03
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etme' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 12 ŞÜPHELİ SERBEST

Operasyonda aralarında; Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı'nın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

4 İSMİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan oyuncu İsmail Hacıoğlu, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve eski Survivor yarışmacısı Adem Kılıççı'nın ifadeleri ortaya çıktı. Hacıoğlu, Tangöze ve Kılıççı uyuşturucu kullandıklarını kabul ederken, Dalkılıç ise iddiaları kesin bir dille reddetti.

HACIOĞLU: SANAL MEDYA SİTESİNDE BULUNAN UYUŞTURUCU SATIŞ GRUPLARINDAN TEMİN ETTİĞİM NUMARALARDAN SİPARİŞ EDİYORDUM

Hacıoğlu savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi: "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan dolayı esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım.

"RAHATLAMAK AMACIYLA BU MADDEYE YÖNELMİŞTİM"

Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim."

DALKILIÇ: HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE ASLA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM

Dalkılıç'ın ise ifadesi ise şu şekilde: "Hayatımın hiçbir döneminde asla uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu madde ilişkim olamaz, yurt dışında da kullanmadım. Sezer Çakır ve Sergen Yalçın yakın arkadaşlarımdır. Benim bu kişilerle uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz. Sezer Çakır ve Sergen Yalçın uyuşturucu madde kullanacak insanlar değildir. Borsa bir kez hisse aldığım doğrudur ancak bu kişilerin tavsiyesi ile hiçbir işlem yapmadım. Hisse almış olduğum rakam ise 100 bin lira civarıdır."

TANGÖZE: GENELDE GECE VAKTİ EVDE BALKONDA İÇMEKTEYİM

Duman solisti Kaan Tangöze de ifadesinde "Ben evli ve 3 çocuk sahibi, işleri yoğun bir kişiyim. Uyuşturucu kullanma sıklığım ise bu nedenle azdır. Evimde bulunan uyuşturucu belki bayatlamış bile olabilir. Uyuşturucu maddeyi genelde gün içinde gece vakti evde balkonda içmekteyim. Yurt içinde veya yurt dışında hiçbir zaman yapmış olduğum bir konserde uyuşturucu madde almadım hakkımda neden işlem yapıldığını bende merak ediyorum. 1 ay önce Almanya turnesine konser vermek için gitmiştik. Bu sırada Almanya'da zaten yasal olarak satıldığını bildiğim için şuanda hatırlamadığım bir yerden yine esrar aldım ve içtim." dedi.

KILIÇÇI: BİR DEFAYA MAHSUS ESRAR KULLANMIŞTIM

Adem Kılıçcı savcılıktaki ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben Trabzon da iken ikametimde arama yapılmıştır. Herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilememiştir. Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti. Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Kan, kıl ve idrar örneklerimde alındı. Adli tıpta sonuç çıkacaktır. Pişmanım. Emniyete telefon şifremi vermememin sebebi şahsi bilgilerimin yayılmasını engellemek içindir. Serbest bırakılmamı talep ederim. Diyeceklerim bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İsmail Hacıoğlu, Murat Dalkılıç, Adem Kılıççı, Kaan Tangöze, Magazin, Hukuk, Son Dakika

