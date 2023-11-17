Metin Uca\'nın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Kara bir güne uyandık

Başarılı televizyon yapımcısı Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşarak kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Sağlık durumu iyiye giden ve önceki gün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaştı. Apar topar yeniden operasyona alınan ünlü isim, entübe edildikten saatler sonra 62 yaşında vefat etti. Uca'nın ölüm haberinin ardından oyuncu ve şarkıcılardan da peş peşe taziye paylaşımları gelmeye başladı.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz sene Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Metin Uca, vasiyetinden bahsederken "Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum. " ifadelerini kullanmıştı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Huzurla uyuyun Metin Bey… Özgün kişiliğiniz, iyiliğiniz ve çalışkanlığınız unutulmaz…."

MELEK BAYKAL

"Canım Metin. Çok üzgünüm arkadaşım. Kapkara bir güne açtım gözümü. Seni çok seviyorum. Huzurla ulaş gittiğin yere. Dualarımız beraberinde olsun Metin'im."

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Mesajlarımıza baktım, dinledim, okudum, başa sardım bir daha, en son ne zaman ne yazmışsın? En son bizim küçük ekip grubuna bu fotoğrafla 'İstanbul'dayım sizi çok özledim' yazmışsın… Sen bir karıncayı dahi incitmezdin. Bize bunu neden yaptın? Çocukluğumda tiyatroda Metin abim, büyüdüğümde en yakın aile dostum oldun, her yaşla çocuk; her yaşta çocuk kalmayı sonsuza dek sen başardın. Metin'im Uca'm… Hayatımızın nazik prensi seni çok özleyeceğiz."

AYŞE ARMAN

"Acı bir kayıpla uyandık bu sabah. Usta televizyoncu Metin Uca hayatını kaybetmiş. Huzur içinde uyusun, çok üzüldüm.??İnandığı doğruları savunmaktan vazgeçmeyen bir televizyoncu, heyecanı hiç eksilmen bir çocuk, hep güzel hatırlanacak bir ruh... İstisnasız herkesin sevdiği biriydi Metin Uca. Çok erken bir kayıp. Başımız sağ olsun

EMRE AYDIN

"Tanıdığım en kibar, en zeki, en entelektüel insanlardan biriydi Metin abi. Bence son derece özel biriydi. Çok çok üzgünüm. Ailesine sabır dilerim."

BERNA LAÇİN

"Ah ah ki ne ahh"

CEYDA DÜVENCİ

"Çok üzgünüm… Metin çok beyefendi, hayata dair meselesi olan, anlatmak istedikleri olan, kelimeleri çok olan, çok kıymetli bir arkadaştı… Çok ani oldu vedası ve çok erken… Canım Metin Uca mekanın cennet olsun…"

SUNAY AKIN

"Canım kardeşim… Metin Uca"

ATA DEMİRER

"Bir güzel adam daha çok erken bıraktı gitti bizi çok üzgünüm çok…"

DEMET AKBAĞ

"Bilge, komik, zeki, zarif, cesur, bir kıymetli insan daha ayrıldı aramızdan. Çok üzgünüm, çok erken gittin sevgili Metin Uca… Seni unutmayacağız."

GÜL SUNAL

"Sevgili Metin Uca'yı kaybettik. Derin kültürü, esprileri, hoş sohbeti , hayvan sevgisi, müthiş zekası ve daha bir çok özelliği ile hatıralarımızda olacak…"

GONCA VUSLATERİ

"Bir konuya açıklık getirirken takındığın bir tavır var.. İncitmeden, yavaş yavaş, tebessümle, insanı sarmalayan o kuvvetli cümlelerinle. Kısa kestiğin ilk konu bu oldu. En zayıf durumlarda sana kızdığım anlar gözümde. Hafifçe gülümser ve yatıştırırsın.. Bu yaşamak konusunu kısa kestiğin için seninle büyük hesaplaşacağız, güzel ruh. Hayatına dahil ettiğin herkes ne şanslı Metin. Seni çok seviyorum. En sevdiğin sanatçılarla buluşup, bir sürü eğlenceli anı paylaşacağına eminim. Sevmek bir frekanstır. Daima... Allah rahmet eylesin.. güzel dostumu sarıp sarmalasın Yaradan'ın kuvvetli ışığı."

FİLİZ TAÇBAŞ

"Bir yıldız kaydı, Metin Uca…"

YEŞİM SALKIM

"Güle güle sevgili arkadaşım Metin biz seni çok sevdik…"