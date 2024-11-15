Model of Models 2024 Grand Finali\'nde Kral ve Kraliçe Seçildi

Magazin

Model of Models Yarışması 2024 Grand Finali büyük bir heyecanla tamamlandı. Erkeklerde Burak Güzelküçük, Kadınlarda İpek Zeybek Model Of Models 2024 Kral ve Kraliçesi seçildi.

Model of Models yarışmasına katılım ve ilgi çok büyük oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından adayların başvurduğu yarışmada ilk elemeleri geçip yarı finale çıkmaya hak kazanan 18 kadın ve 11 erkek finalist büyük final için yarıştılar.

Deniz Şaman Organizasyon sahibi Bekir Ayar Subaşi ve ekibi tarafından gerçekleştirilen organizasyon 12 Kasım 2024 tarihinde, sunucular Gökay Kalaycıoğlu ve Melisa Şahin'in ev sahipliğinde fatih de bulunan Sultan Sarnıç adlı mekanda gerçekleşti.

Kral ve Kraliçenin taçlarını Ünlü Model ve sanatçı Ece Gürsel ile Model Of Models 2022 Türkiye, 2023 Dünya Kraliçesi seçilen Ecem April Onutman takarken, 2023 yılı Türkiye kraliçesi Semanur Aslan'ın taç devir teslim töreni göz kamaştırdı.

Yine dikkat çekici noktalardan birisi de İran asıllı Model Pounar Asobuar'ın Ortadoğu genelinde kadını yok sayan, her türlü kötülüğü reva gören, katleden zihniyetlere karşı dimdik durmayı başaran kadınların temsilcisi, İran'ın en iyi modeli seçilmesi ve Kraliçe tacı ile taçlandırılması oldu.

Bekir Ayar Subaşi'nin yönetim kadrosunda bulunan Deniz Şaman, Proje koordinatörü Tülay Türken, Sponsor Yönetmeni İlknur Özkuş, Medya koordinatörü Özlem Keskin, yabancı sponsorlar koordinatörü Pegah Nejatıboushehri özen ve dikkatle projenin başarılı bir şekilde devam etmesi ve yoğun talep olmasının gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirttiler.

Dereceye Girenler

King-Queen (Burak Güzelküçük - İpek Zeybek)

Fırst Runner Up (Arda Umulu - Shabnam Rezae)

Second Runner Up (Göktuğ Em - Maryam Beitollahzadeh - Minel Yıldırım)

Third Runner Up (Davut Kanaç - Açelya Simge)

Fourth Runner Up (Burak Aksel - Gül Abayeva)

Actor-Actress (Abdurrahman Yarımca - Nıklas Bravn - Pounar Asobuar - Havin Turan)

Best Face (Yaren Vural - Arda Umulu)

Catwalk (Arda Umulu - Parnia Asadzadeh)

Promising (Ahmet Efe Özbölük - Maria Myroloiu)

Erkek Modeller kreasyon çıkışlarında Hüseyin Güdücü Deri tasarımları, Viktor Baron Erkek Casual ve yine Viktor Baron Klasik Takım elbiseleri ile geçiş yaparken, Kadın modeller Hüseyin güdücü, Selda Palancı ve Sevda Afandi tasarımları ile göz kamaştırdı.

Ayrıca Deniz Şaman tüm katılımcılara teşekkür etmesinin ardından basına yaptığı açıklamasında; "Organizasyonumuz Fatih'de bulunan Sultan Sarnıç adlı mekanda gerçekleşti. Ana yayın sponsorumuz olan World Türk tv montajlı halini uygun gördükleri bir tarihte yayınlayacak. Ev sahipliğini sunucular Gökay Kalaycıoğlu ve Melisa Şahin üstlendi. Davetlilerimizin ve jürimizin içerisinde sanat, iş ve cemiyet hayatından çok yakınen tanıdığımız birbirinden değerli isimler vardı. Bazılarını sayacak olursak; öncelikle Model of Models marka sahibimiz Rasim Aydın. Sanatçı Ece Gürsel, Sanatçı Ozan Orhon, Oyuncu Burçin Bildik, Ana Yayın Sponsorumuz World Türk Tv İmtiyaz Sahibi Adem Erdağı, Milli Basketbolcu Banu Karadağlı, Magazinkolik.Com İmtiyaz Sahibi Nurcan Sabur, Bonnevie Dergi Sahibi Hakan Solaker, Bestlife Dergi Sahibi Kemal Cenk İçten, Ocean Global - İş İnsanı Gültekin Kaya, Yönetmen Ali Eşitmez, Yönetmen Mohsen Rabei, Viktor Baron Firma Sahibi Emre Hacımurtazaoğlu, Tasarımcı Emrullah Köroğlu, Organizatör İş İnsanı Oksana Kuznetsova, Model Of Models International 2022 Türkiye 2023 Dünya Kraliçesi Ecem April Onutman, Güzellik Salonu Sahibi - Güzellik Uzmanı Şerife Kaya, Dijital Pazarlama Uzmanı - Köşe Yazarı Sultan Mulhan, Ajans Sahibi - İş İnsanı Serpil Erden, Sanatçı Özlem Ceylan, Yapımcı Halit Eser, Yazar Gökçe Şingin, Stk Temsilcisi Ferhan Yalaman, Güzellik Ve Estetik Koçu Eda Avşar, Make-Up Eğitmeni Ceylan Bakır, İş İnsanı Azat Azun, Güzellik Koçu Aslı Tatlıpınar, Sanatçı Asil Mucize, Aranjör Özkan Turgay, Organizatör Hakan Çapın, Ege Tv Genel Yayın Koordinatörü Sinan Koyuncu, Yerelin Sesi Gazetesi Sahibi Haydar Koçak gibi birbirinden değerli isimler yer aldılar.

Organizasyon sırasında sahne alan Ece Gürsel, Ozan Orhon, Asil Çağıl, 2022 Sekond Runner Up Birtan Gizem Dadal, Azerbaycan'dan Minaya Hüseyinova, Rusya'dan ülkemize gelen Vnara, ve Endonezya'dan gelen Edwin Sean ve en önemlisi de İZEV Vakfı bünyesinde yer alan FARKBAND grubu izleyicileri coşturdular.

Gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı siz çok değerli basın ve medya mensuplarına canı gönülden teşekkür ederim." dedi.