Müge Anlı ile Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatlarını birleştirdi! Nikahtan tek bir kare bile yayınlanmadı... - Son Dakika
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Müge Anlı ile Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatlarını birleştirdi! Nikahtan tek bir kare bile yayınlanmadı...

27.06.2022 10:45

Başarılı televizyoncu Müge Anlı, cumartesi akşamı İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirdi. Basından kapalı olarak düzenlenen nikahtan tek bir kare bile yayınlanmaması dikkat çekti.

Başarılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı programcı Müge Anlı, 20 Haziran Pazartesi günü yayınlanan programında bir süredir İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte olduğunu ve yakın zamanda evleneceğini duyurdu.

"YENİ SEZONDA EVLİ BİR KADIN OLACAĞIM"

Kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınız adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum" dedi.

Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi

GÖZLERDEN UZAK EVLENDİLER

Müge Anlı, açıklamasının ardından 25 Haziran Cumartesi akşamı gözlerden uzak yapılan bir nikah töreniyle evlendi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile mutluluğa "Evet" diyen Anlı, törene sadece yakın çevresini davet etti ve hiçbir şekilde görüntü paylaşılmasını istemedi. Ünlü ismin nikahında ne giydiği ise henüz bilinmiyor.

Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi
Şinasi Yüzbaşıoğlu

İLK PAYLAŞIM ZUHAL TOPAL'DAN

Müge Anlı'yı nikah törenine yakın arkadaşı Zuhal Topal da yalnız bırakmadı. Salonda arkadaşlarıyla çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Topal, "Çok özel biri ve bizim için çok güzel bir geceydi" notunu düştü.

Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi
Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi
Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi
Müge Anlı, Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi
Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını açıklamıştı! Peki İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı evlilik kararını canlı yayında açıkladı: Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı ile Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatlarını birleştirdi! Nikahtan tek bir kare bile yayınlanmadı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı ile Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatlarını birleştirdi! Nikahtan tek bir kare bile yayınlanmadı... - Son Dakika
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