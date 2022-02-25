Müstakbel eşi eski arkadaşıyla evliydi! Aycan Varış: Boşanmış biriyle beraberim, yuva yıkmadım - Son Dakika
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Müstakbel eşi eski arkadaşıyla evliydi! Aycan Varış: Boşanmış biriyle beraberim, yuva yıkmadım

25.02.2022 11:59

Yıllar önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Aycan Varış, özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü. Arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı alan Aycan Varış, "Kimsenin yuvasını yıkmadım, sadece 3-4 yıl önce boşanmış biriyle beraberim" ifadelerini kullandı.

Varış'ın yakın arkadaşı Sema Öztürk'ün eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı aldığı ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen Varış, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"KİMSENİN BAŞINI YERE EĞECEK BİR ŞEY YAPMADIM"

Yarışmadan sonra geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Instagram'da 570 binden fazla takipçisi bulunan Varış, "7-8 yıldır sosyal medyadayım ve Allah'a şükür bu zamana kadar birinin hakkını yediğim haberde adım çıkmadı. Bir kaosa bile katılmadım. Bu olayla ilgili çok mesaj geliyor, ben şoktayım. Birilerinin PR yapması gerekiyor. Ben her şeyi tek tek açıklarım ama milletin ekmeğine yağ sürmüş olurum. ben ne ailemin ne de sevdiklerimin ne sizin, hiç kimsenin başını yere eğecek bir şey yapmadım" dedi.

Arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı alan Aycan Varış, sessizliğini bozdu: Kimsenin yuvasını yıkmadım

"BURAK VE SEMA EVLİYKEN ONALRLA AYNI ORTAMDA BULUNMADIM"

Yakın arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı aldığı yönündeki haberlere de açıklık getiren Varış, sözlerine şöyle devam etti: "Burak'la Sema evliyken ben onları tanımıyordum. Ne ekmeklerini yedim ne su içtim ne de ikisiyle aynı ortamda bulundum. Hiçbir şekilde tanımıyordum. Sema'yı tanıyorum çünkü küçük bir ortam var. Ortak arkadaşlarımız var ve aynı masaya da oturduk. Onun da Burak'ın da hayatına boşandıktan sonra bir sürü kişi girdi. Durumlar sizin bildiğiniz gibi değil. Bunları hepsi de belgeli kanıtlı.

"NE EVLİ ADAMLA BİRLİKTE OLDUM NE DE YUVA YIKTIM"

Takipçisini yükseltmeye çalıştığı için bu durumu kullanıyor ama ben bununla ilgili daha fazla açıklama yapmayacağım. Çünkü ben kendimi biliyorum. Açıklanacak hiçbir şey yapmadım. Ne evli bir adamla birlikteyim ne de bir yuva yıktım. Bunu söylemek bile komik geliyor. Daha önce evlenmiş boşanmış, üstünden de 3-4 yıl geçmiş biriyle arkadaşlık yapıyorum. Hiç kimseden sakladığım bir şey değil daha çok yeni."

Arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı alan Aycan Varış, sessizliğini bozdu: Kimsenin yuvasını yıkmadım
Arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı alan Aycan Varış, sessizliğini bozdu: Kimsenin yuvasını yıkmadım
Arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı alan Aycan Varış, sessizliğini bozdu: Kimsenin yuvasını yıkmadım
Arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı alan Aycan Varış, sessizliğini bozdu: Kimsenin yuvasını yıkmadım
Arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı alan Aycan Varış, sessizliğini bozdu: Kimsenin yuvasını yıkmadım
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Son Dakika Magazin Müstakbel eşi eski arkadaşıyla evliydi! Aycan Varış: Boşanmış biriyle beraberim, yuva yıkmadım - Son Dakika


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