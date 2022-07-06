Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm

Oyuncu Selahattin Paşalı, 3 ay önce sevgilisi Lara Tümer ile dünyaevine girdi. Mutlu bir şekilde evliliklerini sürdüren çiftten beklenen müjdeli haber geldi. İkili kızları Leyla Pera'yı kucaklarına aldı.

"İSMİMİZİ 'ANNE' VE 'BABA' OLARAK DEĞİŞTİRDİK"

Sosyal medya fenomeni Lara Paşalı, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. 1 Temmuz'da doğum yapan Paşalı, haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile takipçilerine duyurdu. Eşi ve kızıyla birlikte çekilen siyah beyaz fotoğrafları paylaşan Paşalı, "İsmimizi anne ve baba olarak değiştirdik. Ailemize hoş geldin Pera'm. Seni seviyoruz" ifadelerini kullandı. Eski Yunanca kökenli olan Pera, "karşıda olan, öte yanda olan" anlamını karşılıyor.

BODRUM'DA TATİL

İkili geçtiğimiz ay tatil sezonunu Bodrum'da açarak Ortakent'teki bir plajda görüntülenmişti. Paşalı ve Tümer çifti bir süre plajda sohbet ettikten sonra soluğu denizin serin sularında almıştı. Denizde eğlenceli anlar yaşayan çiftten ünlü oyuncu, bir ara hamile eşini sırtında da taşımıştı.