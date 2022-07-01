Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler - Son Dakika
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Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler

01.07.2022 13:43

Oktay Kaynarca'nın hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği, ATV ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ilk kareler yayınlandı.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrolünde oynayan Oktay Kaynarca, yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekrana dönüyor. Merakla beklenen dizinin çekimleri de başladı.

SETTEN İLK KARELER GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizinin yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Merakla beklenen dizinin çekimlerinden ilk kareler de geldi. Ekip, İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için ipek yolunun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gidecek.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) yer alıyor.

İşte ilk kareler...

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler geldi
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler geldi
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler geldi
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler geldi
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler geldi
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler geldi
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Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler - Son Dakika
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