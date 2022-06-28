Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçı doktorların tüm müdahalelerine rağmen 85 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncunun ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Efsane aktörden bizlere de filmlerinden unutulmaz anlar kaldı. İşte o kareler.
Son Dakika › Magazin › Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler - Son Dakika