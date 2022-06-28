Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler - Son Dakika
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Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler

28.06.2022 10:41

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölümü 7'den 70'e hüzne boğan Arkın, Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi, Öğretmen Kemal filmlerinde canlandırdığı karakterlerle unutulmazlar arasına girdi. İşte 3 neslin kahramanı Cüneyt Arkın'ın filmlerinden unutulmaz kareler.

Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçı doktorların tüm müdahalelerine rağmen 85 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncunun ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Efsane aktörden bizlere de filmlerinden unutulmaz anlar kaldı. İşte o kareler.
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri
Kara Murat, Malkoçoğlu, Öğretmen Kemal! İşte 3 neslin kahramanının unutulmaz kareleri

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Cüneyt Arkın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler - Son Dakika
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