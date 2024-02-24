Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk sade bir törenle nişanlandı

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İmamoğlu "Davet edildim" dedi, Kurum\'dan jet yalanlama geldi: Yok öyle bir şey

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk, 4 yıldır gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor. Yazın nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, sade bir törenle nişanlandı.

14 Şubat'ta ilk adımı atan Tolga Sarıtaş, sevgilisine evlilik teklifi etti. Sarıtaş teklifin ardından ailesiyle Mayruk'un ailesinin yaşadığı İzmir'e giderek önce isteme sonra da nişan töreni yaptı. Aile arasında sade bir organizasyonla nişanlanan çiftten Sarıtaş siyah takım elbise tercih ederken modacı Mayruk da beyaz dantelli ve transparan takım giydi.