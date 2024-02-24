Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk sade bir törenle nişanlandı - Son Dakika
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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk sade bir törenle nişanlandı

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, 4 yıldır birlikte olduğu modacı Zeynep Mayruk ailesi arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Mayruk törende beyaz dantel işlemeli transparan bir takım tercih etti.

24.02.2024 08:19  Güncelleme: 08:34
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Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk, 4 yıldır gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor. Yazın nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, sade bir törenle nişanlandı.

14 Şubat'ta ilk adımı atan Tolga Sarıtaş, sevgilisine evlilik teklifi etti. Sarıtaş teklifin ardından ailesiyle Mayruk'un ailesinin yaşadığı İzmir'e giderek önce isteme sonra da nişan töreni yaptı. Aile arasında sade bir organizasyonla nişanlanan çiftten Sarıtaş siyah takım elbise tercih ederken modacı Mayruk da beyaz dantelli ve transparan takım giydi.

Oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk nişanlandı
Oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk nişanlandı
Oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk nişanlandı
Oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk nişanlandı
Oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk nişanlandı
Oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk nişanlandı
Oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk nişanlandı
Oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk nişanlandı
Oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk nişanlandı
Oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk nişanlandı
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk sade bir törenle nişanlandı

Zeynep Mayruk, Tolga Sarıtaş, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk sade bir törenle nişanlandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Muhammet Karadağ: Sade ve klasa yakışır olmuş 11 1 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan: Daha iyi olabilirdi 0 6 Yanıtla

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SON DAKİKA: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk sade bir törenle nişanlandı - Son Dakika
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