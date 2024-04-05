Poyraz\'ın Survivor All Star\'dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil\'den yorum: Benim şampiyonum

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Poyraz, Hakan, Özgür ve Sercan arasında yapılan eleme düellosunda veda eden isim Poyraz oldu. Poyraz elenince gözyaşlarına boğulurken sevgilisi Yasmin Erbil'den de yorum gecikmedi.
Uzun süredir Poyraz'la aşk yaşayan ve yarışmayı bir an olsun kaçırmadan takip eden Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, düellonun sonunda sevgilisinin elendiğini görünce Instagram hesabından romantik bir pozlarını yayınlayarak "Benim şampiyonum" notunu yazdı.
Sevgilisine olan aşkıyla dikkatleri üzerine çeken Poyraz da sık sık yarışmada kazandığı sayıları Yasmin Erbil'e armağan ediyordu.
Düellonun sonunda yarışmada veda eden ve gözyaşlarına hakim olamayan Poyraz, şunları söyledi: Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olmayan Poyraz, şunları söyledi: "Ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok, beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum, idrak edemiyorum şuan olup biteni. Hakan'ı çok tebrik ediyorum, Sercan keza. Sercan beni darmaduman etti, sorumlusu Sercan. Zaten iyi değildim, mental olarak son bir aydır kötü dönemden geçiyorum. Toparlamaya çalışıyordum kendimi sürekli düzeltmeye çalışıyordum, kafamı tekrar buraya odaklamaya çalışıyordum. En son çare olarak da arkadaşlarıma da bu yüzden bunun ısrarını yaptım. Kendimi iyi hissetmeye başlamıştım."
"Böyle bir ateşlenmeye hırslanmaya gerçek Survivor'ı tatmaya düelloyu tatmaya ihtiyacım vardı. Kendime de çok güveniyordum açıkçası. Sercan'la iddialaşmalarımız meydan okumalarımız... Kendime olan güvenim tamdı ve yeneceğime de inanıyordum. Olmadı büyük konuştum büyük patladım. Büyük pakete ben girdim bu sefer. Yolumun daha büyük olduğunu düşünüyordum, hedeflerim büyüktü. Sonuna kadar gideceğime de inancım tamdı. Bu çöküntüden bir şekilde çıkacağıma da inanıyordum. Olmadı yapamadım başarısız oldum. Özellikle ailemden dostlarımdan çok özür diliyorum. Seda beni uzun bir süre affetmeyecektir, Damla da öyledir. Ben onlardan beni yazmalarını istedim zorla yaptım bunu. Onlar da bana olan saygısından sevgisinden güven duygularından dolayı istediğimi verdiler bana. Onlar için de kötü oldu, takımda olup onlara destek olamayacağım için de üzgünüm. Teşekkür ederim."
Son Dakika › Magazin › Poyraz'ın Survivor All Star'dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil'den yorum: Benim şampiyonum - Son Dakika
TV8 ekranlarında yayınlanması planlanan Yetkisiz Bir Hayat dizisi önce ertelendi sonra da iptal edildi.
Survivor 2024 All Star'da eleme potasında yer alan 4 adaydan biri adaya veda etti. İlk turda Sercan ve Özgür potadan çıkmayı başardı. İkinci turda ise Hakan ve Poyraz yarıştı ve Poyraz elendi. Poyraz, elenmesinin ardından duygusal bir açıklama yaparak kendini toparlamaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.
Usta aktör Selçuk Yöntem, NTV'nin Empati programında Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu. Yöntem, konservatuarı kazandıktan sonra okuldan atıldığını ve Danıştay'a başvurarak yeniden konservatuara giriş hikayesini paylaştı. Ayrıca, İngiltere'de yaşadığı deneyimleri, Berlin'deki yaşamını ve Amadeus oyununu kabul etmeden önce gördüğü rüyayı anlattı. Yöntem, babasına minnettar olduğunu belirtti.
Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, muhtarlık seçimlerini kaybettikten sonra oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem etti. Battal, sosyal medyada ünlenmesiyle bilinen bir çobandır.
Dün ilk bebeğini kucağına alan Eda Ece, yaşadığı heyecanı paylaşarak "Sabırsız kızım aniden doğdu. Bizi merak ederek iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Güzel oyuncu İrem Tuncer uzun bir süredir Serra rolünü oynadığı Aldatmak dizisinden senaryosu bittiği gerekçesiyle ayrıldı. Veda mesajı yayınlayan oyuncu, "Başından beri içinde olmaktan gurur duyduğum bu güzel proje için teşekkür ederim" dedi.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür arasında eleme heyecanı yaşandı. Düellonun sonunda yarışmaya veda eden isim Poyraz oldu. Vedasıyla herkesi şaşkına çeviren Poyraz, gözyaşlarına boğuldu.
Şişli'deki bir mekanda ailesi ile birlikte pasta kesen Ozan Orhon, gazeteciler ile sohbet etti. Orhon, yeni yaşında herkese güzellikler diledi ve mutluluğunu paylaştı. Ayrıca yeni bir parça hazırlığı yaptığını duyurdu ve Galatasaray taraftarlarına hitap eden bir şarkı yapabileceğini söyledi. Ozan Orhon, anneannesi Sevim Baban'dan da bahsetti ve torunları ile gurur duyduklarını ifade etti.
Elizabeth Hurley, Prens Harry'nin bekaretini aldığı yönündeki asılsız dedikodulara tepki gösterdi. Hurley, bu iddiaların gerçekten gülünç olduğunu belirtti ve Harry ile hiç karşılaşmadığını söyledi. Harry ise anı kitabında daha olgun bir kadınla yaşadığı cinsel deneyimi anlattı ve bu konuda birçok yanlış olduğunu itiraf etti. Sasha Walpole adında bir kadın ise prensin kendisiyle ilişkisi olduğunu iddia etti.
Kokut, kardeşi Cezmi'nin ölümü üzerine acımasız bir intikam duygusuyla Dağhan'ı öldürmeye kararlıdır. Müdür ve Kurt, Dağhan'ı kurtarmak için zamanla yarışırken, Dağhan'ın ailesine ölüm haberi ulaşır. Aydan dahil herkes perişan olurken, Korkut ailesini araştırmaya başlar. Leyla ise babasının işleri ve ölümünün gerçek nedenlerini öğrenmek için Korkut'tan yardım ister. Gürkan ise bir vaka üzerine değerlerini sorgulamaya başlar. Enver, Yağmur ve ailesinin tehlikede olduğunu anlayınca korunaklı bir alan yaratmaya çalışır. Tüm ailenin bir arada olması gerginlikleri artırırken, Enver Korkut'u ortadan kaldırmak için bir plan hazırlığına girer. Ancak planlar beklenildiği gibi işlemez ve Korkut daha da saldırgan bir hale gelir.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)