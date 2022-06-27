Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı... - Son Dakika
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Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...

27.06.2022 08:59

Cemiyet hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girdi. Düzenlenen görkemli düğüne ünlü isimlerin şıklık yarışı damga vurdu. İşte Sabancı çiftinin renkli düğününden kareler...

Geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancıve Nazlı Kayı çiftinin dün Çırağan Sarayı'nda düğünü gerçekleşti.

Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi

Çifti, cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı görkemli düğünde, yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi

Hacı Sabancı düğününde siyah smokin takım tercih ederken, Kayı Zuhair Murad imzalı taşlı gelinliğiyle göz doldurdu.

Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi

Düğüne katılan ünlü isimler ise adeta şıklık yarışına girdi. İşte düğüne katılan davetlilerden renkli kareler...

Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi
Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi
Dila Tarkan
Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi
Sibil Çetinkaya
Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi
Pelin Kaya & Arzu Sabancı
Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi
Melis Agazat
Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi
Pınar Sabancı
Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi
Sima Tarkan
Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi
Aleyna Solaker
Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi
Zeynep Selvili
Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi
Ayşegül Afacan Köksal
Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi
Lal Ersu Ozmizrahi
Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi
Melisa Tapan
Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi
Pırıl C¸etindogˆan Kokuludağ
Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğünü adeta podyuma döndü! Ünlü isimler şıklık yarışına girdi
Ecem Oltulu
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Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinden Çırağan Sarayı'nda görkemli düğün Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinden Çırağan Sarayı'nda görkemli düğün

Çırağan Sarayı, Hacı Sabancı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı... - Son Dakika
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