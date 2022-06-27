Geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancıve Nazlı Kayı çiftinin dün Çırağan Sarayı'nda düğünü gerçekleşti.
Çifti, cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı görkemli düğünde, yakın dostları da yalnız bırakmadı.
Hacı Sabancı düğününde siyah smokin takım tercih ederken, Kayı Zuhair Murad imzalı taşlı gelinliğiyle göz doldurdu.
Düğüne katılan ünlü isimler ise adeta şıklık yarışına girdi. İşte düğüne katılan davetlilerden renkli kareler...
Son Dakika › Magazin › Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı... - Son Dakika