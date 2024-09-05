Gözler onları aradı! Seda Sayan ve Hadise, Acun Ilıcalı\'nın düğününe gitmedi

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Uzun süredir aşk yaşayan Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturdu. Ünlü isimleri akın ettiği gecede gözler Seda Sayan ve Hadise'yi aradı.

HADİSE, ACUN'U YALNIZ BIRAKTI

Uzun yıllardır O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturan ve Acun Ilıcalı ile yakın arkadaşlığıyla bilinen Hadise, düğün öncesi Instagram hesabından bir paylaşım yaparak katılamayacağını duyurdu. Bir markanın davetlisi olarak yurtdışına giden Hadise, "Yanınızda olmayı çok isterdim. Ömür boyu mutluluklar güzel Çağla ve canım Acun. Sizi seviyorum" dedi.

ANNESİNİN RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI KATILAMADI

O Ses Türkiye'de jüri üyeliğinin yanı sıra bir dönem TV8'de yemek yarışması sunan Seda Sayan ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çifte mutluluklar dileyerek "Annemin rahatsızlığından dolayı yanınızda olamadım. İkinizi de çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLER DÜĞÜNE AKIN ETTİ

Şıklık yarışının yaşandığı düğüne; Hülya Avşar, Zehra Çilingiroğlu, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna, Sergen Yalçın, Ali Tarhan, Emre Belözoğlu, Demet Akalın, Okan Kurt, Zuhal Topal, Korhan Saygıner, Ebru Gündeş, Murat Özdemir, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, Edis, Oğulcan Engin, İlayda Alişan, Arda Turan, Aslıhan Doğan Turan, Mesut Özil, Amine Gülşe, İbrahim-Nurdan Büyükak, Hasan Can Kaya gibi birçok ünlü isim katıldı.