Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı söylentisini yalanladı - Son Dakika
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Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı söylentisini yalanladı

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Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncu Sıla Türkoğlu, bir süre önce hakkında çıkan ''Diziden ayrılıyor'' söylentisini yalanladı. Diziye devam ettiğini ve bu tarz haberlerin zaman zaman çıktığını belirten oyuncu ''Beni gönderdilerse bilmiyorum'' diyerek espri yaptı.

10.07.2024 10:53
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Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncuları Sıla Türkoğlu, Serkan Tınmaz, Rahimcan Kapkap ve Emrah Altıntoprak önceki akşam Nişantaşı'nda bir araya geldi. Birlikte zaman geçirdikleri mekandan çıkarken görüntülenen oyunculardan Sıla Türkoğlu, diziden ayrılacağı yönündeki söylentilere son noktayı koydu.

"ÇIKAN HABERLERDEN HABERİM YOK"

Ekip arkadaşlarıyla iş dışında sık sık bir araya geldiklerini belirten Sıla Türkoğlu "Hep yaptığımız bir etkinlikte yine buluştuk. İşlerim için İstanbul'dayım ama ailemin yanına İzmir'e gideceğim" dedi. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılacağı yönündeki haberleri duyunca çok şaşıran güzel oyuncu "Ne zaman çıktı o haber? Benim haberim yok. Bir ara öyle haberler yapılıyordu. Beni gönderdilerse bilmiyorum ama devam ediyoruz. Haberleri de görmedim şu an sizden duyuyorum. Herkes bir şey yazıyor" ifadelerini kullandı.

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı söylentisini yalanladı
Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı söylentisini yalanladı
Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı söylentisini yalanladı
Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı söylentisini yalanladı
Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti\'nden ayrılacağı söylentisini yalanladı

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Son Dakika Magazin Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı söylentisini yalanladı - Son Dakika

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