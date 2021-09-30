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Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu

30.09.2021 12:12
Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu, System.String[]

Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan Ä°smail Balaban ve Ä°layda Åžeker'in el ele gÃ¶rÃ¼lmesi, Harbiye hayalini gerÃ§ekleÅŸtiren Ä°rem Derici'nin hazÄ±rlÄ±klara harcadÄ±ÄŸÄ± Ã¼cret ve daha fazla magazin haberleri derlediÄŸimiz son dakika magazin haberleri burada.

YargÄ±, dizisinde rol alan PÄ±nar Deniz, ÅŸiddet konusunda aÃ§Ä±klamalarÄ±, Melisa DÃ¶ngel ve Deniz Åžahin aÅŸÄ±nÄ±n bitiÅŸ sebebi ve daha fazla son dakika magazin haberleri sayfamÄ±zda.

SURVIVOR YARIÅžMACILARI Ä°SMAÄ°L BALABAN VE ALEYNA ÅžEKER EL ELE GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu

Survivor 2021'in ÅŸampiyonu Ä°smail Balaban, annesiyle tartÄ±ÅŸan niÅŸanlÄ±sÄ± ile ayrÄ±ldÄ±ktan sonra yarÄ±ÅŸma aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä°layda Åžeker'le aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ä°kilinin birlikteliÄŸi gittikleri eÄŸlence mekanÄ±na el ele girmeleriyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

TV8 ekranlarÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmez yarÄ±ÅŸmasÄ± Survivor 2021'in ÅŸampiyonu Ä°smail Balaban, annesinin "YÄ±lan" dediÄŸi niÅŸanlÄ±sÄ± Gamze Atakan ile ayrÄ±ldÄ±. Yeni bir iliÅŸkiye yelken aÃ§an gÃ¼reÅŸÃ§i, yeni aÅŸkÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. <<<Haberin devamÄ± iÃ§in tÄ±klayÄ±n>>>

HARBÄ°YE'DE KONSER VEREN Ä°REM DERÄ°CÄ°'DEN DUDAK UÃ‡UKLATAN HARCAMA

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°rem Derici, Ã¶nceki akÅŸam Harbiye Cemil Topuzlu AÃ§Ä±khava'da konser verdi. Hayalini gerÃ§ekleÅŸtiren ve 2 ay Ã¶nceden hazÄ±rlanmaya baÅŸlayan Derici, bunun iÃ§in 150 kiÅŸilik ekiple Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Konser iÃ§in ÅŸarkÄ±cÄ±, tamÄ± tamÄ±na 450 bin TL harcadÄ±.

Ä°rem Derici, Ã¶nceki gece organizasyonunu Bayhan ProdÃ¼ksiyon'un Ã¼stlendiÄŸi "Harbiye YÄ±ldÄ±zlÄ± Geceler" konser serisi kapsamÄ±nda Harbiye Cemil Topuzlu AÃ§Ä±khava konserine Ã§Ä±ktÄ±. ProvalarÄ± iki ay sÃ¼ren konseri iÃ§in 150 kiÅŸilik bir ekiple Ã§alÄ±ÅŸan Ä°rem Derici, 24 ÅŸarkÄ±lÄ±k bir repertuvar hazÄ±rladÄ±. <<<Haberin devamÄ± iÃ§in tÄ±klayÄ±n>>>

YARGI DÄ°ZÄ°SÄ°NÄ°N YILDIZI PINAR DENÄ°Z'DEN ÅžÄ°DDET TEPKÄ°SÄ°

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu

"YARGI" dizisindeki oyunculuÄŸuyla beÄŸeni toplayan PÄ±nar Deniz, HÃ¼rriyet muhabiri Hakan Gence'ye verdiÄŸi rÃ¶portajda kadÄ±na ÅŸiddet sahnelerinin olduÄŸu projelerde yer almayÄ± tercih etmediÄŸini sÃ¶yledi.

"YARGI" dizisindeki oyunculuÄŸuyla beÄŸeni toplayan PÄ±nar Deniz, HÃ¼rriyet muhabiri Hakan Gence'ye verdiÄŸi rÃ¶portajda kadÄ±na ÅŸiddet sahnelerinin olduÄŸu projelerde yer almayÄ± tercih etmediÄŸini sÃ¶yledi. <<<Haberin devamÄ± iÃ§in tÄ±klayÄ±n>>>

MELÄ°SA DÃ–NGEL VE DENÄ°Z ÅžAHÄ°N AÅžKI BÄ°TTÄ°

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu

Melisa DÃ¶ngel Ã¶nceki gÃ¼n Bebek'teki Lucca adlÄ± mekanda arkadaÅŸlarÄ±yla buluÅŸtu. Sevgilisi Deniz Åžahin'le iliÅŸkisini kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce noktalayan gÃ¼zel oyuncu, ayrÄ±lÄ±k hakkÄ±ndaki sorulara ÅŸÃ¶yle yanÄ±t verdi: "Ã–yle gerekti. Ä°liÅŸki toksik hale geldi yani. Ama arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baki." <<<Haberin devamÄ± iÃ§in tÄ±klayÄ±n>>>

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu

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