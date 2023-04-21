Ünlülerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Hepsi benzer mesajlar verdi

Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı. İşte sosyal medyada Ramazan Bayramı mesajları.

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Bu bayram diğer bayramlara nazaran çok farklı... Çok buruk, çok büyük acılar yaşadık yakın zamanda ama biz büyük bir ülkeyiz, çok güçlü bir milletiz. Yaralarımızı hep beraber saracağız, buna inanıyorum. Bu mübarek bayramın tüm Müslüman alemine olduğu gibi benim ülkeme de huzur, bereket, sağlık getirmesini bütün kalbimle diliyorum. Bayramınız kutlu olsun."

EROL EVGİN

"Merhaba sevgili dostlar. Bayramlar; milletçe kucaklaştığımız, dargınlıkları, kırgınlıkları unuttuğumuz güzel ve mübarek günlerdir. Bu Ramazan Bayramı'nın da milletimize huzur getirmesini bekliyorum. Bayramınız kutlu olsun."

YILMAZ ERDOĞAN

"Şeker tadında nice bayramlara... İyi bayramlar."

BAHAR ÖZTAN

"Bu zor zamanlarda çok büyük acılar yaşayan halkımıza bayram; sevgi, sabır, güç, dayanışma ve umut olsun. Ahlaka, adalete, bilime inanarak ülkemize, milletimize; huzur, sağlık, mutluluk ve hoşgörü gelmesini dilerim. Bayramınız kutlu olsun."

DEMET AKBAĞ

"Bu bayram içimiz buruk, kaybımız büyük. Şubat ayında yaşanan felaketin acısı hâlâ taze. Umutların yeşereceği nice bayramlara..."

CEM YILMAZ

"Tüm sevdiklerime, sevenlerime iyi bayramlar dilerim. Nice güzel günleriniz olsun."

KENAN DOĞULU

"Dostluğu, sevgiyi, geleceği, hüznümüzü, acımızı, umudumuzu paylaştığımız bir bayram... Mutlu bayramlar."

HALUK LEVENT

"Bayramınız kutlu olsun."