Ünlülerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Hepsi benzer mesajlar verdi - Son Dakika
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Ünlülerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Hepsi benzer mesajlar verdi

21.04.2023 15:42

Ramazan Bayramı, bu yıl ülkemizde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın acısı nedeniyle buruk kutlanıyor. Birçok kişi sosyal medya hesaplarından hüzünlü paylaşımlar yaparken, ünlü isimler de Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf ve videolarla kutladı. Kimi yaşanan büyük acıya değinirken kimi yalın bir mesajla sevenlerinin bayramını kutladı.

Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı. İşte sosyal medyada Ramazan Bayramı mesajları.

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Bu bayram diğer bayramlara nazaran çok farklı... Çok buruk, çok büyük acılar yaşadık yakın zamanda ama biz büyük bir ülkeyiz, çok güçlü bir milletiz. Yaralarımızı hep beraber saracağız, buna inanıyorum. Bu mübarek bayramın tüm Müslüman alemine olduğu gibi benim ülkeme de huzur, bereket, sağlık getirmesini bütün kalbimle diliyorum. Bayramınız kutlu olsun."

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımı! Hepsinin değindiği bir nokta var

EROL EVGİN

"Merhaba sevgili dostlar. Bayramlar; milletçe kucaklaştığımız, dargınlıkları, kırgınlıkları unuttuğumuz güzel ve mübarek günlerdir. Bu Ramazan Bayramı'nın da milletimize huzur getirmesini bekliyorum. Bayramınız kutlu olsun."

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımı! Hepsinin değindiği bir nokta var

YILMAZ ERDOĞAN

"Şeker tadında nice bayramlara... İyi bayramlar."

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımı! Hepsinin değindiği bir nokta var

BAHAR ÖZTAN

"Bu zor zamanlarda çok büyük acılar yaşayan halkımıza bayram; sevgi, sabır, güç, dayanışma ve umut olsun. Ahlaka, adalete, bilime inanarak ülkemize, milletimize; huzur, sağlık, mutluluk ve hoşgörü gelmesini dilerim. Bayramınız kutlu olsun."

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımı! Hepsinin değindiği bir nokta var

DEMET AKBAĞ

"Bu bayram içimiz buruk, kaybımız büyük. Şubat ayında yaşanan felaketin acısı hâlâ taze. Umutların yeşereceği nice bayramlara..."

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımı! Hepsinin değindiği bir nokta var

CEM YILMAZ

"Tüm sevdiklerime, sevenlerime iyi bayramlar dilerim. Nice güzel günleriniz olsun."

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımı! Hepsinin değindiği bir nokta var

KENAN DOĞULU

"Dostluğu, sevgiyi, geleceği, hüznümüzü, acımızı, umudumuzu paylaştığımız bir bayram... Mutlu bayramlar."

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımı! Hepsinin değindiği bir nokta var

HALUK LEVENT

"Bayramınız kutlu olsun."

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımı! Hepsinin değindiği bir nokta var
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Ramazan Bayramı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlülerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Hepsi benzer mesajlar verdi - Son Dakika


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