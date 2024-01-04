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Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ayla Algan, 87 yaşında hayatını kaybetti.

04.01.2024 - 20:49,  Güncelleme: 21:21
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Usta oyuncu Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu 87 yaşında hayatını kaybetti.

2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Algan, kült haline gelmiş ve hala büyük bir keyifle seyredilen Sadri Alışık ile oynadığı "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer edinmişti.

Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Ayla Algan

Usta oyuncu Algan, çok sayıda tiyatro, sinema ve dizilerde de yer almıştı.

AYLA ALGAN KİMDİR?

Ayla Algan 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Vedat Kasman, annesinin adı modacı Nevzat Kasman'dır. Çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı.

Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Ayla Algan

Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan bir sanatçı olan Ayla Algan, Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli-şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanıtmıştır. Onu halka mal eden ise mizahi bir dili olan "Koca Öküz" adlı şarkısı olmuştur.

Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Ayla Algan

Tiyatroda Hamlet rolünü oynayan Dünyadaki sayılı kadın oyuncu arasında yer alır. Tiyatro alanında eğitmenlik yapmaya, ayrıca sinema filmleri ve dizilerde rol almaya devam etmektedir. 1972'de Devlet Sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. 2015-2016 sezonunda Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide "Anadolu Selçuklu" karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

  • Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı - 2016
  • Kurtlar Vadisi Pusu - 2015
  • Tut Sözünü - 2015
  • O Hayat Benim - 2014
  • Unutulmaz - 2010
  • Yüreğine Sor - 2010
  • Ezber (Kısa Film) - 2009
  • Ayda - 2007
  • Şöhret Okulu - 2007
  • Binbir Gece - 2006
  • Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı - 2004
  • Patroniçe - 2004
  • Ziyaret - 2004
  • Arapsaçı - 2004
  • Aliye - 2004
  • Yadigar - 2004
  • Metropol Kabusu - 2003
  • Hızma - 2002
  • Havada Bulut - 2002
  • Biz Size Aşık Olduk - 2002
  • O da Beni Seviyor - 2001
  • Yıldız Tepe - 2000
  • Hanım Ağa - 2000
  • Üzgünüm Leyla - 2000
  • Kurşun Kalem - 2000
  • Harem Suare - 1999
  • Şükran Büfe - 1999
  • Sıdıka - 1997
  • Ali (Sakın Arkana Bakma) - 1996
  • Beşi Bir Yerde - 1996
  • Doktora Bak Doktora - 1994
  • Yaz Yağmuru - 1993
  • Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) - 1993
  • Seni Seviyorum Rosa - 1992
  • Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir - 1990
  • Çil Horoz - 1987
  • Eksik Etek - 1976
  • Salak Bacılar - 1975
  • Gölgedeki Adam - 1970
  • Son Söz Benim - 1970
  • Yılan Soyu - 1969
  • Zilli Nazife - 1967
  • Ah Güzel İstanbul - 1966
  • Biraz Kül Biraz Duman - 1966
  • Yıldız Tepe - 1965
  • Serseri Aşık - 1965
  • Karanlıkta Uyananlar - 1964
Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
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