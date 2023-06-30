Yaşar Alptekin, Nadire Tunca ile Evlendi - Son Dakika
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Yaşar Alptekin, Nadire Tunca ile Evlendi

30.06.2023 14:48

Yaşar Alptekin, uzun süre ekranlardan uzak kaldıktan sonra maneviyata yönelerek Nadire Tunca ile görücü usülü tanıştı ve evlendi. Ünlü isim, 21 yıl önce kaybettiği eşi Nilgün Altınyay'dan sonra aradığı aşkı bulduğunu söyledi. Çiftin sade bir törenle gerçekleşen nikahı sosyal medyada paylaşıldı ve beğeni topladı. Yaşar Alptekin, müstakbel eşini bir sene boyunca testten geçirdiğini ve onun edepli ve söz kesmeyen biri olduğunu belirtti.

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve maneviyata yöneldikten sonra kendisine bambaşka bir hayat seçen Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile nikah masasına oturdu.

KALBİNİN KAPILARINI AÇTI

21 yıl sonra ikinci kez evlendiği Nilgün Altınyay'ı 3 yıl önce kanser nedeniyle kaybeden Yaşar Alptekin, aradığı aşkı görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca da buldu. Mütevazı bir yaşam süren ünlü isim kalbinin kapılarını açtığı Nadire Tunca ile mutluluğa "Evet" dedi.

Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile evlendi

MÜTEVAZI NİKAH

Sade bir tören ile hayatını birleştiren çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Yaşar Alptekin ve eşinin nikah karelerine beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile evlendi

BİR SENE TESTTEN GEÇMİŞ

Yaşar Alptekin, "Tesettürlü, öyle denk geldi. Misafirlikte sormadan çay, kurabiye ikram eder. Söze girmez, biz iki bey konuşurken asla söze girmedi. Edepli, söz kesmeyen" sözleriyle müstakbel eşini bir sene testten geçirdiğinden bahsetmişti.

İşte nikahtan kareler;

Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile evlendi
Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile evlendi
Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile evlendi
Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile evlendi
Yaşar Alptekin, görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile evlendi
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Yaşar Alptekin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yaşar Alptekin, Nadire Tunca ile Evlendi - Son Dakika


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