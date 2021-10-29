Yasmin Erbil'in Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozlar beğeni topladı

Son günlerde babasının mesajlarını ifşa eden şarkıcı Ece Ronay ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"KORKUTMAK İÇİN ÇOK TATLI"

Bir Cadılar Bayramı partisine katılan Yasmin Erbil, melek kostümü giydi. Melek kanadı takan Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli kostümüyle peş peşe pozlar vermeyi de ihmal etmedi. Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan Erbil, kostümlü pozlarını "Korkutmak için çok tatlı" notuyla paylaştı.

Oyunculuk yapmaya başlayan Yasmin Erbil, FOX TV'de yayınlanan reyting rekortmeni Yasak Elma dizisinde rol aldı.

YASMİN ERBİL: ECE RONAY TİKTOK'TA ÜNLÜ OLAN BİRİ

Genç şarkıcı Ece Ronay, klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajları ifşa etmişti. Erbil ise Ronay ile bir iletişimin olmadığını söyleyerek hakkındaki iddiaları reddetmişti. Günlerce magazin gündeminde olan konuya dahil olan Yasmin Erbil ise babasının yaşadığı durum için "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum" diyerek Ronay'a yüklenmişti.

ECE RONAY: BABANI ABSÜRTLÜKLERİYLE ÜNLÜ OLDUN, KAPAT ÇENENİ

Ece Ronay ise Yasmin Erbil'e "Sen ezmeye çalışıyor olabilirsin ama baban salya sümük peşimde koşuyordu. Senin baban benle uğraşamadı bence sen hiç bulaşma. Bizim babamız ünlü olalım diye zorla dizilere sokmadı, paraya boğmadı. Kendi emeğimle TikTok'ta ünlü oldum. Sen de babanın absürtlükleriyle ünlü oldun. Kapat çeneni" demişti.

İşte Yasmin Erbil'in melek kostümlü pozları...