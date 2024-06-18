Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga! Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor

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Survivor All Star'da aynı takımda mücadele eden Yunus Emre ve Nagihan Karadere, adada tartışmış ve ikili arasındaki gerginlik elendikten sonra da devam etmişti. Daha önce Yunus Emre'nin kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Nagihan, bu sefer hırsızlık imasında bulundu. Nagihan'ın paylaşımlarına Yunus Emre'den cevap gecikmedi.

"BENDEN DAYAK YEMEK YEMEYE ÇALIŞIYOR"

Nagihan'ın iddialarını yalanlayan Yunus Emre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Survivor'dan beri benden dayak yemeye çalışıyorsun sen ne değişik bir manyaksın. Git kestir söz döveceğim lan seni" dedi. Yunus Emre'nin sözlerine sinirlenen Nagihan ise "Daha önce eşine şiddet uygulamış bir canlı şimdi de bana karşı kadına şiddeti devam ettiriyor. Bilmediğimiz şey değil bunlar. Senden olunca şaşırmadığımız şey bunlar. Ama şunu unutma Muz Cumhuriyeti değil burası hatırlatayım istedim" dedi.

"KARISININ HAMİLELİĞİNDEN ŞÜPHE DUYAN PİS HIRSIZ"

Daha sonra X hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak Yunus Emre'ye öfke kusan Nagihan Karadere, sözlerine şöyle devam etti: "Tiyniyetsiz müptezel boş yapmasın hele onun kendi karısı için bile şüphe duyan aciz bir varlık o! Kendi karısının bile hamileliğinden şüphe duyduğunu ve nice nice konuları bir açarsam insan içine çıkamaz DNA der susarım! Benimle dans edemez o açtırmasın bayramlık ağzımı. Alo! Eceli gelen müptezel köpek cami duvarına işermiş! Senin adada yaptığın her pisliğini A'dan Z'ye çarşaf çarşaf anlatmazsam insan değilim pis hırsız! Yaptıkların yanına kar mı kalacak sanıyorsun?"

"PİS MÜPTEZEL, SARI SIÇAN"

"Daha kendi evlilik yüzüğünün başına gelenleri o yüzüğü ne için feda ettiğine hiç girmiyorum benim bacağım için özel getirdiğim aletin başına gelenleri ah ah seni pis müptezel seni sarı sıçan seni! Sen benim gibi birine bulaşmayacaktın kendin kaşındın kendin. Alenen beni dövmekle tehdit ediyorsun akıllanmazsın sen. Böyle devam et bakalım soluğu nerede alacaksın ben de merak ediyorum."

"İĞRENÇ YARATIK HAKİM KARŞISINDA HESAP VERECEK"

Karadere'nin paylaşımlarına Instagram hesabından cevap vererek dava açacağını söyleyen Yunus Emre, "Nagihan denen şizofreni hastası, iğrenç yaratık yargı karşısında hesap verecek. Ben onunla dans edecek değilim hakimlerimize yapsın şovunu" ifadelerini kullandı.