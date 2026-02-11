Meclis\'te CHP\'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi göreve başlayabilmek için Meclis'te yemin etmeye gitti. Genel Kurul'u yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi ant içmek üzere kürsüye davet etti. Ancak davetle birlikte salonda tansiyon yükseldi.

CHP'DEN "ANAYASA" ÇIKIŞI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz alarak Akın Gürlek'in atamasına itiraz etti. Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden ayrılmadan Adalet Bakanlığı'na getirilmesinin hukuka aykırı olduğunu savunan Emir, bunun Anayasa'ya açıkça aykırılık oluşturduğunu söyledi. Emir ayrıca usul tartışması açılmasını talep etti. İktidar sıralarından bu talebe itiraz yükselirken, tartışma kısa sürede büyüdü. Emir'in konuşması sırasında mikrofonunun kapatılması gerginliği daha da artırdı.

KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİLER

Bozdağ'ın Akın Gürlek'i yemin için kürsüye çağırması üzerine CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etti. CHP'nin Akın Gürlek'e tepkisi ve kürsü işgali nedeniyle oturuma ara verildi.

YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

CHP'li vekiller kürsü önünde protesto ederken, AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Milletvekilleri arasında çıkan arbedede CHP'li Mahmut Tanal yaralandı.

Kavga sonrası CHP'li Mahmut Tanal'ın hali

İŞTE KAVGADAN İLK GÖRÜNTÜLER