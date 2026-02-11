Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı - Son Dakika
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı

11.02.2026 16:27  Güncelleme: 16:38
2 yeni bakanın yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik çıktı. Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek yemin etmek için kürsüye çıkacağı sırada bazı milletvekilleri tepki gösterdi. Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı. Meclis Başkanı Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi göreve başlayabilmek için Meclis'te yemin etmeye gitti. Genel Kurul'u yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi ant içmek üzere kürsüye davet etti. Ancak davetle birlikte salonda tansiyon yükseldi.

CHP'DEN "ANAYASA" ÇIKIŞI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz alarak Akın Gürlek'in atamasına itiraz etti. Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden ayrılmadan Adalet Bakanlığı'na getirilmesinin hukuka aykırı olduğunu savunan Emir, bunun Anayasa'ya açıkça aykırılık oluşturduğunu söyledi. Emir ayrıca usul tartışması açılmasını talep etti. İktidar sıralarından bu talebe itiraz yükselirken, tartışma kısa sürede büyüdü. Emir'in konuşması sırasında mikrofonunun kapatılması gerginliği daha da artırdı.

KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİLER

Bozdağ'ın Akın Gürlek'i yemin için kürsüye çağırması üzerine CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etti. CHP'nin Akın Gürlek'e tepkisi ve kürsü işgali nedeniyle oturuma ara verildi.

YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

CHP'li vekiller kürsü önünde protesto ederken, AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Milletvekilleri arasında çıkan arbedede CHP'li Mahmut Tanal yaralandı.

İŞTE KAVGADAN İLK GÖRÜNTÜLER

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    olur böyle şeyler rakı kafası 119 115 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Rakı dan vergi alınıyor ama sen bilirsin 14 13
    Fikret Çalışkan Fikret Çalışkan:
    sandıktan sonra adaletin hukukun kafası olur 8 3
  • 1234 1234:
    bu millet vekillerinin emekliliğini iptal edin arpa fazla geliyor nede olsa w yil sonra hepsi emekli oluyor 103 13 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Makarnacı siz mi diyonuz 3 15
  • Ahmet Çak Ahmet Çak:
    Daha yeni başlıyoruz az ötede hırlayın hoooooooooooşt 53 46 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    YİNE BOŞ İŞLER PEŞİNDELER 55 31 Yanıtla
    Fikret Çalışkan Fikret Çalışkan:
    vay yine buranın müdavimi gelmiş karagülle yevmiye iyi demek 0 0
    eser demir eser demir:
    Hahahah geldi benim ki 0 0
  • hasan dezen hasan dezen:
    bence adalet bakani tarafsiz olmali??? 41 8 Yanıtla
    Osman Dönmez Osman Dönmez:
    bence taraflı olmalı hakkın ve halkın yanında olmalı 4 1
