ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya İnsani Durumu Kabul Edilemez Bulduğunu Söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İnsani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar ve genel insani durum kabul edilemez" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki lider Gazze'deki durumu ele aldı. Başkan Biden insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların ve genel insani durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı" denildi.
Biden'ın İsrail'in sivillerin zarar görmesi ve yardım çalışanlarının güvenliği için somut adımlar atması gerektiğini Netanyahu'ua ilettiği ifade edilen açıklamada, Biden'ın ABD'nin Gazze'ye ilişkin politikasının İsrail'in bu adımları atmasına bağlı olduğunu açıkça ifade ettiği aktarıldı.
Biden, Netanyahu'ya müzakerecileri yetkilendirmeye çağırdı
Biden'ın görüşmede insani durumun istikrara kavuşturulması, iyileştirilmesi ve masum sivillerin korunması için acil bir ateşkesin şart olduğunun altını çizdiği ifade edilen açıklamada, "Başbakan'ı rehinelerin eve getirilmesi için gecikmeksizin bir anlaşmaya varmaları konusunda müzakerecilerini yetkilendirmeye çağırdı. İki lider ayrıca İran'ın İsrail ve halkına yönelik açık tehditlerini de ele aldı. Başkan Biden, ABD'nin bu tehditler karşısında İsrail'i güçlü bir şekilde desteklediğini açıkça ifade etti" denildi.
Biden ve Netanyahu arasındaki görüşmenin 30 dakikadan az sürdüğü bildirildi. - WASHINGTON
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