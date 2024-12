AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Bilecik\'te konuştu Açıklaması

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bir genel başkan sürekli birinci parti olduğunu söyler mi? Madem söyledin, hadi bakalım. Biz de bunu bugüne kadar kullanmadık, biz seçime bakarız ama son anketlerde ne durumdasın?" dedi.

Dağ, partisinin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin Bilecik ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Hamza Dağ, bazı çevrelerce AK Parti'ye devamlı ömür biçildiğini ifade etti. Bu çevrelerin, "kendilerinde bir başarı ve gelecek göremedikleri için" böyle davrandıklarını dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

"Bu, 'Kendi başarıları üzerine bir şey inşa etme' değil. Bugün AK Parti dışındaki siyasi partiler, en net ana muhalefet pozisyonunda olan CHP, 'Kendisi bir başarı elde edeceği' üzerinden değil, AK Parti'ye bir ömür biçerek bazı hedefler içinde olduğunu görüyoruz. Benim kulağımda küpe olarak bir şey vardır, 2007-2008, ben Gençlik Kollarında İl Başkanlığı yaparken hep İzmir sokaklarında gezdiğimde kulağıma şunu fısıldarlardı, 'AK Parti'nin sonu ANAP gibi olacak'. Üzerinden 16 yıl geçti. Çok şükür AK Parti, onların istediği gibi bir siyasi parti olmadı. Hep ülkeye iktidar olarak hizmet etti."

Türkiye'nin artık kendisine biçilen siyaseti ve dış politika sürecini yürütmediğini belirten Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Doğu Akdeniz'de birtakım hedefler ortaya koydular, planlamalar yaptılar. Doğu Akdeniz'de yaptıkları planlamaların hepsi bugün çöp olmuş vaziyette. Karabağ'da 44 günde başarılan netice tarihin sürecini değiştirdi. Libya'da bir darbe teşebbüsü söz konusuydu, o darbe teşebbüsüne karşı Türkiye, 'Sadece kendi sınırlarından müteşekkil bir kanaati, siyaseti olamaz' düşüncesiyle orada da tarihin seyrini değiştirecek bir süreç ortaya konuldu, darbe teşebbüsü bertaraf edildi. Bugün Türkiye, politikasıyla Libya'da her kesimle görüşebilen, yol yürüyebilen bir pozisyonda. Yine Türk Devletleri Teşkilatı bugün her yıl ilerleyerek bir süreç ortaya koyuyor. Siyasi birliktelik sağlandı, yavaş yavaş diğer birlikteliklere doğru yol alıyor, devam ediyoruz.

Afrika'da 10 yılların meselesi, Somali ile Etiyopya arasındaki mesele nerede çözüldü? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çözüldü. Biz milletvekili olduk, Suriye İç Savaşı başladı. Milletvekilliğimiz bitti, Suriye İç Savaşı halen devam eder noktadaydı. Hemen yanı başımızda yaşanan bu savaş, tabii ki diğer komşu ülkeleri de çokça etkilediği gibi Türkiye'yi de fazlasıyla etkiledi. Birçok sığınmacıyı, geçici koruma statüsündeki mülteciyi ülkemizde misafir ettik. Birçok siyasetçi bunun üzerinden politika inşa etti. Sadece ve sadece 'mülteci' konusu üzerinde politika yapan, başka hiçbir konuda söz söylemeyen siyasi partiler olduğu gibi bazı belediye başkanları da sadece bu konuya eğildi."

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, sadece milletimizin değil tüm mazlumların umut ışığı haline gelmiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, şu görüşleri paylaştı:

"Bazı belediye başkanları esnaf olanların tabelalarını söktü, belediye otobüslerinde 10-15 kat fiyatlar koydu. Bu işi manipüle etmek için ellerinden geleni yaptılar. Eğer bir mahallede, bir ilçede bununla alakalı bir gerginlik varsa bu gerginliği artırmak için ellerinden geleni yapan siyasi partiler, genel başkanları ve üyeler oldu. Buna CHP de dahil, Zafer Partisi de ve diğer siyasi partiler de dahil. 2023 seçimlerine giderken tabii ki birçok mesele vardı. Kritik bir seçime gidiyorduk. Seçime 2 gün kala Cumhurbaşkanımız mülteciler sorulduğunda, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bir ülkede, zalim Esed'in olduğu bir ülkeye benden zorla mültecileri göndermeyi beklemeyin' açıklamasını yaptı. Kritik bir seçimde böyle bir duruş ortaya koyabilmek çok büyük bir liderlik ve insanlık vicdanıdır."

Dağ, AK Parti olarak kuruldukları günden bu yana uluslararası alandaki her konuda vicdanın sesi olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti kadrolarının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'de yaptıklarına en çok karşı çıkanlar olduğunun altını çizen Dağ, "Dünyanın her yerinden baktığınızda, bu anlamda en net ifadeleri kullanan yer Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla bölgemizde yaşanan süreçlere baktığımızda, birilerinin 'saray' diyerek sürekli küçük görmeye çalıştığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, sadece milletimizin değil tüm mazlumların umut ışığı haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamza Dağ, son Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını ve Türkiye genelinde 2. parti olduklarını hatırlattı.

"Her kongreye, televizyona çıkışımızda, göğsümüzü gere gere 'AK Parti, girdiği 18 seçimin tamamında birinci parti olmuştur' derken bu yerel seçimden sonra 'Bir seçimde ikinci parti oldu' demek durumunda kalıyoruz" diye konuşan Dağ, şu ifadelere yer verdi:

"Tabii ki bunun kendi içimizde değerlendirmesini, öz eleştirisini mutlaka yapıyoruz. Milletimizin bize bir mesaj verme düşüncesi içinde olduğunu görüyoruz. Bu konuda hem ekonomi yönetimimiz hem her birimiz ciddi bir çalışma ve mücadele içinde oluyoruz. Diğer taraftan teşkilat olarak üzerimize almamız gereken bir husus daha var. 22 yıldır iktidar olmanın getirmiş olduğu sorumlulukla aslında dikkat ettiğimizin çok daha ötesinde dikkat etmek zorundayız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, seçimlerden sonraki demeçlerine dikkati çeken Dağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu yerel seçimden sonra CHP'nin 'ne oldum delisi' genel başkanı, her mikrofon gördüğünde konuşan, konuştukça da batan genel başkanı, her mikrofon gördüğünde yerel seçimlerden sonraki her ay 'birinci partiyiz' diyordu. Yahu, seçim yok. Bir genel başkan sürekli birinci parti olduğunu söyler mi? Madem söyledin, hadi bakalım. Biz de bunu bugüne kadar kullanmadık, biz seçime bakarız ama son anketlerde ne durumdasın?

Biz gerekli hassasiyetleri gösterdikçe, milletimizle o gönül bağını tesis ettikçe çok şükür dolu dizgin ilerliyoruz. Hem anketlerde iyi gidiyoruz hem de kongrelerde bunu görüyoruz. Türkiye Buluşmaları'nda bunu görüyoruz. Aynı zamanda bunu ekonomiyle de taçlandıracağız. Dış politikayla taçlandırıyoruz. AK Parti'ye ömür biçenler şunu iyi bilsin ki AK Parti kadroları, 22-23 yılda kendi içinde bu ülkeye, coğrafyaya dertlenen, bu milletin derdine dertlenen onlarca, yüzlerce, binlerce kadro yetiştirmiştir. AK Parti kadroları, içinde çok şükür bugün yüzlerce, binlerce Recep Tayyip Erdoğan'lar yetiştirmiştir."

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım ile İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz'ün de katılımcılara hitap ettiği programa, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, il yönetimi ile partililer katıldı.