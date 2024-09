Ömer İleri\'den siber güvenlik müjdesi

Politika

DÜZCE (İHA) – Türkiye Buluşmaları kapsamında Düzce'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Önümüzdeki yasama yılında özellikle siber güvenlik noktasında çok önemli bir yapıyı, çok önemli bir kurumu kanun yoluyla hayata geçiriyor olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'nin Türkiye Buluşmaları programı kapsamında gerçekleştirdiği Düzce ziyaretine İstanbul Milletvekili Düzce koordinatörü Yahya Çelik, Sakarya Milletvekilleri Ali İnce ve Murat Kaya, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, MKYK üyesi Melek Şimşek, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de katıldı.

AK Parti Düzce İl Başkanlığında açıklamalarda bulunan Ömer İleri kararlı yürüyüşe devam edeceklerini belirterek "Türkiye Yüzyılı Vizyonunun sadece bir fırsattan ibaret olmadığını aynı zamanda dünyada Türkiye'ye duyulan ihtiyacın da üst düzeye geldiği bir sürece işaret ettiğini hep beraber görüyoruz. İnşallah bizler hem Türkiye'miz için hem milletimiz için hem de dünyada daha adil bir dünyanın inşası için var gücümüzle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz, Allah mahcup etmesin diyorum. Bu kararlı yürüyüşümüze devam edecek. Tabi Türkiye 100 Yılı dediğimiz zaman hedefleri ortaya koyduğumuz zaman şunu da sevinerek görüyoruz. Sadece geçtiğimiz 1,5 yıla baktığımız zaman bile aslında birçok alanda ne kadar hızlı ilerlemekte olduğumuzda tekrar ve tekrar görüyoruz. Şöyle 1,5 yıl öncesine gittiğimiz zaman milli ve yerli arabamız TOGG'un ilk defa yollara çıktığını gördük. Şu an artık bize alışılmış oldu, öyle değil mi? Yani TOGG deyince artık yollarda görüyoruz. TOGG'dan hemen sonra hepinizin malumu İmece uydumuzun uzaya fırlattık, Anadolu Amfibi çıkarma gemimizi denizlerde görmeye başladık. Milli muharip uçağımız Kaan'ı havalandığını gördük. Yine insansız savaş uçağımız Kızılelma'nın gökyüzünde süzüldüğün gördük. Bundan kısa bir süre önce uydu anlamında Türksat 6a'nın fırlatıldığını hep beraber gördük. Bundan daha birkaç ay önce ise savunma noktasında çok önemli bir aşama olan Çelik kubbe projemizin kamuoyuna tanıtıldığını hep beraber şahit olduk. Hakikaten Hiçbir hafta geçmiyor ki Türkiye'de bu anlamda çok önemli bir atılıma hep beraber imza atmayalım dolayısıyla hakikaten çok kritik çok değerli çok kıymetli bir süreci hep beraber yaşıyoruz diye düşünüyorum" dedi.

"Önemli hedeflerimiz var"

Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, özellikle dijital dönüşüm notasında, özellikle yüksek teknoloji noktasında da çok önemli atılımlar atıldığını belirterek "Bakın bundan birkaç ay kadar önce hatırlayacaksınız bütün dünyayı etkileyen bir mavi ekran krizi oldu. Bütün dünyadaki hava yolu şirketleri ve önerdiği firmaları etkisi altına alan bir yazılım problemi söz konusuydu, geçtiğimiz haftalarda ise yine İsrail çağrı cihazları kullanarak hayata geçirmiş olduğu bir saldırıya hep beraber şahit olduk. Dolayısıyla siber vatan kavramının da aslında bizim yıllardır üzerinde çalıştığımız, yıllardır bu anlamda hazırlık yaptığımız bu kavramında aslında ne kadar önemli bir kavram olduğunu tekrar hep birlikte görmüş olduk. Bizim siber vatan noktasında yapay zeka strateji planından tutun işte orta vadeli planındaki dijitalleşme hedefleri ne kadar çok geniş bir yelpazede önemli hedeflerimiz var ve bu hedeflerimize hep beraber koşuyoruz" şeklinde konuştu.

"Siber güvenlik noktasında önemli bir kurumu hayata geçiriyoruz"

Ömer İleri, siber güvenlik noktasında da şunları aktardı; "Buradan şu güzel haberi de tekrar paylaşmak isterim inşallah önümüzdeki yasama yılında özellikle siber güvenlik noktasında çok önemli bir yapıyı çok önemli bir kurumu kanun yoluyla hayata geçiriyor olacağız. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen süreçlerde daha ayrıntılı bilgilendirmeler olacak. Tabii bütün bu aşamaları kat ederken bir taraftan da hepinizin malumu orta vadeli programı takip ediyoruz. Bu program ekonomi yönetimimiz tarafından bütün ayrıntılarını planlanmış bir programdır. Yapısal dönüşümden tutun işte para politikasına kadar tasarruf tedbirlerine kadar birçok bacağı olan bir programdır iyi planlanmış bir programdır. Geldiğimiz nokta itibariyle gerek enflasyon noktasında, gerek istihdam noktasında gerek dış ticaret noktasında hakikaten güzel sonuçlar almaya başladık inşallah istikametimiz doğru yakın bir zamanda tek haneli enflasyon rakamlarını da hep beraber görüyor olacağız."

"Türkiye dünyada ilgi odağı

Türkiye'nin özellikle düşünce kuruşları ve iş adamları tarafından çok yakın takip edildiğini işaret eden İleri konuşmasına şu sözlerle devam etti; "Türkiye Yüzyılı Vizyonu 23 yıllık icraat süreci, ayağa kalkmış altyapısıyla üst yapısıyla moraliyle özgüvenini ayağa kalkmış Türkiye şüphesiz dünyada da gerçekten önemli bir ilgi odağı oldu. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta BM Genel Kurulu Toplandı ve New York'ta Türkevi'nde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli toplantılar gerek toplu görüşmeler gerek ikili görüşmelerde hayata geçti. Biz bütün bu görüşmelerde tabii ki birçok şeyi gözlemledik. Her şeyden önce Türkiye'deki bu kalkınma sürecini özellikle düşünce kuruşları ve iş adamları tarafından çok yakın takip edildiğini Türkiye'nin alt yapısının, Türkiye'nin potansiyelinin, Türkiye'nin yüksek teknoloji sektöründe geldiği noktanın, ihracatta geldiği noktanın yakından takip edildiğini görmüş olduk. Ama bunun da ötesinde Cumhurbaşkanımızın 2009 yılından beri dillendirdi 2014 yılında adını koyduğu dünya 5'ten büyüktür vizyonunu artık şu geldiğimiz nokta itibariyle birçok dünya lideri tarafından da paylaşılmakta olduğunu onların da mevcut adaletsiz düzenden ve yapıdan şikayetçi olduğunu genel kurulda görmüş olduk. Aslında bu düzenin daha adaletli noktaya taşınması anlamında çok önemli bir vizyon ortaya konduğunu da görüyoruz."

Muhalefeti eleştirdi

"Milletin ferasetiyle muhalefet siyaseti normalleşmek durumunda kalacaktır" diyen Ömer İleri, "Biz böyle bu süreçte yoğun bir şekilde çalışmaya devam ederken karşımızdaki muhalefet anlayışı da maalesef 1950'lerden beri ortaya koymuş olduğumuz çizgiyi aynen devam ettiriyor. O çizgi üzülerek söylememiz gerekiyor ki yapıcı siyasetten ziyade yıkıcı muhalefet çizgisidir. Yapılan her proje, yapılan her yatırıma doğru yanlış dinlemeden itiraz etmek. Yapılan her ilerlemeyi karalamaya çalışmak, hayata geçen her gelişmeyi negatif yönleriyle vurgulamaya çalışmaktan ibaret ve artık maalesef işi hakaret etme noktasına taşıdıkları vatandaşımıza hakaret edenleri baş tacı yaptıkları üzücü bir süreci yaşamaya devam ediyoruz. Ancak bizim her daim söylediğimiz şudur bir ülkenin gelişmesinde bir milletin tekrar ayağa kalmasında çeşitli km taşları vardır malum. Bu kilometre taşları yeri gelir alt yapınızı belli bir noktaya getirmekle ilgili olur, yeri gelir moralinizi yükseltmekle ilgili olur, yeri gelir özgüveninizi tekrar kazanmakla ilgili olur işte Türkiye'deki çarpık muhalefet anlayışının düzelmesi sürecini de biz böyle bir kilometre taşı olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu milletin ferasetiyle muhalefet siyaseti de bu anlamda normalleşmek durumunda kalacaktır. Muhalefetlerini hakaret veya tedbirat yerine işte şu an yönettikleri belediyelerde başarı ortaya koymak yoluyla yapmaya çalışacaklardır. İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i layık oldukları yönetimlerle buluşturmak yönünde çaba harcayacaklardır diye ümit ediyoruz. Bu anlamda maalesef çok büyük bir ışık henüz göremedik. Böyle bir süreçte bizler AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde taşıdığımız ağır yükün farkındayız sorumluluğumuzun farkındayız. Türkiye yüzyılı vizyonunun değerinin farkındayız ve buna sahip çıkıyoruz. Önümüzdeki seçimsiz süreçte var gücümüzle de çalışmaya devam edeceğiz. ve inşallah Türkiye'mizi çok daha farklı bir noktaya hep beraber getireceğiz" ifadelerinde bulundu.

"Yerel seçimlerde umduğumuzu bulamadık"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, son yapılan yerel seçimlerle ilgili değerlendirme yaparak şunları söyledi, "7 Ay kadar önce bir yerel seçim yaşadık umduğumuzu bulmadığımız bir yerel seçim oldu. Milletimizin verdiği mesajları teşkilatlar olarak çok net bir şekilde aldık ve inşallah bu mesajları karşılık bulacak bir şekilde hayata geçiriyoruz. Kongre sürecine doğru ilerliyoruz. AK Partimiz de kongrelerle güzel yürüyüşümüze devam edeceğiz. AK Parti teşkilatları olarak her daim birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizi kucaklayarak ve bir aile hukuku içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Enerjimiz bugünden de yüksek olacak. Çünkü bugünkü enerjimiz dünden daha yüksek bunu görüyoruz. Kararlılığımız daha yüksek çünkü geldiğimiz aşamanın ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki 3-5 yılda ortaya koyacağımız mücadelenin ne kadar önemli olduğunu farkındayız. İnşallah biz bu mücadeleden önemli bir başarıyla çıkacağız ve İnşallah Türkiye'yi artık kimsenin kolay kolay bir yerlere savuramayacağı bir ülke olduğunu ortaya koymak noktasında çok daha önemli adımları hep beraber ortaya koymuş olacağız."

Konuşmaların ardından Ömer İleri partililerle bir araya geldikten sonra gün boyu kentte çeşitli ziyaretlerde bulunacak. - DÜZCE