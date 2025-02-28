Politika

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e yanıt: "İzmir sahipsiz değil, İzmir'in AK Partisi var"

İZMİR - AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'TBMM'de İzmir temsiliyeti kalmadı' demişti. Ama kendi partileri, düşünceleri, kadroları İzmir'i temsil etmeyebilir. Biz AK Parti ve AK kadrolar olarak İzmir'i 30 ilçesiyle birlikte güçlü şekilde temsil ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. İzmir sahipsiz değil, İzmir'in AK Partisi var" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından parti binasında yapılan toplantıda hem ulusal hem de İzmir özelindeki konular ele alındı. Toplantıdaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'i çok sevdiğini belirten AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "İzmir'in meseleleriyle yakından ilgileniyor, İzmir de Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Biz bu sevgiyi büyüterek daha fazla çalışacağız. Cumhurbaşkanı ilk MKYK toplantımızda partimizin genel sekreterlik görevini takdim etti. Şeref ve onur duyduk. Bu Cumhurbaşkanımızın şehrimize verdiği önemin işareti" ifadelerine yer verdi.

"İzmir'in AK Parti'si var"

İzmir'in TBMM'deki temsiliyetini AK Parti milletvekilleriyle beraber güçlendirerek sürdüreceklerini aktaran İnan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'TBMM'de İzmir temsiliyeti kalmadı' demişti. Ama kendi partileri, düşünceleri, kadroları İzmir'i temsil etmeyebilir. Biz AK Parti ve AK kadrolar olarak İzmir'i 30 ilçesiyle birlikte güçlü şekilde temsil ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. İzmir sahipsiz değil, İzmir'in AK Partisi var" diye konuştu.

"Bulundukları makamları vesayet tutumları için araçsallaştırmaya çalışanları kınıyorum"

"28 Şubat tarihinde 'postmodern darbe' diye tanımlanan antidemokratik süreci lanetliyorum" diyeNn İnan, "Hala bu dönemde vesayet kokan açıklamaları da kınıyorum. Bugün İzmir'in ticaretini, istihdamdaki sıkıntılarını, esnafların, gençlerin ve kadınların sıkıntılarını konuşmak, çözüm üretmek yerine bulundukları makamları vesayet tutumları için araçsallaştırmaya çalışanları kınıyorum. Bu STK'ların üyelerine seslenmek istiyorum; bu açıklamaları yapan şahıslar kurumunuzu, İzmir'in ticaretini önemsemiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne CHP'nin yönettiği yerel yönetim anlayışına bir tane eleştiri duymuyoruz. Bulundukları makamlar İzmir'in sanayici, iş adamlarını, fabrika temsilcilerinin meselelerini konuşmak için toplanılmış meclisler. Şehrimizi geriye götüren yerel yönetimlere eleştiri göremiyoruz. Bu davranışlara, vesayet tutumlarına yönelik tavrımız net" sözlerine yer verdi.

"Hedefimiz 2028"

İnan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meselemiz şehrimizin kronik sıkıntılarına çözüm üretmek, eser siyasetini kazandırarak sürdürmek. Bize ulaşan hangi talep, sorun problem varsa yakından ilgilenen bizleriz. Seçimlerin ardından oldukça hantal hımbıl süreci gördük, 1 sene geçti. Şehrimize kazandırdıkları tek bir icraatı göremedik. İzmir, yerel seçimlerde bize muhalefet etme görevi verdi. Gücümüzü daha etkin şekilde göstermiş olacağız. Hedefimiz 2028. Seçime kadar İzmir ve Türkiye'de çalmadık kapı girmedik gönül bırakmayıncaya kadar çok çalışacağız."

"Atatürk'ü kullanmaktan vazgeçin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen İnan, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum, ben kuruluşun partisinin genel başkanıyım, Kuvai Milliye ruhundan geliyorum gibi sanki Kuvai Milliye ruhunun tek sahibinin kendi olduğunu gören anlayıştan hızla çıkmasını talep ediyorum. Kuvai Milliye Edirne'den Hakkari'ye kadar tüm milletindi, Cumhuriyet Halk Fırkası da tek parti olarak milletin tek temsilcisiydi. Siz Gazi Mustafa Kemal'in koltuğunda oturmakla onur ve gurur duyuyor olabilirsiniz, tüm vatandaşlarımız eminim bundan gurur duyardı. Fakat keşke Gazi sağ olsaydı da miras bıraktığı koltuğu şaibe, iddia, deste deste para görüntüleriyle oturan sizi gösterseydi. O koltuğun sahibi Atatürk sizinle gurur duyar mıydı emin değilim. Özel kendi parti içi sarsıntılarını şaibe iddialarını oturduğu koltuğu sağlam tutmak için lütfen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü kullanmaktan vazgeçsin" cümlelerini aktardı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "Eyyüp Kadir İnan, gençlik kollarında 17 yaşından itibaren pırıl pırıl çalışarak akıl teriyle bugünlere geldi. Emeğin, çalışmanın, inanmışlığın, mücadelenin, adanmışlığın başarı hikayesine şahit oluyoruz. 17 yaşında başlayıp 32 yaşında partimizin genel sekreterliğine gelmiş olması, İzmir'imiz partimiz için çok önemli. Alın ve akıl teriyle mücadele eden insanların partimize nasıl sıfırdan geldiğini gösteren tablo" diye konuştu.

Jak Eskinazi'ye seslendi

Konuşmasında iş dünyasına da seslenen Saygılı, "EBSO Meclis Başkanının yapmış olduğu konuşmaya 3'üncüsünde cevap verdik, sabrettik, iş hakaretimsi bir şekle gelince cevap vermek mecburiyetinde kaldık. Aynı toplantıda 1,5 yıldır ekonomiyle ilgili sesini duymadığımız Jak Eskinazi bir yaptı. Ona vereceğimiz en büyük cevap, "Siz adaletsizlikle, korku ve cehaletle değil; milletimizle, milletimizin hür iradesiyle ve demokratik siyasetle savaşıyorsunuz. Bu kafa, 28 Şubat'ta tanklara selam duran, kendi insanından nefret eden, demokrasiye sırt çeviren, şahsi çıkarları için ülkesini ikinci plana atan karanlık vesayetçi bir kafadır. Bu kafa 28 Şubat'ta da aynıydı bugün de aynı. Sizin işiniz ihracat yapmak. Türkiye ihracat rekorları kırarken, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamları açıklanırken bir kere bile tebrik ettiniz mi?" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın seçilmesi çok önemli"

Eyyüp Kadir İnan'a ilk ziyaretini İzmir'e yaptığı için teşekkür ederek sözlerine başlayan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Cumhurbaşkanımızın, partimizin tabanından gelen genç bir siyasetçiye görev vererek İzmir'i ne kadar önemsediğini bir kere daha anlıyoruz. Genç kardeşimize bu kadar büyük bir görev vermesi, Cumhurbaşkanımızın feraseti bakımından önemli. İzmir'de inşallah daha güzel hizmetleri bu ekip olarak birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Önemli bir sürece giriyoruz. Sadece Türkiye değil bütün dünyada her şey yeniden değişiyor. Hem dünya hem bölgemiz açısından Suriye ile ilgili, terörle ilgili yapılan açıklamalar, Türkiye'nin gücü, dünya konjonktüründe dünyada tek kutuplu sistem çöktü. Dünya çok kutuplu bir hale geldi. Bu güç merkezilerinden en önemlisi Türkiye. Türkiye'nin geçiş sürecinde, güç olma sürecinin daha güçlü şekilde ileriye doğru ilerlemesi için yapılacak genel seçimlerde ülkemizin başına seçilecek Cumhurbaşkanının, donanımı, tecrübesiyle Cumhurbaşkanımız olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin elde ettiği kazanımların heba edilmemesi, ülkemizi çok daha ileri noktalara taşımak için böle bir dünya liderini 2028 yılında bir kere daha ülkemizin başına Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli. Bu süreçte yakın geçmişte olağan genel kongremizi yaptık. Kongremizde İzmir'imize genel başkan yardımcısı düzeyinde mahiyet verilmesi, İnan kardeşimizin bu görevi alması bizim için önemli. Bu sürece iyi şekilde hazırlanacağız. İzmir'i hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

" Buca Cezaevi'ni karşı çıkışlara rağmen ortadan kaldırttık"

Eyyüp Kadir İnan'ın çok güzel işlere imza attığını kaydeden İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, "Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik makamına atanması hepimizi gururlandırdı. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Siyasette gençliğe verilen önem eylemle oluyor. AK Partinin çok fazla genç sayısı var" dedi.

Sözlerini sürdüren Kaya, "Buca Cezaevi'ni karşı çıkışlara rağmen ortadan kaldırttık. O günden beri açılan davalar var. 'Burası Basmane çukuruna dönmesin' dedim. İzmir'in sorunlarını birlikte çözmemiz lazım. Basmane Çukuru 30'uncu yılını geçti. Buca'daki vatandaşlarımızı da böyle cezalandırmayalım. Kamusal alan olarak kalacak. Yapmış olduğumuz planda, yeşil alanları, alternatif yol ve güzergahlarıyla Buca'yı rahatlattı. Geçtiğimiz haftalarda İller Bankası yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları görüştü. İzmir için doğrusu neyse arkadaşlarımız onu yaptı" şeklinde konuştu.

"İnciraltı'nda önemli planı kazandırdık"

İnciraltı meselesinin CHP'nin İzmir'e bıraktığı kronik enkazlardan olduğunu belirten Kaya, "Bunun altından beraber kalkalım dedik. İnciraltı'nda önemli planı kazandırdık. Karşımızda yine davalarla getirdikleri süreç var. Balçova Belediye Başkanı ile iki etapta görüşmeler gerçekleştirdik. İnciraltı'nda son noktaya gelmiş olduk. Bizim daha önce ila ettiğimiz plan duruyor. Büyükşehir'in 11 metrekarelik, bir türlü sebebini açıklamadıkları parselasyon talepleri vardı. Orada ilçe belediyesine yeni alanlar kazandırılıyor. İzmir'de gerçek şehirciliğin ne olduğunu İnciraltı planlarıyla göreceğiz. Fuar alanının 8 katı yeni bir alanı İzmir'e kazandıracağız. Grup Başkanvekilimiz yıllardır devam eden sorunlara ilişkin görüşmeler yaptılar. Yakın zamanda İzmir'in menfaatine bir karar çıkacak. Yıllardır itirazlarla bekleyen konuları çözeceğiz. Kronik meseleleri birlikte çözme arzusunu ortaya koyduk. İzmir'in kaybedecek zamanı yok. İnşallah yatırımları da kazandıracağız" dedi.

Toplantıya, Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, İl Başkan Yardımcıları Safa Narlı, Cüneyt Dayhan, MKYK üyesi Ceren Tuncer ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çölmekçi katıldı.