AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: "Bizim Rabia işaretimizle dalga geçiyor"

"Bunların millete zerre kadar şefkati yok"

"İstanbul'umuzu hep birlikte değiştirip güzelleştireceğiz"

İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada sırada belediyeye uğrayan başkan, dün çıkmış bizim Rabia işaretimiz için bir parmak eksilterek el mi sallanır demiş. Bu yetmezmiş gibi tüm AK Parti'mizin seçmeniyle dalga geçip Allah size akıl fikir versin demiş. Kibre bakar mısınız, bu nasıl bir kibirdir? Kibri aklının önüne geçmiş. Bizim işaretimizle dalga geçiyor" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum Eyüpsultan'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu İstişare Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Murat Kurum'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti Eyüpsultan Muhammet Vanlıoğlu, Bitlis Konfederasyonu ve Doğu Güneydoğu Üst Çatı Platformu Başkanı Selim Korkmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı Başkanı Hüsamettin Korkutata, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Veysel Ayhan, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Kurum'a konuşması sırasında vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, "Belediye başkanları her şeyi vadedebilirler ama samimiyet vadetmek herkesin harcı değil. İBB başkan adayımızın en büyük vaadi samimiyeti ve güzel kalbidir. O daha önceki görevlerinde olduğu gibi şimdide sahicilikten hiç ödün vermedi" dedi.

"Milletimizle el ele verip Doğu'nun ve Güneydoğu'nun yarınları için çalıştık"

Programda konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum "Biz İstanbul'a bakınca güçlü bir devletin izlerini, aynı medeniyetin evlatlarının kenetlenmiş ruhunu görürüz. Öyle ki İstanbul'un bir yanı Erzurum'dur, Erzincan'dır. Kars'tır, Van'dır, Bitlis'tir! İstanbul'un diğer yanı Muş'tur, Bingöl'dür, Bitlis'tir, Ağrı'dır, Elazığ'dır, Hakkari'dir, Tunceli'dir. İstanbul'dan bakınca Bitlis'in beş minaresini, Erzurum'un Çifte Minareli Medresesi'ni, Van Gölü'nün eşsiz maviliğini, Muş'un uçsuz bucaksız ovalarını, Bingöl'ün karlı yaylarını görürsünüz. Sizlere bakınca Türkiye'nin özetini görüyorum. Bu tür buluşmalarda milletimizin her ferdiyle, ülkemizin her yöresinden insanımızla muazzam gönül köprüleri kurduğunuzu görüyorum. 81 ilimizde yaptığımız hizmetlerle, kazandırdığımız nice eserlerle milletimizin teveccühüne mazhar olmuşuz. İnanın, milletimizin yüzündeki tebessüm bizim için şereflerin en büyüdüğüdür. 81 ilimize 550'den fazla ziyaret gerçekleştirdim. Doğu'da, Güneydoğu'da ayak basmadık tek bir il, tek bir ilçe, tek bir mahalle bırakmadık. Her zaman en büyük gayemiz sizlere hizmet etmek oldu. Milletimizle el ele verip Doğu'nun ve Güneydoğu'nun yarınları için çalıştık. Gittiğimiz her yerde iz bıraktık. Çünkü biz bu ülkenin her bir karışına sevdalıyız. Bu milletin her bir ferdini kendi kardeşimiz gibi seviyoruz. Bizim gecemiz gündüzümüz hep milletimiz oldu" dedi.

"Bizim işaretimizle dalga geçiyor"

Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin Rabia işareti ile dalga geçmesine tepki gösteren Kurum "Bugün derdiyle dertlendiğimiz bu aziz İstanbul'umuz iş bilmez ellerde, beceriksiz bir yönetim altında çok zaman kaybetmiştir. İstanbul'un 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Bu koca 5 yıl sadece reklamla, algıyla ve polemikle geçmiştir. İsrafı bitirdik deyip o boy boy dizdikleri arabaların ili katını hizmet aracı olarak kullandıklarını görüyoruz. İsrafı bitirdik deyip tabelalara 175 milyon reklam bütçesi ayırdıklarını görüyoruz. İsrafı dibine kadar yaptıkları ve 550 milyon harcadıkları o konserleri görüyoruz. Yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada sırada belediyeye uğrayan başkan, dün çıkmış bizim Rabia işaretimiz için bir parmak eksilterek el mi sallanır demiş. Bu yetmezmiş gibi tüm AK Parti'mizin seçmeniyle dalga geçip Allah size akıl fikir versin demiş. Kibre bakar mısınız, bu nasıl bir kibirdir? Kibri aklının önüne geçmiş. Bizim işaretimizle dalga geçiyor. Bu işarette tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan var. Bunun neyinden rahatsız oldun? Sen bizim birliğimizden, beraberliğimizden mi rahatsız oldun? Sen git o yabancı büyükelçilerle masada olmaya devam et. Biz sen istesen de istemesen de 22 yıldır olduğu gibi milletimizde el ele kol kola yürümeye devam edeceğiz. Sen git 5 yıldır olduğu gibi yol yürüdüğün genel başkanını, il başkanını arkasından hançerlemeye devam et. Sen yine git o İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a değil kendi emellerin için çarçur et. 31 Mart'ta bu millet senin o eş genel başkanını da seni de süresiz tatile yollayacak" şeklinde konuştu.

"Bunların millete zerre kadar şefkati yok"

Bu seçimin iki zihniyet arasında gerçekleşeceğini belirten Kurum sözlerini şöyle sürdürdü "İstanbul'umuzu önümüzdeki yerel seçimde emin ellere teslim etmek yeniden şahlandırmak için çok önemli bir fırsat var. Bu yerel seçimde hizmetler yarışacak. Bu yerel seçimde eserler yarışacak. İşte milletimiz bu farkı görüyor çünkü değerli kardeşlerim her şey ayan beyan ortadadır İşte milletimiz bu farkı görüyor. Çünkü her şey ayan beyan ortadadır. Bugün seçimde iki taraf var. Bir tarafta afet anında tatil beldelerinde gezenler, diğer tarafta Fikirtepe'de, Esenler'de, Bağcılar'da, Kartal'da 75 bin yeni yuvayı inşa etmek için çalışanlar var. Bugün bir tarafta kendi geleceği için İstanbul'u kaderine terk edenler, diğer tarafta Kartal Orhantepe'de, Üsküdar'da, Beykoz'da şantiyelerde çalışanlar var. Bugün bir yanda Yavuz Sultan Selim köprüsüne bile karşı çıkanlar ve Ayasofya müze olsun diyenler, diğer yanda İstanbul Havalimanını, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yapanlar var. Bunların millete zerre kadar şefkati yok, sadakati yok. İşte bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi, ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde ya 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri, ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlatanları seçeceğiz. Bu seçimde ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri, ya da bizim gibi İstanbul'a her alanda 350 milyar yatırım yapanları seçeceğiz. ya İstanbul'un bütçesini kendi için harcayanları, ya da İstanbul'un kaynaklarını İstanbul için harcayanları seçeceğiz. Ben inanıyorum ki İstanbullular 5 yıldır çektikleri çileyi göz önünde bulundurarak, hizmetin ve eserin adresi olan AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı 31 Mart'ta rekor bir oyla seçecektir"

"İstanbul'umuzu hep birlikte değiştirip güzelleştireceğiz"

"Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız" diyen İBB Başkan Adayı Kurum "Bizim bu şehre dair rüyalarımızı, hayallerimizi, hedeflerimizi paylaşıyoruz. Derdi olmayanlar bizi anlayamazlar. Çünkü dert insanı yollara düşürür. İşte biz bu dertle milletimizin zor anında nasıl yanında olduysak 31 Mart'tan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Bizi arayanlar algıda, reklamda bulamayacaklar. Bizi arayanlar milletin yuvalarını yaparken bulacaklar. Bizi arayanlar yerin üstünde konutlarımızı yaparken, yerin altında metro şantiyelerinde çalışırken bulacaklar. Bizi arayanlar İstanbul'un 39 ilçesinde millet bahçeleri yaparken bulacaklar. Biz hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikodular arkasında bulamayacaklar. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Biz hiçbir zaman sözünü yiyenlerin tarafında olmayacağız. Biz hep sözünü tutanların tarafında olacağız. Dün nasıl 81 ilimize ve İstanbul'umuza hizmet ettiysek aynı anlayışla çalışıp 1 Nisan'dan sonra da bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. İstanbul'umuzu hep birlikte değiştirip güzelleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.