AK Partili başkan, Destici'nin ismini anmayınca BBP'den çok sert tepki geldi: Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın! - Son Dakika
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AK Partili başkan, Destici'nin ismini anmayınca BBP'den çok sert tepki geldi: Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın!

13.06.2022 12:53

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Konya Tanıtım Günleri'nin açılışıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ismine yer vermemesi BBP'de çok sert tepkiye neden oldu. BBP yöneticilerinin yaptığı açıklamalarda, "Sizin cemaüzel evvelinizi, yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Aklınızı başınıza alın, terbiyesizlik yapmayın." ifadelerine yer verildi.

Ankara'da Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Konya Tanıtım Günleri, Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi'nde krize neden oldu.

DESTİCİ'NİN ADINI ANMADILAR

AK Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kendisiyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın da katıldığı açılışın fotoğraflarını paylaşırken Destici'nin adını anmadı. Bunun üzerine BBP Partisi MKYK Üyesi Kazım Birtane sert tepki gösterdi.

İşte BBP cephesini rahatsız eden o paylaşım...

"BELEDİYE BAŞKANI ŞARK KURNAZLIĞI YAPTI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kazım Birtane şu ifadeleri kullandı: "Siyasi parti liderlerinden Konya Tanıtım Günleri'ne sadece Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey katıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise yaptığı açıklamalarda Genel Başkanımızın katılımından onur duyması gerekirken şark kurnazlığı yaparak kendince görmezden geldi. Uğur Bey Konyalının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği oyu kendi aldığını sanıyor, kibrinden gözünün önünü göremiyor.

"HER TÜRLÜ HIRSIZLIĞA RAĞMEN CUMHUR İTTİFAKI BLOĞUNDA YER ALMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Sırf 2016 yılından sonra devletin millileşen dış politikası ve terörle mücadelesi yüzünden her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, kötü ekonomi yönetimine ve her şeye rağmen devletin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye millet için Cumhur İttifakı bloğunda yer almaya gayret ediyoruz.

"DESTİCİ'NİN AĞZINDAN ÇIKACAK TEK CÜMLE İLE 2023 SEÇİMLERİNİ KAYBEDERSİNİZ"

Yoksa sizin cemaüzel evvelinizi, yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Aklınızı başınıza alın, terbiyesizlik yapmayın. Sivas inadınız yüzünden Büyük Birlik Partilileri küstürüp koskoca İstanbul'u kaybettiğinizi unutmayın. Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey'in ağzından çıkacak tek bir cümle ile 2023 seçimlerini kaybedersiniz. Size rağmen sırf Türk Milleti uğruna memleketin yönetimi CHP- HDP bloğunun kontrolüne girmesin diye bu ittifakı devam ettirdiğimizi unutmayın."

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN AKP'LİLER"

Benzer bir tepki de BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya'dan geldi. Kaya, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'deki AKP'liler yüzünden 2023 seçimi kaybedilecek. Aklınızı başınıza alın AKP'liler!... Sırf 2016 yılından sonra devletin millileşen dış politikası ve terörle mücadelesi yüzünden her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, adam kayırmacılığa, yandaş, candaş ihalelerine, eş dost, akraba kayırmacılığına, belediyelerde dönen dolaplara, kötü ekonomi yönetimine ve her şeye rağmen devletin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye din, devlet, vatan, millet için Cumhur İttifakı bloğunda yer alıyoruz" ifadesini kullandı.

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SON DAKİKA: AK Partili başkan, Destici'nin ismini anmayınca BBP'den çok sert tepki geldi: Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın! - Son Dakika
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