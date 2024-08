Aydın\'da CHP İçindeki Huzursuzluk Devam Ediyor

Politika

Aydın'ın Sultanhisar Belediye Başkanı CHP'li Osman Yıldırımkaya ile CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül arasındaki buzlar erimedi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Yıldırımkaya'nın Bülbül için "Parti aleyhine her türlü çalışmayı yapan şahsiyetlerle utanmadan nasıl pazar esnafını ziyarete çıkacaksınız" şeklindeki paylaşımı parti içindeki huzursuzluğu ortaya koydu. Partide aylardır devam eden huzursuzluğun devam ettiği öğrenildi.

Aydın'da 31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen CHP'li yöneticiler arasındaki iç çekişme ve huzursuzluğun devam ettiği öğrenildi. Seçimlerde Sultanhisar'da CHP ilçe başkanının Cumhur İttifakı adayı lehine çalıştığını ileri süren CHP'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla parti içinde yaşanan huzursuzluğu gözler önüne serdi.

"Sözde CHP Disiplin Kurulu Üyesi"

CHP'li Yıldırımkaya sosyal medya paylaşımında, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı ile ortak hareket eden ve bu olayı bilmesine rağmen gerekeni yapmayan sözde CHP Disiplin Kurulu Üyesi olan Süleyman Bülbül'ün bugün yapacak olduğu Sultanhisar ziyaretini şahsıma gelen SMS ile öğrenmiş bulunmaktayız. Şimdi kendisine soruyorum; 31 Mart yerel seçimlerinde bir gün dahi ilçemize seçim çalışmaları için gelmeyen, vatandaşımıza halini, durumunu sormayan şahsiyet yaklaşık 100 gün sonra CHP İlçe Başkanı Davut Yavuz ve bazı yönetim kurulu üyelerine aleyhimizdeki özverili çalışmalarından dolayı onur madalyası takmaya geldi. Ayrıca çok merak ediyorum parti aleyhine her türlü çalışmayı yapan şahsiyetlerle utanmadan nasıl pazar esnafını ziyarete çıkacaksınız. Ziyaret edeceğiniz her esnaf her vatandaş seçim sürecinde Davut Yavuz'un ilçemizde ve mahallelerimiz de aleyhte nasıl çalıştığını bizlerden daha iyi biliyor, hal böyleyken esnafın, vatandaşın yüzüne nasıl bakacaksınız. Pes doğrusu. Yazıklar olsun. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner" ifadelerini kullanmıştı.

Sultanhisar Belediye Başkanı Yıldırımkaya daha önce de yine sosyal medya üzerinden CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'e, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde ve ahlakında hainlere ve partiyi satanlara da asla yer yoktur" diyerek ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Parti içindeki huzursuzluk ve gerginliğin halen devam ettiği öğrenildi.