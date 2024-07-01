Sinan Ateş davasının sanığı, mahkeme salonunda Kılıçdaroğlu'na seslendi - Son Dakika
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Politika

Sinan Ateş davasının sanığı, mahkeme salonunda Kılıçdaroğlu'na seslendi

Sinan Ateş davasının sanığı, mahkeme salonunda Kılıçdaroğlu\'na seslendi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma Sincan Cezaevi'nde başlayacak. Ayşe Ateş, duruşmaya 5 koruma polisi eşliğinde çelik yelekle getirildi. Mahkeme salonunda Ateş'in yanına CHP lideri Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oturdu. Özel, sosyal medya hesabından ''Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı başındayız'' paylaşımında bulundu.

01.07.2024 09:55
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması 19 ay sonra başladı. 1 buçuk yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak olan sanıklar yargı önünde hesap verecek. Çevrede yüzlerce polis görev yaparken duruşmayı çok sayıda siyasi partinin genel başkanı da takip ediyor. Duruşma salonu kimi zaman gerginliklere de sahne oluyor.

DURUŞMANIN OLACAĞI NOKTADA KUŞ UÇURTULMUYOR

Duruşma nedeniyle Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kampüs yakınında polis arama noktası kurulurken, girişte yoğun araç trafiği oluştu.

Kampüs yakınında polis arama noktası ve bariyerler kurulurken, müşteki ve yakınları ayrı bir noktadan; basın, ziyaretçi ve avukatlar ayrı bir noktadan içeri alınıyor. İçeri alındıktan sonra ise kayıt yaptırarak duruşma salonunun olduğu bölgeye girilebiliyor.

ÇOK SAYIDA GENEL BAŞKAN DAVAYI YERİNDE TAKİP EDİYOR

İlk duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan takip ediyor. Duruşmayı Ülkü Ocaklarının eski Genel Başkanları Suat Başaran, Atila Kaya, Alişan Satılmış da takip ediyor.

Ayşe Ateş mahkemeye 5 polis ve çelik yelekle geldi! Özel ve Kılıçdaroğlu Ateş'in yanına oturdu

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU VE ATEŞ YAN YANA OTURDU

Duruşma salonunda hazır bulunan ve bir yanında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir diğer yanında ise Ayşe Ateş'in oturduğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti davasını Sincan'da takip ediyoruz. Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Yanı başında olacağız demiştik, Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı başındayız..." ifadelerine yer verdi.

Ayşe Ateş mahkemeye 5 polis ve çelik yelekle geldi! Özel ve Kılıçdaroğlu Ateş'in yanına oturdu

ATEŞ'İN TETİKÇİSİNDEN MAHKEME SALONUNDA PROVOKASYON

Gazeteci Murat Ağırel'in aktardığına göre Sinan Ateş davasının tutuklu sanıklarından Doğukan Çep salonda yerini aldıktan sonra salonun solunda Ayşe Ateş ve Özgür Özel'in yanındaki Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelerek "Bay Kemal nerede" diye seslendi. Doğukan Çep, jandarma tarafından salondan çıkarıldı.

MAHKEME BAŞKANINDAN "TAHRİKLERE KAPILMAYIN" RİCASI

Mahkeme başkanı Doğukan Çep'in tekrar duruşma salonuna getirilmesini istedi ve salona getirildi. Mahkeme başkanı böyle durumlar olabileceğini söyleyerek "Tahriklere kapılmayın" dedi.

MHP'DEN KATILMA TALEBİ GELDİ

Avukat İbrahim Ethem Yiğit, Çağrı Campak MHP adına davaya katılma talebinde bulunarak dilekçe sundu. Mahkeme Başkanı suçtan zarar gören sıfatı olmadığı gerekçesiyle avukatların talebini reddetti. Bu sırada alkış sesleri duyuldu. Mahkeme başkanı uyardı. Sanık avukatları, diğer parti liderlerinin müşteki bölümünde oturmasına tepki gösterdi.

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Son Dakika Politika Sinan Ateş davasının sanığı, mahkeme salonunda Kılıçdaroğlu'na seslendi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ayhan Şakir: YAŞIM ELLIBEŞ HİÇ BİR ZAMAN TÜRKİYEDE ADALETE GÜVENMEDİM 31 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: adalete güveniyorum 7 28 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Omurgası olmalı insanların dik,sağa sola rüzgar gülü gibi bükülmeyen.. 19 0 Yanıtla
  • Oooo: Sinan Oğan orada olmamalı 10 0 Yanıtla

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