Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, dün gece meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Bakan Akar; Ermenistan 'ın saldırgan tutumu ve provokatif hareketlerine yönelik tepkisini ifade ederek, Türkiye 'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu, bundan sonra da haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız. Can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir'