Üye Girişi
Son dakika haberleri | Bakan Bilgin: "Hedefte Türkiye'nin olduğunu biliyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Bilgin: "Hedefte Türkiye'nin olduğunu biliyoruz"

09.11.2021 16:39

Son dakika haberine göre Bakan Bilgin: "Hedefte Türkiye'nin olduğunu biliyoruz" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Kimse Türkiye'ye bizim sunduğumuzdan daha parlak bir ekonomik, toplumsal kalkınma planı, projesi sunmuş değildir" "(Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesi) Kutsallarımıza...

Bakan Bilgin: "Hedefte Türkiye'nin olduğunu biliyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

"Kimse Türkiye'ye bizim sunduğumuzdan daha parlak bir ekonomik, toplumsal kalkınma planı, projesi sunmuş değildir"

"(Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesi) Kutsallarımıza saygısızlık edenleri o konuda duyarsız kalanları milletimiz gerekli cevabı verecektir. Ondan hiç endişeniz olmasın"

ZONGULDAK - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emperyalistlerin hedefinde Türkiye'nin olduğunu belirterek, "Türkiye'ye düşman olan bu yapılan bir terör örgütü üzerinden hatta iki terör örgütü üzerinden Türkiye'ye saldırıyorlar. PKK doğrudan doğruya tırlarla, uçaklarla silah verilip donatılan bir Türkiye düşmanları ittifakının paralı, kara haline Türkiye'ye saldıran bir yapı. Kiralık bir örgüt" diye konuştu. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesiyle ile ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Bilgin, "Kutsallarımıza saygısızlık edenleri o konuda duyarsız kalanları milletimiz gerekli cevabı verecektir. Ondan hiç endişeniz olmasın" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Zonguldak ziyaretinin son durağında AK Parti teşkilatını ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Bilgin, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğinin altını çizdi. Koronavirüs salgınına Türkiye'nin aşıyla, sağlık sistemiyle kuvvetli bir cevap verdiğini belirten Bakan Bilgin, terör örgütlerinin de bazı emperyalist güçlerin kara gücü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin iç savaş çıkartmaya çalışanlara, kardeşi kardeşe düşman etmek isteyenlere rağmen 20 yıldır büyümeye devam ettiğini belirten Bakan Bilgin sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemin bir kaç sebebi var. Birisi insanlığın belki de bilinen tarihinde en problemli bir salgın dönemini yaşıyoruz. Bu salgının hakikaten nereye kadar uzanacağını bilmiyoruz. Türkiye çok şükür buna aşıyla, sağlık sistemiyle kuvvetli bir cevap verdi. Ama her gün yaklaşık 200 insanımızı kaybediyoruz. Bu halen nasıl bir tehdit altında nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteren bir şey. Bunu biz bir taraftan da küresel sistemin belli merkezleri tarafından Türkiye'ye karşı yöneltilen saldırıyla aynı tarihsel şartlar içerisinde yaşıyoruz. Türkiye Akdeniz'den dışlanmak isteniyor. Libya, Suriye, Irak parçalandı. Afganistan ne halde hepimiz bunları film sahnelerinde sanki sinema filminde seyrediyoruz gibi seyrediyoruz maalesef. Buralardan binlerce milyonlarca insan hayatını kaybetti ve maalesef bunlar bizim ortak kültürümüzü, ortak dini değerlerimizi. Hatta büyük bir kısmıyla ortak geçmişimiz olan toplumlar. Hedefte Türkiye'nin olduğunu biliyoruz. Sadece onlar değil esas hedefin Türkiye olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye düşman olan bu yapılan bir terör örgütü üzerinden hatta iki terör örgütü üzerinden Türkiye'ye saldırıyorlar. PKK doğrudan doğruya tırlarla, uçaklarla silah verilip donatılan bir Türkiye düşmanları ittifakının paralı, kara haline Türkiye'ye saldıran bir yapı. Kiralık bir örgüt. Kendi başına bir örgüt falan yok. Doğrudan doğruya Amerika'nın silahlarıyla bizim üzerimize doğru saldıran bir katiller sürüsü, cinayet örgütü. Bu örgüt Türkiye'de iç savaş çıkartmaya çalışıyor. Bizim bin yıldır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizi bize düşman etmek istiyorlar. Milletimiz, bütün bu ihanete rağmen dün kiralık, aşağılık karakterlere rağmen dimdik ayakta duruyorlar. Türkiye çok şükür 20 yıldır büyümeye devam ediyor."

"Terör eylemi yapamayacak hale geldikleri için 'barış' diyorlar"

Bakan Vedat Bilgin Türkiye'de terör eylemi yapamayacak hale gelenlerin 'barış' dediğini bunun da anlamının katliam olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Ekonominin son iki çeyrekteki büyümelerini biliyorsunuz. 21,7 büyüdü Türkiye. Büyümeye devam ediyor. Enflasyon var, sorunlarımız yok mu işsizlik Türkiye bütün bu sorunları barış içerisinde, demokrasi içerisinde büyüyerek çözecek bir ülke olduğunu bütün dünyaya gösteriyor. Bugün Türkiye 800 milyar dolarlık bir ekonomi. Bunu 1 trilyon dolar üzerine hızla çıkartmamız lazım. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu hedefi gerçekleştirmemiz lazım. 200 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bunu 300 milyar dolara çıkartmamız lazım. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman bu adamların ne kadar boşuna uğraştıklarını görecekler. Türkiye düşmanları hüsranla sonuçlanacak. Onların bütün beklentileri hayal kırıklığına dönüşecek. Biz bunu dolayısıyla neyle başarıyoruz. Milletimizin gücüyle başarıyoruz. Türkiye'yi iyi yöneterek milletimizin desteğini alarak Türkiye bir yıldız gibi parlayacak. Zaten parlıyor. Düşünün 20-25 sene önceki Türkiye'yi düşünün. Amerika karargahında NATO karargahında cuntacıların cirit attığı Türkiye'de darbeler yaptığı bir ülke. En son darbe girişimlerini birlikte Türk Milleti ezdi. FETÖ'yü kastediyorum. Şimdi de PKK üzerinden saldırıyorlar. Onları da eştikleri çukurlara gömdük. Şimdi Suriye'de onları doğduklarına pişman ediyoruz. O kiralık adamları, Amerikan dolarıyla unsurlarına, istihbaratına kara gücü vazifesi gören o konuma düşen kiralık katilleri etkisiz hale getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin içerisinde terör eylemi yapamayacak hale geldikleri için yeniden başladılar. Barış gibi laflar söylüyorlar. Bunların barış demesinin ne anlama geldiği, katliam olduğu. Masum insanları katliam etmek olduğunu, çoluk çocuk demeden köyleri yaktıklarını hepimiz biliyoruz. Türkiye bunu çözecek. Türkiye'nin esas işi refahını artırarak kendi insanının ekonomik toplumsal şartlarını geliştirerek ilerlemeye devam etmesidir. Türkiye Türk Dünyası'ndan Çin sınırından Balkan'a, Afrika'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyanın ümidi. Türkiye güçlü olursa oralardaki insanların başı dik olur. Bosna'daki insanların başı rahat, gelecek endişesi olmadan yeniden Sırp katliamına uğramadan yaşamasının şartı Türkiye'nin güçlü olmasıdır. Karabağ'ın bir daha işgal edilmemesinin şartı Türkiye'nin güçlü olmasıdır. Bunu hiç unutmayalım. Ekmeğimizi onlarla paylaşacağız. Bu gün Suriyelilerle, Afganlar dünyanın her yerinde vatandaşlarından kovulmuş insanların sığındığı bir coğrafyadır. Ama Türkiye her şeyden önce ekonomisiyle, toplumsal barışıyla, sosyal gelişmelerini sağlayarak bütün kurumsal sistemiyle ve emeğiyle bütünleşerek bu sorunlarını çözme gücüne sahip bir ülke olduğunu ortaya koymuştur. Buna devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Kimse Türkiye'ye bizim sunduğumuzdan daha parlak bir ekonomik, toplumsal kalkınma planı sunmuş değildir. Dolayısıyla sorunlar var ama sorunları çözen bir ülke var. Sorun her zaman olacak. İnsanın olduğu yerde meseleler olur, problemler olur. Onu çözme kabiliyeti olan bir devlet varsa gelecekten endişe edecek hiçbir şey yoktur. Türkiye yoluna devam edecek. Bağımsız bir ülkenin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına rahmet okuyoruz. Minnet duyuyoruz. Şükranla anıyoruz. 100 yıl önce bir milli mücadelede batılı emperyalistleri yendiler. Bu gün aynı emperyalistler Türkiye'de ve Türkiye'nin akraba topluluklarına coğrafyasına saldırıyorlar."

"Milletimiz gerekli cevabı verecektir"

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Bilgin, "Şehit kavramı bizim dinimizde tarihimizde, kültürümüzde kutsal bir kavramdır. Kutsallarımıza saygısızlık edenleri o konuda duyarsız kalanları milletimiz gerekli cevabı verecektir. Ondan hiç endişeniz olmasın. Bu tür milletimizin kutsallarına dönük tavır alanların geçmişte millet tarafından cezalandırıldığı bir çok örnek vardır. Bu konuda duyarsızlıkları da milletimiz affetmeyecektir" şeklinde konuştu.

AK Parti ziyaretinde yaşlı bir kadının oğluna iş istemesi üzerine Bakan Bilgin, "En geç önümüzdeki hafta Pazartesi günü işe başlayacak" diyerek kadının oğluna iş sözü verdi. Bakan Bilgin ardından kentten ayrıldı.

Son dakika haberleri | Bakan Bilgin: Hedefte Türkiye'nin olduğunu biliyoruz
Son dakika haberleri | Bakan Bilgin: Hedefte Türkiye'nin olduğunu biliyoruz
Son dakika haberleri | Bakan Bilgin: Hedefte Türkiye'nin olduğunu biliyoruz
Son dakika haberleri | Bakan Bilgin: Hedefte Türkiye'nin olduğunu biliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Türkiye, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Bakan Bilgin: 'Hedefte Türkiye'nin olduğunu biliyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız 17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı 17:32 Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler! 17:12 Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler!
Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi 17:03 Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti 16:26 Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur 16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur
Cahit Özkan, 15:52 Cahit Özkan, "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt verdi: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var 14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var

Son Dakika Haberleri
17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
17:36 Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı
17:31 Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı
17:18 Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı
17:11 Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler!
17:07 Kocaeli'de yaşanan korkunç kazada servis minibüsünün sürücüsü hala araçtan çıkarılamadı
17:05 "Belarus'a yasa dışı göçmen taşınıyor" iddialarına THY'den yalanlama geldi
17:02 Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi
16:40 Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var
16:37 Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor         
17:45
Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı         
17:36
Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı         
17:19
Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı         
17:11
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var         
16:41
Eda Ece, sosyal medya hesabından Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı         
16:10
Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim         
15:59
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
8 kişinin öldüğü Travis Scott konseri sonrası Fortnite, Travis Scott'ı oyundan kaldırdı 8 kişinin öldüğü Travis Scott konseri sonrası Fortnite, Travis Scott'ı oyundan kaldırdı         
10:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 17:51:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bakan Bilgin: "Hedefte Türkiye'nin olduğunu biliyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement