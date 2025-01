Politika

Bakan Göktaş: "Bugün kadın her alanda söz sahibi"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün kadın her alanda söz sahibi. Her alanda tam ve eşit şekilde temsil ediliyorlar" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Göktaş, AK Parti iktidarında kadının temsil hakkının daha da genişlediğini ve kadınların artık her alanda söz sahibi olduğunu söyledi. Bakanlık olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten Bakan Göktaş, "Son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devrim niteliğinde yenilikler hayata geçirdik. Türkiye 2002'de neredeydi, bugün nerede. Her alanda güçlendiğimiz gibi kadın politikalarında da çok güçlendiğimiz 23 yıl geçirdik. Özellikle sosyal konularda da güçlendiğimiz bir alan oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadını ile çocuğu ile genci ve yaşlısıyla ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanında olduk. Sizler de gece gündüz demeden sahada, karda, kışta, yaz kış demeden her bir vatandaşımızın yanında oldunuz. Bu yolda her daim sizlerle olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Aile yapısını güçlendirmeye devam edeceklerini söyleyen Göktaş, "Bizler aileyi güçlendirmek dedikçe bazı çevreler rahatsız oldu. Dediler ki 'Siz kadınları eve kapatmaya çalışıyorsunuz. Kadınların çalışmasına izin vermiyorsunuz. Kadını sadece anne ve eş rollerine kapatıyorsunuz.' Ben sizlere sormak istiyorum. Bu ülkede son 23 yılda kadının toplumsal katılımını Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine kim çıkarttı? Bu ülkede kadınların eğitim, çalışma, temsiliyet ve sosyal hayata katılımı gibi temel hak ve özgürlüklerinin önündeki engelleri kim kaldırdı? Vesayet düzeniyle kim mücadele etti? Kim bu yasaklara son verdi? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan son verdi. Bugün kadın her alanda söz sahibi. Her alanda tam ve eşit şekilde temsil ediliyorlar. İyi ki varsınız, iyi ki AK Parti var, iyi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var" dedi.