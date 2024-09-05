OSB\'lerde Sanayi Alanı Envanteri Çevrimiçi Olacak

Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye'deki tüm OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş tüm sanayi alanı envanterinin her ayın ilk pazartesi günü sanayicilerin erişimine çevrim içi ortamda açılmasını sağlayacağız ve böylelikle önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tüm OSB'lerinde sanayi yatırımlarının hızlanmasına vesile olacağız. OSB'lerde gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz devir veya kiralamaya izin vermeyeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak için geldiği Samsun'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda(TSO) sanayicilerle buluştu. Toplantı öncesi basının karşısına geçen Bakan Kacır, Resmi Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği'nin ayrıntılarını açıkladı. Kacır, açıklamanın arından sanayicilerle birlikte yapılacak toplantıya katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu yaptı.

"Tahsis edilmemiş tüm sanayi alanı envanteri, sanayicilerin erişimine çevrim içi ortamda açılacak"

Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Ekonomik Organizasyon Kurulu üyesi bakanlarla birlikte orta vadeli programın güncellenmiş 2025-2027 planını kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Bakan Kacır, "Bugün Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği'nde bir değişiklik yayımladık. Aslında reform niteliğinde değişiklikleri kamuoyuyla paylaşmış olduk. Hedefimiz önümüzdeki dönemde sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisini hızlandıracak, organize sanayi bölgelerinin ön tahsis yoluyla kaynak geliştirmelerini sağlayacak düzenlemeler yaptık. Böylelikle kamulaştırma ve altyapı inşaat süreçlerini daha hızlı bir şekilde tamamlamayı amaçlıyoruz. Özellikle bütün Türkiye'deki tüm OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş tüm sanayi alanı envanterinin her ayın ilk pazartesi günü sanayicilerin erişimine çevrim içi ortamda açılmasını sağlayacağız ve böylelikle önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tüm OSB'lerinde sanayi yatırımlarının hızlanmasına vesile olacağız" diye konuştu.

"OSB'lerde gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz devir veya kiralamaya izin vermeyeceğiz"

Bakan Kacır, "Yine OSB'lerdeki tahsis koşullarını şeffaflık anlayışı içinde tüm yatırımcılara OSB yönetimlerimizin duyurmasını icbar ediyoruz. OSB'lerde çalışanlar için lojman bölgeleri oluşturulmasının bugünkü yönetmenlik değişikliğiyle birlikte önünü açmış olduk. Yine organize ve sanayi bölgelerinin kuruluş ve genişleme süreçlerinde stratejik yatırımlar için rezerv alanları oluşturmasını da yönetmenlik değişikliği kapsamında öngörüyoruz. OSB'lerde gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz devir veya kiralama işlemleri konusunda çok daha sıkı tedbirler alacağız ve bunlara asla izin vermeyeceğiz. Tahsis edilen alanlarda yatırımların gerçekleşmesi için tanımlanmış sürelere uyum konusunda da ilave tedbirleri yönetmenlik değişikliğiyle birlikte almış olduk. İnşallah önümüzdeki dönemde hem organize sanayi bölgelerimiz ki sayısı 360'a erişti- hem endüstri bölgelerimiz ki bugün Türkiye'de 45 endüstri bölgemiz var. Türkiye'nin üretim gücünün lokomotifi olmayı sürdürecek ve tekrar ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Havza OSB'yi 10 milyon metrekarelik dev bir organize sanayi bölgesi haline getirmeyi amaçlıyoruz"

"Samsun için önümüzdeki dönemde özellikle otomotiv sanayi gibi, makine sanayi gibi savunma sanayi gibi yüksek katma değerli alanlarda ve yine Samsun'un dünya çapında önce olduğu tıbbi cihaz üretimi gibi alanlarda hem uluslararası hem Türkiye'den yatırımların Samsun'da daha hızlı bir şekilde hayat bulması için Samsun'un, bu bölgenin cazibe merkezi hüviyetini daha güçlü şekilde önümüzdeki dönemde sürdürmesi için inşallah mevcut ihracat düzeyini 3-4 misli seviyelere hep birlikte çıkarmak için çok daha fazla gayret göstereceğiz. Samsun çok güzel bir şehir" diyen Bakan Kacır, "Samsun, sanayi ve teknoloji yol haritamızda önümüzdeki dönemde çok önemli, çok kıymetli yeri olan bir şehrimiz. Arzu ediyoruz ki Samsun nasıl Güneydoğu Anadolu Bölgemizde Gaziantep, Akdeniz Bölgemizde Mersin, lokomotif şehirler olarak bölgenin kalkınmasına üreten şehirler rolüyle öncülük ediyorsa, inşallah önümüzdeki dönemde hem Orta Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı olarak hem de tüm Karadeniz Bölgesi'nin öncü şehri olarak özellikle kurduğumuz yeni organize sanayi bölgeleriyle birlikte bu rolü burada üstlensin. İnşallah önümüzdeki dönemde sayısını 10'a yükselttiğimiz organize sanayi bölgelerinde hem Türk hem uluslararası yatırımcıların büyük ölçekli yatırımlarını hızlandırmaya gayret edeceğiz. Buraya gelmeden önce Havza OSB'ye uğradık ki orayı inşallah önümüzdeki dönemde 10 milyon metrekarelik dev bir organize sanayi bölgesi haline getirmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Programa ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Dr. Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Halit Doğan, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Mürzioğlu, Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, ÇTB Genel Sekreteri Sercan Yaşar, ilçe belediye başkanları, iş insanları ve davetliler katıldı. - SAMSUN