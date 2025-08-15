SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tarihin bir kırılma noktasındayız. Var kabul ettiğimiz, var zannettiğimiz, var saydığımız küresel organizasyonlar, küresel kurumlar hiçbir fonksiyon, hiçbir işlev taşımıyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geldiği Artvin'in Arhavi ilçesinde yapılması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı ile Artvin İmam Hatip Lisesi'nin 50'nci kuruluş yılı kutlama programına katılıp, Artvin Valisi Turan Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Artvin İmam Hatip Lisesi kuruluş yılı kutlama programında konuşan Bakan Kacır, Artvin'de üretimi güçlendirmek istediklerini vurguladı. Bakan Kacır, " Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde muazzam bir kalkınma yolculuğu içinde. Dün AK Parti'mizin 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladık. 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çıktığımız yolculukta, hamdolsun, 24 yılda Türkiye'ye, Türk milletine asırlık hizmetler, dev eserler, projeler kazandırdık. Bütün bunları yapmamız milletimizin gücüyle, duasıyla mümkün oldu. Biz bugünlere her zaman milletimize güvenerek, milletimizle el ele, sırt sırta yürüyerek geldik. İnşallah bundan sonra da yolculuğumuz Allah'ın izniyle böyle devam edecek. Şimdiye kadar hayata geçirdiklerimiz elbette önemli ve kıymetliydi. Ama inanın, bundan sonrasında hep birlikte inşa edeceğimiz 'Türkiye Yüzyılı' hep birlikte inşa edeceğimiz aydınlık yarınlar inşallah Türk milletine çok daha büyük kazanımlar getirecek" dedi.

'MUAZZAM BİR GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ VAR'

Yeryüzünde muazzam bir servet ve gelir dağılımı adaletsizliği olduğunu kaydeden Bakan Kacır, "Tarihin bir kırılma noktasındayız. Pek çok şeyin önümüzdeki dönemde, şimdiye kadar olduğundan farklı cereyan edeceği bir döneme adım attık. İnsanlık, 100 yıldır kapitalist, liberal, serbest ticaret düzeninin vaaz edildiği ve bu düzenin bütün dünyaya daha fazla refah, daha fazla zenginlik getireceğine kabul edildiği bir dönem yaşadı. Fakat gelinen noktada artık bunun böyle devam etmeyeceği ve bu düzenin dünyaya, insanlığa beklenen huzuru, refahı, zenginliği; en azından eşit ve adil şekilde getirmediği bütün dünya tarafından görüldü. Bugün dünyanın bir köşesinde, Sahra Altı Afrika'da dünyaya gelmiş bir bebek için beklenen yaşam ömrü 53 yıldır. Dünyanın bir başka köşesinde, örneğin Japonya'da dünyaya gelmiş bir bebek için beklenen yaşam ömrü 86 yıldır. Dünyanın bir köşesinde, başka bir köşesinden 30 yıl daha eksik bir beklenen yaşam ömrü var. Bugünkü küresel sistemde niçin böyle? Çünkü her gün 10 bin kişi yeryüzünde ihtiyaç duyduğu sağlığa, sağlık hizmetlerine, ilaca ulaşamadığı için hayatını kaybediyor. Hala dünyanın bir köşesinde 250 günde tüketilen kişi başı elektrik, bir başka köşesinde bir günde bir kişi tarafından tüketiliyor. Yeryüzünde muazzam bir servet ve gelir dağılımı adaletsizliği var. Yine insana huzur getireceği, düzen tahkim edeceği varsayılan küresel sistemin bütün omurgası çatırdıyor. Var kabul ettiğimiz, var zannettiğimiz, var saydığımız küresel organizasyonlar, küresel kurumlar hiçbir fonksiyon, hiçbir işlev taşımıyor" diye konuştu.

'MAZLUMLARA UMUT ELİNİ UZATACAĞIZ'

Dünyanın gözü önünde 2 yıldır soykırım gerçekleştiği dile getiren Kacır, "Dünyanın gözü önünde, insanlığın gözü önünde 2 yıldır bir soykırım gerçekleşiyor. Dünyada mazlumların, masumların hakkını hukukunu koruyacak bir küresel sistem yok. Masumların hakkını koruyacak bir Birleşmiş Milletler maalesef yok. Biz böylesi bir dönemde Türk milleti olarak büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Medeniyet değerlerimizi, adaleti, merhameti yeniden insanlıkla buluşturmak adına Türk milletinin çok büyük bir sorumluluğu var. Allah'ın izniyle biz, tarihi misyonumuzdan aldığımız ilhamla inşallah bu imtihanı da başarıyla icra edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki Türk beklenendir; Türk'ün ayağa kalkması, yürümesi, insanlığa umut saçması beklenendir. Bu umudu saçma adına Türk milletinin en önemli kuvvet unsurlarından biri, elbette imam hatip okullarıdır. Bunun da en somut ispatı Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnşallah, inşallah hep birlikte bir yandan Türkiye'yi daha kuvvetli hale getirecek, kendi coğrafyamızda huzuru, güveni tahkim edecek ve bir yandan da dünyanın tüm mazlumlarına, masumlarına umut elini uzatacağız" dedi.

'BİZİM BAŞKALARINDAN GERİ KALIR HİÇBİR YANIMIZ YOK'

Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmelerine dikkati çeken Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Türk milletinin evlatlarının neleri başardığını çokça gördük. Biz TEKNOFEST'ler düzenliyoruz; Nuri Demirağ da 'Gök Şenliği' düzenliyordu. Ürettiği yerli uçakları 7'den 77'ye Türk milletine bindiriyor, gök okulları açıyor, mühendisler, teknisyenler, pilotlar yetiştirmeye çalışıyordu. Bundan 60 yıl öncesinden söz ediyorum. 30 yıl daha geriye gidelim; 90 yıl öncesinde Vecihi Hürkuş diye bir isim var. Bu topraklarda, millet meclisinden 3 kez takdirname ile taltif edilmiş bir İstiklal Savaşı kahramanı Vecihi Bey, o da uçaklar üretmiştir. Fakat ona da 'Bu uçaklar Türkiye'de uçamaz, çünkü bunların sertifikası yok' denilmişti. 'Başvurayım sertifika alayım, ürettiğim uçakları' dediğinde, 'Uçaklar için sertifika düzenleyecek bir müessese yok' cevabını almıştı Vecihi Hürkuş. Bu topraklarda dünyayla yarışmak adına hangi teşebbüs hayata geçmeye çalışılmışsa maalesef hepsi akamete uğratılmıştı. Devrim otomobilleri, Şakir Zümre, her birinin hikayesi maalesef aynı sonla bitmekteydi. Ta ki 2 binli yıllara kadar. 2 binli yıllarda bir sağlam irade, 'Benim ülkemin neye ihtiyacı varsa, ben o ihtiyacı kendi evlatlarımızın alın teriyle, akıl teriyle ortaya koydukları eserlerle, projelerle karşılayacağım' dedi ve Türk milletinin evlatları; Bayraktar, Akıncı'yla, Anka'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, KAAN'la, Kızılelma ile Türk milletinin imzasını semalara attılar. Demek ki Allah'ın izniyle bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bizim başkalarından geri kalır hiçbir yanımız yok. Yeter ki kendimize inanalım, Allah'a güvenelim ve yola çıkalım. İşte bunu Türk milletine yeniden hatırlatan, yeniden kazandıran bir imam hatipli, Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

'YEREL KALKINMA HAMLESİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Artvin Valiliği ziyaretinde valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kacır, burada yaptığı açıklamada, Artvin'de 'Türkiye Yüzyılı' yolculuğunda üretimde daha fazla rol almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Kacır, "Türkiye'nin 81 şehrinde muazzam bir kalkınma seferberliğimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir yandan Türkiye'yi yüksek teknoloji ile buluşturup kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç eden bir ülke halline getirirken, bu süreci Milli Teknoloji Hamlesi ile hayata geçirirken bir yandan da yerel kalkınma hamlesini hayata geçiriyoruz. Artvin'de yürüttüğümüz çalışmalar da önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz çalışmalardır. Arhavi Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında binden fazla Artvinli kardeşimizin istihdam edilecek. Bugüne kadar 500 milyon liranın üstünde bir finansman sağladık. Önümüzdeki dönemde inşallah burada hem kamulaştırma hem de altyapı çalışmalarını hızla tamamlayacak, buranın sınır şehri olmanın verdiği avantajları da en etkin şekilde değerlendirerek, üretim ve istihdam merkezi olmasını sağlayacağız" dedi.

'ARTVİN'İN GELECEĞİ DAHA AYDINLIK OLACAK'

Kentte bugüne kadar Arhavi, Hopa, Merkez ve Şavşat sanayi sitesi projelerini tamamladıklarını hatırlatan Bakan Kacır, AK Parti iktidarında Artvin'de KOBİ'lere KOSGEB eliyle 542 milyon lira destek verdiklerini söyledi. Bakan Kacır, "44 milyon liranın üstünde bir yatırımın ve 2 bin 900'de fazla istihdamın Artvin'de önünü açtık. Önümüzdeki dönemde Yerel Kalkınma Hamlesi de hızlanacak ve Kalkınma Ajansımız ve Bölge Kalkınma Ajansımızın da öncülüğünde yeni yatırımları Artvin'e kazandıracağız. Bugüne kadar DOKAP eliyle Artvin'de 148 yerel kalkınma projesine 1 milyar 300 milyon lira destek olduk. Yerel Kalkınma Hamlesi ile özel sektörü hızlandırma zamanı. Bu kapsamda entegre su ürünleri üretim ve işleme tesisleri, tıbbı aromatik bitkilerden yüksek katma değerli ürün üretimi ve doğa temelli turizm yatırımları için ayrıcalıklı teşvikler sunuyoruz. Bu başlıklarda hayata geçirilecek her bir yatırıma 240 milyon liraya kadar finansman desteği, yüzde 50 yatırıma katkı, aynı zamanda 8 yıl sigorta pirimi işveren payını Artvin'de bakanlık olarak biz karşılayacağız. İnşallah bu yatırımlarla Artvin'in geleceği daha aydınlık olacak" diye konuştu.