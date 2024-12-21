Bakan Kacır: "Türk milleti gökyüzüne imzasını attı" - Son Dakika
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Bakan Kacır: "Türk milleti gökyüzüne imzasını attı"

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Bakan Kacır: "Türk milleti gökyüzüne imzasını attı" "Kurulmaya çalışılan terörist haritalarını da Allah'a hamdolsun biz parçaladık" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Anka'yla, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Kızılelma'yla, Kaan'la, Türk...

21.12.2024 18:12
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Bakan Kacır: "Türk milleti gökyüzüne imzasını attı"

"Kurulmaya çalışılan terörist haritalarını da Allah'a hamdolsun biz parçaladık"

OSMANİYE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Anka'yla, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Kızılelma'yla, Kaan'la, Türk milleti gökyüzüne imzasını attı" dedi.

Osmaniye Tosyalı Spor Merkezinde AK Parti Osmaniye 8. Olağan Kongresi düzenlendi. Kongreye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, AK Parti Sözcüsü Adana Milletvekili Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ da katıldı.

"Ürettiğimiz uçakların ne uçmasına ne yurt dışına ihraç edilmesine izin verilmedi"

Kongrede konuşan Bakan Kacır, "Bu ülkede Devrim otomobili yolda bırakıldığı ama 60 yıllık aradan sonra Türk milletini otomobiliyle buluşturan AK Parti oldu. Hayalleri gerçeğe dönüştüren biziz. Bu ülkede 20. yüzyılda da helikopterler, uçaklar üretilmek istendi. Biz Türk gençliğiyle 2018'den bu yana Teknofest'ler düzenliyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenliyoruz. Biliyor musunuz? Bizden 60 yıl önce o havalimanında yine Teknofest düzenlenmişti, Nuri Demirağ tarafından. Nuri Demirağ, o yıllarda metal gövdeli uçaklar üretti. İstedik ki o uçakları birlikte geliştireceği, üreteceği teknisyenler, mühendisler, o uçakları uçuracak pilotlar yetişsin. Gök okulları açtı Sivas'ta, İstanbul'da. Gök şenlikleri düzenledi, bizim Teknofest düzenlediğimiz Atatürk Havalimanı'nda ama Nuri Demirağ'ın ürettiği uçakların ne uçmasına, ne yurt dışına ihraç edilmesine izin verildi. Önü öyle bir kesildi ki bizlerin dünya gözüyle Demirağ'ın ürettiği uçakları görmemize bile imkan tanınmadı. Adeta toprağa gömüldüler" ifadelerini kullandı.

"Türk milleti gökyüzüne imzasını attı"

Ankara'da Teknofest'i Etimesgut Havalimanı'nda düzenlediklerini, aynı yerde 1941 yılında uçak fabrikası kurulduğunu belirten Bakan Kacır, "Bu uçak fabrikası 9 yıl üretime devam etti. Bu fabrikada 1949 yılında 950 kişi çalıştı. Türkiye'ye dediler ki, 'Biz sana bu kaynakları sunuyoruz ama sen sakın bizim sözümüzden dışarı çıkmayacaksın. Sen sakın altından kalkamayacağın işleri yapmak için bu kaynakları heba etmeyeceksin.' 950 kişinin çalıştığı Etimesgut Uçak Fabrikası, 1949'da bu ülkede kapatıldı. 2000'li yıllarda bir sağlam irade, güçlü lider, 'Bu ülkenin neye ihtiyacı varsa biz onu kendi evlatlarımızın alın teriyle geliştireceğiz, üreteceğiz' dedi. Nihayetinde ne oldu? Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Anka'yla, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Kızılelma'yla, Kaan'la Türk milleti gökyüzüne imzasını attı" dedi.

"Kurulmaya çalışılan terörist haritalarını da Allah'a hamdolsun biz parçaladık"

Terörü topraklarımızdan kazıyıp attıklarını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Şimdi artık harp paradigmalarını değiştiren Türkiye konuşuluyor dünyada, Karabağ'da Azerbaycan Türkü'yle omuz omuza verdik, 30 yıllık işgal son buldu. Libya'da oyunu biz bozduk. Orta Doğu'da birilerinin planlarını biz altüst ettik. Terörü topraklarımızdan kazıdık attık, sildik attık. Yetmedi sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan terörist haritalarını da Allah'a hamdolsun biz parçaladık, biz parçalıyoruz. Bol yıldızlı bayrakları kabullenmemiş, şehidinin kanıyla boyanmış ay yıldızlı bayrağın gölgesinde ilelebet yaşamayı ant içmiş Türk milletini kim neye meşgul edebilir, neye mahkum edebilir? Bugün Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Uzak Asya'ya oyun kuran, denge kuran bir Türkiye var artık. Vakit, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye vaktidir" diye konuştu.

Bakan Kacır: "Türk milleti gökyüzüne imzasını attı"
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kacır: 'Türk milleti gökyüzüne imzasını attı' - Son Dakika

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