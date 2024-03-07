İzmir\'de Depreme Hazırlık İçin Kentsel Dönüşüm Çağrısı

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İzmir'i göz ardı edemeyiz. İzmir'de tam 21 tane 6'nın üzerinde şiddette deprem üretebilecek fay hattı var. Nerelerde, hangi saatte, hangi tarihte, ne zaman patlar bilemiyoruz. Bir an önce konutlarımızı, iş yerlerimizi depreme hazır hale getirmemiz lazım. Bir an önce kentsel dönüşüme başlamak lazım" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi program için İzmir'e geldi. Bir otelde düzenlenen 'Türkiye İklime ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' programına katılan Bakan Özhaseki daha sonra Konak ilçesine geçti. Burada Gültepe Mahallesi'ndeki vatandaşlara seslenen Bakan Uraloğlu, "Öğrenciliğim İstanbul'da geçti. Sular akar akmaz, kimsenin umurunda olmaz. Gece 3'e saatleri kurardık. Kalktığımızda çeşmenin altında onu bekleyerek hiç değilse bir kap doldurabilmek için çırpınır dururduk. Alışveriş ettiğim bir yerin karşısında kahveler vardı, tamamı doluydu. Niye bu kahvelerde hiç eksilmiyor bu insanlar dedim. Büyükşehir Belediyesi'nin elemanları dediler. 'Ne yapıyor peki bunlar burada?' dedim. 'Bunlar burada akşama kadar kağıt oynar' dediler. Peki eylem olduğu zaman otobüsler gelir, bunları alır, eyleme götürür dediler. Böyle bir belediyecilik anlayışı vardı. 1994'te ben de belediyeciliğe Kayseri'de başladım. Benden ilk randevu alanlar belediye başkanı olduğumda haciz memurları, alacağı olanlardı. Belediyeyle ihtilaflı bir sürü sıkıntısı olanlar, işçiler maaşlarını alamamışlar, ikramiyelerini alamamışlar. Çünkü benden önce üç dönem CHP vardı orada. Böyle bir ortamda başladık. Biz gece gündüz demeden çalışacağız. Mazeret üretmeyeceğiz. Tertemiz bir belediyecilik yapacağız. Bir dezavantajımız daha var, deprem. Şunu hepimiz bilelim, Türkiye bir deprem ülkesidir" ifadelerini aktardı.

"Nüfusları milyonlarca olan belediye başkanları deprem turisti olarak gelip gittiler"

6 Şubat'ta yaşanan depreme dair konuşan ve Hatay'ın yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunun altını çizen Bakan Özhaseki, "Biz de en büyük belediyelerimizi Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanına yardım etsinler diye gönderdik. Çünkü deprem hepimize gelen bir felaket. Siyaset üstü bir durum. Konya Belediyemiz, Bursa Belediyemiz, Denizli, Kocaeli Belediyemiz ve 100'e yakın belediyemiz emin olun Hatay'da aylarca çalıştılar. Kendi belediyeleri milyonlarca nüfusu olan belediyeler onlar da özel uçaklarla o bölgelere bazen geldiler. Uçağın içi tamamıyla sosyal medya grubu, kameralarla doluydu. Bir iki özel köy ziyareti yaptılar. Selfieler çekildiler, bırakıp gittiler. Bazı belediyeler geldiler, hakkını yemeyelim, hepsi demeyelim. Fakat emin olun nüfusları milyonlarca olan belediyelerin başkanları sadece deprem turisti olarak oraya gelip gittiler" şeklinde konuştu.

4 bin 333 köyde inşaat çalışmalarının devam ettiğini ve çelikten evlerin yapıldığını söyleyen Bakan Özhaseki, "Bir başka genel başkan çıkıyor diyor ki nerede bu evler? Kime vermişler? Herhalde AKP'lilere veriyorlar. Akrabalarına veriyorlar. Allah ısrar etsin sizi. Dayanamadım, dedim ki o gittiğim yerlerde, 'gelin, hepinize göstereceğim, yanınıza düşeceğim, tek tek şantiyeler gezdireceğim.' Binden fazla şantiyemiz var. Gelin hepsini gezdireceğim size. Buyurun. Kimse gelmiyor. Biz çok şükür oralarda sözümüzü yerine getiriyoruz. Acılı insanlar. Evlerine oturduğumuz zaman öyle bir hikaye anlatıyorlar ki emin olun hep beraber hüngür hüngür ağlıyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki, konuşma yaptığı Gültepe Mahallesi'nde bulunan evlerin kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirtti. Özhaseki, "Bazen enflasyondan falan bahsediyoruz, bir sebebi de bu. Durmadan harcıyoruz. Oradaki insanların zararını karşılayalım diye. Şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Zamanında ben kentsel dönüşüm yapmaya çalıştığımda bana o kadar çok yerlerde mani oldular ki. Şuraları görünce kıyamıyorum. Buraların her tarafının kentsel dönüşüme girmesi lazım. Buralarda bir an önce bu işe başlanması lazım" ifadelerine yer verdi.

"21 tane 6'nın üzerinde şiddette deprem üretebilecek fay hattı var"

İzmir'de büyük bir sıkıntının mevcut olduğunu açıklayan Bakan Özhaseki, "İzmir'i göz ardı edemeyiz. İzmir'de tam 21 tane 6'nın üzerinde şiddette deprem üretebilecek fay hattı var. Nerelerde, hangi saatte, hangi tarihte, ne zaman patlar bilemiyoruz. Bir an önce konutlarımızı, iş yerlerimizi depreme hazır hale getirmemiz lazım. Bir an önce kentsel dönüşüme başlamak lazım. 25 senedir İzmir'de iktidarda olanlar bir ucundan tutup Bismillah deyip başlasalardı şimdi yarıdan fazlasını halletmişlerdi. Gültepe'yi baştan sona bir kentsel dönüşüm içine sokalım. Emin olun sizlere çok az gelebilecek bir masrafla bazı yerlerde de hiç masraf etmeden, cebinizden bir kuruş çıkmadan bu işi yapabiliriz" diye konuştu.

"Güzel İzmir'imize yazık oluyor. O yüzden bu kara talihini değiştirelim" diyen Bakan Özhaseki, sözlerine şunları da ekledi:

"Bunun neticesinde de güvenilir konutlarımızı yapalım. Buna bizim gücümüz yeter. Benim ömrüm belediyecilikle geçti. Bu işlerin içerisinde geçti. Nasıl olacağını az çok biliyorum. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurarak meclisten kanunu çıkardık. Kentsel Dönüşüm Yasası'yla ilgili engelleri ortadan kaldıracak bölümleri çıkardık. Maddi destek verecek imkanları kanuna yazdık. Şimdi de uygulama zamanı. Gerek İstanbul için gerekse İzmir'imiz için. Tabii ki tercih sizlerin. Ne tercih ederseniz başımızın üstüne. Fakat en azından evlerimiz yapacak insanları tercih edelim."

Konak'ı güzelleştirmek için aday olduğunu söyleyen AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise, "Bakıyoruz ki; mahallede kreş, sağlık merkezi, park ve doğal gaz yok. Türkiye'nin kalbi, Ege'nin incisi olan bir yerde hala doğal gazı olmayan mahallerimiz var. Yıllardır kentsel dönüşümü öne sürerek doğal gazı getirmediler. Bizim için İzmir'deki en öncelikli şey yerinde yenilenmeyi sağlamak. Sizleri evinizden etmeden, olduğunuz mahallede olduğunuz yerde dönüştürmek. Daha yaşanılabilir bir İzmir için dönüştürmek. İzmir'in en güzel manzaralı yerlerinden bir tanesindeyiz. Fakat trafiği ayrı dert. Ulaşımı ayrı dert. Altyapısı ayrı dert. Biz bu ilçeye öyle bir hale getireceğiz ki 2 milyon kişinin altyapısından, ulaşımından, otopark sıkıntısından, sosyal konusuna kadar bütün problemlerini çözeceğiz" açıklamalarında bulundu. - İZMİR