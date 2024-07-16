Başkan Aras, 100 günün hesabını verdi

Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk 100 günde hayata geçirdiği projelerini anlattı. Aras, Dünya Kenti Muğla Projesine yönelik yaptıkları çalışmaları anlattığı konuşmasında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni, Muğla'nın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak revize edeceklerini söyledi, ekonomik sorunlarla boğuşan emekliler için geniş kapsamlı bir destek paketi hazırladıklarını belirtti.

İl ve İlçe Başkanları, İlçe Belediye başkanları ve Daire Başkanlarının katıldığı 100 günlük proje tanıtım toplantısında konuşan Başkan Arab, "Biz belediye başkanlarını en çok sizlerden aldığımız enerji motive ediyor. Seçimlerden önce 'Dünya Kenti Muğla' vizyonu ile yola çıkmıştık. Şimdi yeni bir aşamaya geçtik. İlk 100 gün aslında çok kısa bir süre. Fakat neler yapacağımızı planlamıştık. Sizlerin karşısına çıkacak kadar hizmet biriktirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Aras, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bizim için bir çatı oldu. Bu hedefi biz, Muğla'nın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak revize edeceğiz. Eğitimden, cinsiyet eşitliğe, iklimden, sudaki yaşama kadar çok sayıda konuda sürdürülebilir hedefler belirleyeceğiz" diye konuştu.

"Muğla tek bir yerden yönetilmeyecek"

Başkan Aras şu ifadeleri kullandı. "Öncelikle Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığını kurduk. Bu başkanlığa çok önem veriyoruz. Şiddete karşı tutum belgesini imzaladık. Bunun yanı sıra İlçe Hizmetleri Bölge Daire Başkanlıkları kurduk. Her şeye ben karar veremem. Tek bir yerden Muğla yönetilemez. Mevcut iktidarın yaptığını doğal olarak yapmamamız gerekiyor. Yerinden yönetim ilkesi çok önemli. İlçelerimiz arasındaki mesafeler uzun. Oralarda kuracağımız bölge hizmetleri yerinden yönetim ilkesine çok uygun olacak. Görevlendireceğimiz arkadaşlarımız ilçelerle yakından ilgilenecek. Denizcilik A.Ş'yi kurduk. Limanları yönetecek. Bize yeni kapıların açılacağı uzmanlar çalışacak. MUSKİ'de basın birimi kurduk. MUSKİ'nin iletişimi açısından çok önemliydi. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığını kurduk. Atamaları yapıldı. Ekibini oluşturduk. 100 ülke ile iletişime geçtik. Diplomasiye başladık. Akıllı Şehir Daire Başkanlığın kurduk. Burada da yapılanmamız sürüyor. Muğla Planlama Ajansı'nı kurduk. Bütün kentle ilgili verileri toplayacak ve işleyecek. STK'larla bunu tartışacak. Bana gelip vatandaşın bu konuda talebi daha fazla diye söyleyecekler ve biz yatırım planımızı ona göre yapacağız. Üniversite ile protokol imzaladık. Üniversite ile kent kopuk diyorlardı. Hemen adım attık. STK Şube Müdürlüğü kuruldu.

"100 Dünya kenti Belediye Başkanına mektup yazdık"

Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu'nu kurduk. Bu platformla turizmcimize destek olmak için çalışacağız. Turizm Master Planı üzerinde çalışıyoruz. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığını devraldık. Birlik başkanı seçildim. Muğla Büyükşehir olarak şuan Ege'deki 108 belediyeyi temsil eder konumdayız. Muğla'mızı bir adım öteye götürmek için 100 dünya kenti belediye başkanı ve uluslararası kuruluşlara mektup yazdık. Uluslararası işbirliğini geliştiriyor, Muğla'mızı tüm dünyaya tanıtıyoruz. Menteşe Evleri bölgesinde yapılan market konusunda bölgede referandum yaptık. Vatandaşlarımız spor salonu yapılmasını istedi. Şuan spor salonu olarak düzenleniyor. Bu katılımcı yaklaşımları sürdüreceğiz. Halkımızın taleplerine önem veriyoruz"

"Hava ve karayolu ile cenaze nakil hizmetleri ücretsiz"

Muhtarlarımızın hizmet binalarında çalışmalarımız sürüyor. Yatağan'da bulunan Hasan Haşmet Işık Sosyal Tesislerinde 40 çocuk kapasiteli gündüz bakımevimiz Eylül ayında hizmete giriyor. Şuan ekonomik tedbirler nedeniyle bina yapamıyoruz. Seydikemer ve Menteşe'de etüt merkezleri açacağız. Sınava giren gençlerimize ücretsiz ulaşım sağladık. HPV Aşı uygulamasını başlattık. Gezici klinik aracımızla can dostlarımızın bakımını yerinde yapıyoruz. Yakında Datça Semt Polikliniğini açacağız. Evde bakım hizmetlerinde artık reçete yazabiliyoruz. Hava ve karayolu ile cenaze nakil hizmetleri ücretsiz oldu. Sinek şikayetleri sonrası vektörle mücadele için 61 yeni araç alıyoruz.

141 mahallede 62 bin 412 metre tadilat ve imalat işlemi gerçekleştirdik. MUSKİ ekiplerimiz su ve kanalizasyon konusunda çalışmalarını çok hızlandırdı. Dünya Kenti Muğla olmamız için önce bu konuyu çözmemiz gerekiyor. Muğla genelinde ömrünü tamamlayan içme suyu depoları yenileniyor. 100 depoda yenileme için çalışma başlattık. Mumcular Barajı Bodrum'a su veremiyor. Bunun için farklı noktalara başvuracağız. Yeni kuyular açıyoruz. Denizden arıtma için çalışmalara başladık. 6 noktada sondaj yaptık. Denizden arıtma Bodrum için elzem. 100 günde Bodrum'un su miktarını yüzde 18,43 artırdık. Bu da yaklaşık 100 bin kişilik iyileştirme oluşturdu.

"Emeklilere kapsamlı bir destek paketi hazırlıyoruz"

" Bozburun'a su taşımaya devam ediyoruz. Su şuan Turunç'a kadar geldi. Bozburun Yarımadası suya kavuşacak. Biri Milas, Biri Ula'da olmak üzere iki tane kadın sığınağı yapacağız. Halk kart desteğini yüzde 110 artırdık. Emeklilere kapsamlı bir destek paketi hazırlıyoruz. Devletine milletine yıllarca hizmet etmiş emeklilerimize 10 bin lira maaş veriliyor. Bu çok üzücü bir durum. Kapsamlı bir destek paketini emeklilerimizle yakında paylaşacağız. Engelsiz plaj sayısını artırdık. Muğla Kart Çalışmaları başladı ve yakında bitecek. Her yangın için ciddi maddi katkı yapıyoruz. Zor günde vatandaşlarımızın yanında olacağız. Kısa Mola Hizmetini yaygınlaştırıyoruz. Birisi Yatağan Yeşilbağcılar'da olacak. Bir tane de Bodrum Turgutreis'te olacak. İlçe belediye başkanlarımızla çok güzel çalışıyoruz. Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Menteşe'de istihdam ofisleri kurduk. Bu ofisler, iş arayan vatandaşlarımıza destek verecek. 4 ilçede tarım market açtık. Tarım makinesi destelerini sağlamaya başladık. Fethiye'de salça üretim tesisi kuracağız. Muğla'da canlı hayvan yemi üretecek tesis açacağız. Yem fiyatları bir hayvanın yüzde 85 maliyetini kapsadığı için yem üretmeye başlayacağız. 47 bin metre kanalın temizliği ve tamiratını yaptık. Kentin 300 noktasında, sanayi, ulaşım ve eğlence kaynaklı gürültüyü bir haritaya işleyeceğiz. Bu rapora göre planlama yapacağız. Menteşe Denizova Güneş Enerji Santrali'ni tamamladık. Faaliyete girdi. MUSKİ'nin yüzde 10 elektrik giderlerinde tasarruf sağlandı"

"100 günde 36 bin 600 metre yol yapım çalışması gerçekleştirdik"

"Çevre ile mücadelemiz sürüyor. Muğla yaralı, kıyıları işgal ediliyor, dağları madene açılıyor. Hukuksal ve eylemsel savunmamızı sürdüreceğiz. 100 günde 36 bin 600 metre yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Menteşe Dirgeme yolunda yolu tamamladık. Mumcular Menderes Bulvarı'ndaki çalışmaları da tamamladık. Yalıkavak Yolunu da tamamladık, trafiğe açtık. 1/25000'lik planlarımız mahkeme tarafından iptal edilmişti. Bunu yeniden yapacağız. İmar Daire Başkanlığımız imarla ilgili talepleri dinliyor, ilçe belediyelerimizle görüşüyoruz. Bu konuda çok şeffaf olacağız. Tüm kamuoyu bu işten bilgi sahibi olacak. Tüm Muğla'da yapı risk analizlerini yapıyoruz. Bodrum'da yeni itfaiye binamızın yapımına başladık. İtfaiyeye yeni 15 araç alıyoruz. Milas'ta külttür merkezi yapımı devam ediyor. Diğer ilçelerimize de kültür merkezleri yapacağız. Muğlaspor'un tesislerinde bakım onarım çalışması başlattık. Amatör kulüplere üç ayda 6,5 milyon lira destek verdik. Bodrumspor'un stadının yapımı konusunda katkı veriyoruz"

"Öğrenci ulaşımını 1 lira yaptık, deniz otobüsü seferleri başladı"

"Başkan seçilmeden önce Menteşe'de hep otostop çeken öğrenciler görüyordum. "Bu konuda çalışma yapmak istedik. Öğrencilere ulaşımı 1 lira yaptık. Eskiden gördüğüm otostop çeken gençleri artık görmüyorum. Bunu daha da geliştireceğiz. Öğrencilerimiz için daha çok proje yapacağız. 60-65 yaş arası öğretmenlere yüzde 26 indirim yaptık. Yol üstü otoparkları belediye olarak işletmeye başladık. Kadameli taksimetre tarifesini kaldırdık. Kent Meydanı otoparkına yüzde 93 indirim yaptık. Özel toplu taşıma araçlarına verilen gelir desteğini artırdık. Havaalanı taksilerinde koltuk sayısını 1+6'ya çıkardık. Seydikemer'de otobüs terminali için çalışmalara başladık. Didim-Turgutreis-Bodrum ile Fethiye-Marmaris deniz otobüsü seferleri başladı. Datça Marmaris henüz koyamadık. Yakında diğer ilçeler arası deniz ulaşımını da yapacağız. Marmaris'e gelen turist, deniz yoluyla Fethiye'ye gitsin orayı da görsün. Karadan gitmek istemeyebilirler" dedi. - MUĞLA