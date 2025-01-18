Bayraktar: Sinop\'ta Nükleer Enerji Projesi

Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Akkuyu'nun bir benzeri inşallah Sinop'ta olacak. Türkiye, mutlak suretle kesintisiz enerjiye sahip olmak istiyorsa, doğalgazdaki dışa bağlılığı düşürmek istiyorsa, mutlaka nükleer enerjiye sahip olmak zorunda" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sinop 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Sinop'a geldi. Bakan Bayraktar, uçakla geldiği Sinop Havalimanı'nda Vali Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Havalimanındaki karşılamanın ardından Bakan Bayraktar, İnceburun mevkiinde çeşitli incelemelerde bulundu. Buradaki programını tamamladıktan sonra, kongrenin gerçekleştirileceği Sinop Atatürk Spor Salonu'na geçti. Bakan Bayraktar, salonda partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Bakan Bayraktar, "Buraya gelmeden önce İnceburun'a gittik. Hepinizin malumu. Türkiye'nin enerjide en büyük hedefi. Bizim enerjideki kızıl elmamız. Gençler, sizin Türkiye'de gelecekte daha güçlü, daha aydınlık, daha büyük bir ülke olmak yolundaki en büyük hedefimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefi. Bizim mutlak suretle enerjide dışa bağımlılığımızı bitirmemiz lazım. Onun için ülkemizde tüm kaynakları rüzgarımızı, güneşimizi, hidrolik kaynaklarımızı, nükleeri, doğalgazı, petrolü mutlaka bulmamız üretmemiz ve ekonomimize katmamız lazım. Biz bu yolda, 22 yıllık AK Parti iktidarlığında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece-gündüz çalışıyoruz. Bundan sonra daha çok çalışmamız lazım. Enerjide AK Parti dönemi büyük devrimlerin dönemi, enerjide AK Parti dönemi sessiz devrimlerin dönemi. AK Parti olarak biz 2002 yılında Türkiye'yi aldığımızda Türkiye 230, 240 milyar dolar bir ekonomiydi. Bugün sadece Türkiye'nin ihracatı 2024 yılında 262 milyar dolara ulaştı. Yani, biz 22 yıl içerisinde ekonomimizi oradan aldık ve sadece ihracatımız o günkü ekonomideki bütün toplam değerin üzerine çıktı. Bugün, 1 trilyon 350 milyar dolarlık bir ekonomi haline geldi Türkiye. Doğalgaz artık sadece 5 ilde kullanılan bir yakıt değil. 2002 yılında AK Parti yola çıkarken Türkiye'nin sadece 5 ilinde doğalgaz vardı. Bugün kaç ilde var biliyor musunuz? Türkiye'nin 81 ilinde Sinop dahil bütün illerimizde 900'ün üzerinde yerleşim yerinde doğalgaz kullanılıyor. Çünkü, Cumhurbaşkanımız 2002 yılında 'Bu 5 ilde olan doğalgazı biz Türkiye'de bütün hanelere götürmemiz lazım' dedi. Türkiye'de artık tamamını ithal ettiğimiz doğalgazın bir kısmını üretir hale geldik. Bunun için 2016 yılında yeni bir sayfa açtık. Türkiye'de petrol ve doğalgaz aramacılığında biz denizlerimizde, birilerinin masal dediği mavi vatanda Akdeniz'de, Karadeniz'de aranmadık yer bırakmayacağız dedik. Bunları yaparken yabancı büyük firmalarla ortaklık yaptık sonrasında Karadeniz'de aramalar yaptık bir netice alamadık. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım dedik ve kendi gemilerimizde Fatih'imizle, Yavuz'umuzla, Kanuni gemimizle, Abdul Hamit Han gemimizle kendi mühendislerimizle, kendi teknisyenlerimizle bu aramaları yapacağız dedik. Böyle yola çıktık ve 2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yaptık. Bütün ihtiyacımız olan petrol ve doğalgazı Türkiye'de bulamayabiliriz. Onun için biz Türkiye olarak farklı coğrafyalarda da Afrika'da, Somali'de, Libya'da, Irak'ta, Azerbaycan'da petrol ve doğalgaz arıyoruz ve üretiyoruz" diye konuştu.

Sinop'un nükleer enerjiye ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Biz aynı zamanda Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan nükleer rüyasını da AK Parti iktidarında hayata geçiriyoruz. 1950'lerden itibaren Türkiye nükleer enerji yapmaya çalışmış. Hemen her iktidar döneminde böyle bir niyet ortaya koymuş. 1970'lerde bugün Mersin Akkuyu'daki sahanın yer tespiti yapılmış ama 1960'lar, 1970'ler, 2000'ler ve nihayet AK Parti iktidarında 2010 yılında Rusya Federasyonu ile bir anlaşma imzaladık. Meclisimizden o anlaşma geçti ve onaylandı. O anlaşma çerçevesinde bugün Akkuyu'da, Mersin'de 4 tane reaktörün aynı anda inşası devam ediyor. Dünyanın en büyük nükleer enerji şantiyesi. İnşallah bir benzeri Sinop'ta olacak. Türkiye, mutlak suretle kesintisiz enerjiye sahip olmak istiyorsa doğalgazdaki dışa bağlılığı düşürmek istiyorsa mutlaka nükleer enerjiye sahip olmak zorunda" diye konuştu.

Kongreye ayrıca AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kongreye tek aday olarak giren AK Parti Sinop İl Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti Sinop İl Başkanı seçildi. - SİNOP